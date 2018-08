Phở sông Hậu vào top trải nghiệm ẩm thực tuyệt nhất thế giới

Tôm, Kaikoura, New Zealand: Món tôm ở hòn đảo phía nam New Zealand này (vị trí số 7) chinh phục du khách nhờ độ tươi ngon, ngọt thịt hiếm có. Bạn có thể ghé thăm hàng Nin’s Bin cách không xa trung tâm thành phố để thưởng thức. Ảnh: The Atlas Heart.