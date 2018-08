Phim về giới siêu giàu châu Á có thể là sự thức tỉnh với Hollywood?

Sau "Wonder Woman" và "Black Panther", "Crazy Rich Asians" tiếp nối xu hướng phim không cần nam chính là người da trắng vẫn có thể thắng lớn.

Trailer phim 'Crazy Rich Asians' Phim hài lãng mạn do Hollywood sản xuất với dàn diễn viên châu Á về cuộc sống của giới siệu giàu Singapore. Clip: Warner Bros.

Khó có thể không biết đến cái tên Crazy Rich Asians khi bộ phim làm mưa làm gió truyền thông suốt 2 tuần qua và vừa đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ với 34 triệu USD trong tuần đầu tiên công chiếu. Ở Hollywood, và với thể loại hài tình cảm, đó là một chiến thắng vang dội.

Nói về giới siêu giàu châu Á với sự đầu tư cho bối cảnh và trang phục nhưng kinh phí của Crazy Rich Asians chỉ là 30 triệu USD, khiến phim có thể đạt lợi nhuận cao.

Thức tỉnh Hollywood, nhưng khó tạo thành xu hướng

Theo trang Fast Company, bộ phim để lại nhiều bài học mang tính thức tỉnh đối với các hãng phim Hollywood. Dù thế nào, Crazy Rich Asians đã chắc chắn là một hit. Đầu tiên, kinh phí 30 triệu USD, chỉ bằng một phần sáu so với một phim siêu anh hùng Marvel thông thường. Thứ hai, một dàn diễn viên toàn người châu Á và không hề có một ngôi sao phòng vé nào (đối với khán giả Mỹ).

Ở thời đại mà giải Oscar năm nào cũng bị chỉ trích vì quá thiên vị người da trắng, đặc biệt là đàn ông da trắng, làm một phim như Crazy Rich Asians còn hơn cả một canh bạc.

Phim là một bằng chứng khác cho thấy những bộ phim không có nam chính da trắng vẫn có thể thắng lớn, xếp vào chung hàng với những Wonder Woman, Black Panther và Get Out. Nhưng bộ phim có thể tạo nên xu hướng?

Cảnh trong phim Crazy Rich Asians. Ảnh: Warner Bros.

Phản ứng từ các nhà sản xuất phim hôm 19/8 cho thấy thành công của bộ phim có thể là "một sự thức tỉnh với lãnh đạo các hãng phim Hollywood, những người luôn bảo thủ", như lời một nhà sản xuất, "Hy vọng, nó sẽ khiến người ta cởi mở hơn với việc làm những bộ phim vượt ra khỏi giới hạn thông thường. Chúng ta sẽ chờ xem".

Người này chỉ ra rằng Crazy Rich Asians còn hơn cả một hiện tượng vì đây không phải là một phim độc lập có kinh phí 5 triệu USD bỗng dưng vượt qua các rào cản để đến với khán giả đại chúng. Ngược lại, đây là một phim rất đại chúng được hãng Warner Bros. dồn tiền của để quảng bá và tiếp thị, được chiếu ở hơn 3.000 rạp.

Điều này, cộng với tiêu đề bắt tai và "ăn tiền" của phim, cùng với chất lượng thật sự tốt (được 93% điểm trên Rotten Tomatoes), tạo nên một "cục vàng" phòng vé.

Nhưng những yếu tố riêng biệt đó lại tô đậm thêm câu "Chúng ta sẽ chờ xem". "Tôi nghĩ mảng này còn chật hẹp, sẽ rất khó" là ý kiến của nhiều người trong nghề.

Crazy Rich Asians thắng ở phòng vé và được đánh giá cao về chất lượng chứ không như The Great Wall. Ảnh: Warner Bros..

Theo dự báo, Crazy Rich Asians sẽ đạt doanh thu tốt nhất ở các thành phố ven biển của Mỹ với dân số người châu Á đông. Có những ghi nhận cho thấy trong những ngày đầu công chiếu, có những phòng chiếu toàn khán giả châu Á đi xem. Còn thống kê chung cho thấy 40% khán giả của phim là người gốc Á.

Một người khác lấy ví dụ bộ phim thất bại The Great Wall của Trương Nghệ Mưu, có Matt Damon và Cảnh Điềm đóng chính, để cho rằng không dễ mở cánh cửa cho nhiều phim với dàn diễn viên châu Á. Nhưng vấn đề của The Great Wall là chất lượng thuộc dạng tệ, với 35% điểm trên Rotten Tomatoes.

