Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La liên quan sai phạm, 12 bài thi giảm điểm

11h30 ngày 23/7, tổ công tác của Bộ GD&ĐT cùng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tại Sơn La công bố thông tin liên quan sai phạm điểm thi ở tỉnh này.

Buổi họp có sự tham gia của ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT và đại diện các đơn vị liên quan.

Ông Mai Văn Trinh cho hay cơ quan chức năng phát hiện một số sai phạm, đặc biệt là khâu chấm thi. Trong đó, có dấu hiệu của sự can thiệp, làm thay đổi kết quả thi của thí sinh.

Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục An ninh Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đang thu thập chứng cứ và đấu tranh với những đối tượng liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.

* Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La Phạm Xuân Yến và 4 cán bộ của sở này liên quan sai phạm quy chế thi.

* Tổ công tác của Bộ GD&ĐT phát hiện hàng loạt sai phạm, trong đó có khâu chấm thi, 12 bài thi bị giảm điểm sau chấm thẩm định.

* Tổ công tác chưa kết luận được có bao nhiêu bài thi bị sửa điểm.

* Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy cho hay sẽ giải quyết triệt để kết luận của đoàn công tác, cầu thị, không bao che, lỗi đến đâu xử lý đến đó.

* Cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.