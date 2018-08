Phim siêu anh hùng thống lĩnh giải thưởng Teen Choice Awards 2018

Các bom tấn siêu anh hùng nổi bật trong năm qua như "Avengers: Infinity War", "Black Panther", "Jurassic World 2" đều lần lượt được xướng tên tại Teen Choice Awards 2018.

Tối 12/8 (giờ địa phương), lễ trao giải Teen Choice Awards 2018 đã diễn ra tại nhà thi đấu The Forum ở bang California, Mỹ.

Là giải thưởng dành cho khán giả trẻ, Teen Choice Awards vinh danh những gương mặt có đông đảo người hâm mộ cũng như có thành tựu nhất định trong năm vừa qua.

Ở lĩnh vực điện ảnh, các bom tấn siêu anh hùng nổi bật như Avengers: Infinity War, Black Panther, Thor: Ragnarok đều lần lượt dẫn đầu danh sách giải thưởng. Bên cạnh đó, các bộ phim hành động như Star Wars: The Last Jedi, Jurassic World: Fallen Kingdom, Jumanji: Welcome to the Jungle cũng chia nhau những hạng mục quan trọng.

Zac Effron tiếp tục được lòng đông đảo người hâm mộ tại Teen Choice Awards năm nay. Ảnh: Getty.

Các ngôi sao Hollywood từ những tài tử đình đám như Robert Downey Jr., Chris Pratt, Chris Hemsworth, The Rock đến các "đả nữ" trên màn ảnh rộng như Scarlett Johansson, Bryce Dallas Howard đều được xướng tên ở hạng mục diễn viên được yêu thích nhất.

Bên cạnh những tên tuổi đã quen thuộc tại các lễ trao giải hàng năm như Zac Efron, Zendaya thì những ngôi sao trẻ triển vọng như Letitia Wright, Nick Robinson, Anthony Gonzalez cũng được nhiều yêu mến từ khán giả. Đặc biệt lễ trao giải còn là nơi tưởng nhớ đến nữ diễn viên quá cố Carrie Fisher với loạt phim Star Wars.

Nữ diễn viên phim hài Pitch Perfect 3 - Anna Kendrick chiến thắng hạng mục Nữ chính. Ảnh: Getty.

Theo thống kê của Fox, đã có hơn 150 triệu lượt bầu chọn từ người hâm mộ cho thần tượng của họ tại lễ trao giải Teen Choice Awards năm nay.

Thảm đỏ sự kiện cũng quy tụ nhiều ngôi sao trẻ nổi bật như Katherine Langford, Lele Pons, Anna Kendrick, Chloe Moretz, Nick Robinson, Bella Thornes, Noah Cyrus, Meghan Trainor...