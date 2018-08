Phó hiệu trưởng và chuyên viên khảo thí sửa điểm thi ở Hòa Bình là ai?

Liên quan sai phạm điểm thi ở Hòa Bình, ông Nguyễn Khắc Tuấn và Đỗ Mạnh Tuấn đã bị bắt về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 3/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự gồm: Đỗ Mạnh Tuấn (39 tuổi, Phó hiệu trưởng Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Khắc Tuấn (37 tuổi, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng giáo dục của Sở GD&ĐT tỉnh Hoà Bình).

Trước đó, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng, B ộ GD&ĐT - nhận định gian lận thi ở Hòa Bình tinh vi hơn ở Hà Giang, Sơn La. Bài thi đã bị can thiệp bằng cách nâng điểm.

Người thân, chính quyền địa phương bất ngờ

Người đầu tiên có trong danh sách bị tạm giam vụ gian lận điểm thi Hòa Bình là ông Nguyễn Khắc Tuấn. Ông Tuấn là uỷ viên Tổ chấm thi trắc nghiệm Hội đồng thi của sở này.

Ở quê nhà (huyện Lạc Sơn, cách thành phố Hòa Bình hơn 60 km), ông được học sinh gọi là "thầy Tuấn tin".

Theo thông tin từ gia đình, ông Tuấn từng àm bảo hiểm, sau đó đi học tại chức Tin học rồi về trường cấp 3 Cộng Hòa giảng dạy. Người thân, chính quyền địa phương hoàn toàn bất ngờ trước thông tin ông Tuấn bị bắt tạm giam.

UBND xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình. Ảnh: Quyên Quyên.

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Nguyễn Khắc Tuấn chuẩn bị bảo vệ luận án thạc sĩ. Người thân cho biết ông làm xa nên thường tranh thủ về nhà dịp cuối tuần.

Bà Vũ Thị Hòa, mẹ của ông Nguyễn Khắc Tuấn, chia sẻ khi biết con trai bị bắt, bà bàng hoàng, bất ngờ. Bao nhiêu năm dạy con sống đàng hoàng, tử tế, bà chưa bao giờ nghĩ con làm chuyện sai trái như vậy.

Theo ông Bùi Văn Kín - Trưởng công an xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn - điều kiện kinh tế nhà ông Tuấn bình thường, có một cửa hàng máy photocopy và in ấn tại thị trấn.

Trưởng công an xã cho hay thông tin ông Tuấn liên quan vụ gian lận thi cử ở Hoà Bình khiến ông cũng rất bất ngờ. Ông Kín đã tới hỏi thăm bà Hòa, bà chỉ khóc, không biết nói gì.

Nhà ông Tuấn tại Phố Vó, xã Nhân Nghĩa chiều 4/8 đóng cửa. Ảnh: Quyên Quyên.

Phó hiệu trưởng từng làm tại Sở GD&ĐT Hòa Bình

Bị can thứ hai bị khởi tố là ông Đỗ Mạnh Tuấn, sinh ngày 4/12/1979, Phó hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy.

Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, ông Đỗ Mạnh Tuấn là uỷ viên Tổ chấm thi trắc nghiệm của Hội đồng thi của sở.

Tối 4/8, tại thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, cách thành phố Hòa Bình 80 km, bố của ông Đỗ Mạnh Tuấn cho hay hai vợ chồng ông đều là giáo viên. Ông từng là giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn, và làm chủ tịch hội đồng chấm thi của nhiều kỳ thi lớn. Ông buồn rầu cho hay chính mình cũng không không hiểu sao con lại làm như vậy.

Theo ông Nguyễn Công Điền - Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy - ông Tuấn mới chuyển về trường được 2 năm, là một trong 3 cán bộ quản lý (hiệu phó phụ trách chuyên môn).

Trước đó, ông Tuấn tốt nghiệp ĐH Sư phạm 1, là giáo viên dạy Tin học. Kỳ thi THPT quốc gia 2018, ông Đỗ Mạnh Tuấn tham gia công tác thi THPT quốc gia do Sở GD&ĐT Hòa Bình phân công nhiệm vụ.

Trước khi bị bắt, ông Đỗ Mạnh Tuấn được nhà trường đánh giá là người hiền lành, chuyên môn tốt.

“Tôi và các giáo viên trong trường rất bất ngờ, sốc trước thông tin này", ông hiệu trưởng nói.

Về sự vắng mặt của ông Tuấn để phục vụ điều tra, vị hiệu trưởng cho hay sắp tới sẽ theo sự chỉ đạo cụ thể của Sở GD&ĐT Hòa Bình để phân công công việc khi năm học mới sắp bắt đầu.