Hollywood chưa bao giờ nhanh nhẹn trong việc cập nhật hiện thực bên ngoài cánh cổng vàng của nó. Những người châu Á sống ở Mỹ từ rất lâu và sinh sản đến thế hệ thứ 2, thứ 3 rồi nhưng sự tồn tại của họ trong cộng đồng dân cư Mỹ vẫn chưa thực sự được thừa nhận trên màn ảnh.

Người châu Á ở Mỹ đang là một thế lực

Nhưng thực tế không thể phủ nhận là nhu cầu được xem những câu chuyện châu Á trên màn ảnh Hollywood là có thật. Trong vài tuần qua, một nhóm người Mỹ gốc Á thành đạt và có địa vị cao đã cùng thực hiện chiến dịch với hashtag #OpenGold để ủng hộ bộ phim.

Họ đến từ các lĩnh vực như công nghệ, giải trí và thể thao, bao gồm Janet Yang (đạo diễn Joy Luck Club), ngôi sao Kpop Eric Nam, nhà đồng sáng lập của Twitch - Eric Lin, nhà quản lý công nghệ và nhà cựu điều hành của YouTube - Bing Chen. Không chỉ ủng hộ trên mạng xã hội, họ còn tổ chức những bữa tối với các ngôi sao mạng và thuê rạp để thực hiện các buổi chiếu đặc biệt cho phim trong và trước khi ra mắt.

"Chúng tôi là một thế lực có thể giúp mở ra cơ hội cho những bộ phim và giúp phim chạm đến những khán giả ít điều kiện", Yang nói. Hãng Warner Bros. cũng mời nhân vật có ảnh hưởng này đến để thảo luận về việc tiếp thị cho bộ phim.

Joy Luck Club, phim về các cặp mẹ con người Mỹ gốc Hoa, vào năm 1993. Ảnh: Hollywood Pictures.

Khi Yang làm Joy Luck Club (1993)- bộ phim về những phụ nữ trẻ người Mỹ gốc Á và mẹ của họ, chưa có sự ủng hộ mang tính vì bản sắc như thế này. Nữ đạo diễn cho biết: "Thời đó, châu Á thậm chí chưa hiện diện trên bản đồ nhân khẩu. Không ai nghĩ chúng ta cũng là một thế lực. Chúng ta còn chẳng có dữ liệu gì".

Không chỉ mạng xã hội ủng hộ bộ phim mà Netflix, một thế lực phát hành phim đang lên, cũng muốn mua quyền phát hành trên hệ thống của mình. Điều này là có lợi cho đôi bên, vì Netflix cũng muốn gia tăng nội dung chất lượng về người châu Á trên kênh của mình. Mặc dù vậy, thương vụ này không thành vì nhà sản xuất vẫn muốn phim chiếu rạp.

Joy Luck Club của Janet Yang từng lẻ loi ở Hollywood cũng chỉ vì sau phim này, không có thêm dự án nào khác kể chuyện về người châu Á. Đặc biệt là những phim có nhiều yếu tố giải trí và chiều chuộng khán giả như Crazy Rich Asians, theo Masashi Niwano, giám đốc lễ hội và triển lãm của Trung tâm Truyền thông Mỹ Á.

Để tạo nên thay đổi thực sự ở Hollywood, một mình Crazy Rich Asians hiện nay cũng khó làm nên chuyện. Cộng đồng người Mỹ gốc Á đang hy vọng ở phim mới Searching, kể về một người cha (do tài tử John Cho đóng) có cô con gái tuổi teen bị mất tích. Họ hy vọng phim này sẽ được lời từ cơn sốt với Crazy Rich Asians.

Awkwafina , diễn viên được báo Mỹ chú ý nhất trong Crazy Rich Asians, cũng đóng trong Ocean 8 với các minh tinh Hollywood. Ảnh: Warner Bros..

Trong khi đó, một tá dự án phim điện ảnh và phim truyền hình lấy người châu Á làm trung tâm khác cũng vừa được công bố hoặc sắp ra mắt. Trong đó có Pachinko, loạt phim truyền hình dựa trên tiểu thuyết ăn khách, show truyền hình Comedy Central có sự tham gia của Awkwafina, nữ rapper kiêm diễn viên đóng trong Crazy Rich Asians.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến những phim đã đạt thành tựu như Killing Eve với vai diễn ấn tượng của nữ diễn viên Sandra Oh, hay show truyền hình Fresh Off the Boat. Rõ ràng, phim ảnh về người châu Á đang là mảng đề tài kiếm tiền đầy tiềm năng, nhưng vấn đề là các hãng phim Hollywood có coi trọng cơ hội đó.