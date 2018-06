Phim về Ford và Ferrari của Christian Bale, Matt Damon ra mắt hè 2019

Hãng 20th Century Fox thông báo họ sẽ phát hành bộ phim về cuộc đua xe đường trường Le Mans năm 1966 từ ngày 28/6/2019. Do đạo diễn James Mangold (Logan) thực hiện, dự án điện ảnh có sự tham gia của hai tài tử hạng A là Christian Bale và Matt Damon. Tuy nhiên, phim hiện vẫn chưa có tựa đề chính thức.

Dựa trên những sự kiện có thật, bộ phim xoay quanh cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hai hãng xe Ford và Ferrari tại giải đua đường trường lâu đời nhất thế giới mang tên 24 Hours of Le Mans vào năm 1966.

Christian Bale và Matt Damon đóng chung trong bộ phim về cuộc đua đường trường Le Mans năm 1966. Ảnh: Outnow.

Tâm điểm của bộ phim là nhóm kỹ sư người Mỹ do nhà thiết kế, huyền thoại tốc độ Carroll Shelby đứng đầu, cùng tay lái Ken Miles người Anh. Ngài Henry Ford II muốn họ cùng nhau hợp tác để đánh bại hãng Ferrari tại cuộc đua năm đó. Trong phim, Matt Damon vào vai Shelby, còn Christian Bale đảm nhận vai Miles.

Bên cạnh đó, Fox còn thông báo sẽ tung ra bộ phim hài - hành động Stuber của Dave Bautista và Kumail Nanjiani vào ngày 24/5/2019. Chuyện phim xoay quanh bộ đôi bất đắc dĩ - một tài xế Uber và một thanh tra cảnh sát - trong cuộc truy bắt một tên sát nhân tàn bạo.

Fox đồng thời còn thay đổi thời điểm phát hành của một số dự án khác. Như phim hoạt hình Spies in Disguise có Will Smith và Tom Holland lồng tiếng chuyển từ 19/4 sang 13/9/2019.

Hay Death on the Nile do Kenneth Branath thực hiện khởi chiếu từ 20/12/2019, tức muộn hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu. Tác phẩm trinh thám dựa trên nguyên tác văn học của Agatha Christie, và được coi như phần tiếp theo của Murder on the Orient Express - Án mạng trên tàu tốc hành Phương Đông (2017).