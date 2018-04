Phó TGĐ Nhựa Long Thành và góc nhìn mới sau chuyến hành hương Nepal

Phạm Trần Nhật Minh vừa tham gia cuộc hành hương “A Walk to support Nepal’s Recovery” để cầu nguyện tại Nepal. Chuyến đi 5 ngày đã mang đến cho doanh nhân nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Những ngày cuối năm 2017, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh đã chia sẻ trên trang cá nhân về kế hoạch tham gia cuộc hành hương mang tên “A Walk to support Nepal’s Recovery” do tổ chức Live to Love Nepal và hiệp hội Young Drukpa - YDA tổ chức.

Điều này khiến không ít người ngạc nhiên bởi thời gian trước, anh được biết đến qua những bộ sưu tập siêu xe, hàng hiệu đắt đỏ.Nhưng gần đây, anh đã không còn là “Minh Nhựa” mà tập trung hoàn toàn vào chăm sóc gia đình, kinh doanh với vai trò Phó TGĐ điều hành Công ty Nhựa Long Thành và nghiên cứu triết lý phật pháp.

Theo đuổi những điều tốt đẹp và một cuộc sống hướng thiện, nam doanh nhân đã trải qua cuộc hành hương kéo dài 5 ngày cùng hơn 200 tình nguyện viên khác, dưới sự hướng dẫn của Đức nhiếp chính vương Gyalwa Dokhampa. Từ những bước chân khởi hành đầu tiên, anh tâm niệm rằng ấy cuộc hành trình của sự thành tâm, chứ không phải hơn thua hay chứng minh mình giỏi giang hơn ai.

Đức nhiếp chính vương và học trò của ngài.

Suốt hành trình đó, nam doanh nhân đã đi bộ hàng chục km đường núi mỗi ngày, mang trên lưng túi hành lý hơn 15 kg với sách kinh, chuỗi hạt, lều, quần áo mùa đông, thức ăn, nước... Chuyến hành trình kể lại thì đầy khó khăn, nhưng nhớ về lại khiến anh thấy tự hào và xúc động.

Cảm động nhất là khi mới theo ngài Nhiếp chính vương được một tháng nhưng suốt hành trình, anh luôn được ngài quan tâm hỏi thăm. Trên chặng đường vượt núi, ngài nhìn anh và liên tục hỏi: “Sao ba lô to vậy? Con để gì trong ấy? Con thấy nặng không, đi tiếp được không?”. Nhật Minh luôn cười tươi đáp lời: “Ba lô không to mà người con nhỏ thôi, trong ấy chỉ có sách kinh và chuỗi hạt, thức ăn và nước”.

“Nhiều người nói với tôi rằng, tại sao cuộc sống hàng ngày sung sướng như thế mà không hưởng thụ, lại đi đến vùng hoang vu ấy chịu cực khổ làm gì? Nhưng có lẽ mọi người không biết rằng chính nhờ chuyến đi ấy, tôi như vượt qua giới hạn của bản thân. 5 ngày ngắn ngủi, tôi đã cảm nhận được một cuộc sống hoàn toàn khác”, Nhật Minh bày tỏ.

Chuyến hành hương chứa đầy trải nghiệm khó khăn.

Cũng trong chuyến đi, anh đã trải qua hàng loạt khó khăn về điều kiện sinh hoạt. Đường đi hiểm trở, dù thường xuyên vận động nên anh bị đau cơ, liên tục phải xịt thuốc và tự xoa bóp để theo kịp đoàn. Mỗi ngày chỉ ngủ được 4 tiếng, từ 22h đến 2h hôm sau, vì ở núi cao, nhiệt độ thấp và sương giá, cái lạnh thấm vào xương làm cho mất ngủ.

Với những bữa cơm trưa giản dị, bàn ăn là những mỏm đá trên đường lên núi. Cả đoàn người cứ vậy, tự nhiên ngồi bên nhau thưởng thức bữa ăn. Giữa đất trời, bữa ăn không hề vướng bận lo toan thường nhật, các món ăn giản dị ngon đến lạ thường. Vì thế, mỗi hạt cơm, từng giọt nước đều quý giá vô cùng.

Mang theo 2 bộ đồ và không được tắm gội suốt mấy ngày nhưng anh không hề khó chịu. Chuyến đi cho anh biết thế nào là cuộc sống, là vui vẻ hạnh phúc. Vì vậy anh không hề bận tâm mình sống như thế nào trong chuyến đi ấy. Sau hành trình, anh nhận ra những thứ tưởng như rất bình thường như cái ăn cái mặc, thực sự quý giá biết bao.

Trở về từ Nepal, doanh nhân Nhật Minh chia sẻ mình đã vượt qua mọi giới hạn của bản thân.

Đến điểm dừng chân, Đức nhiếp chính đã cùng các tình nguyện viên và người dân nơi đây tụng kinh, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Chứng kiến những mảnh đời tại đây và lắng nghe các bài giảng ý nghĩa của Đức nhiếp chính vương đã giúp anh bớt đi áp lực của cuộc sống. “Khi trở về, người ta hay hỏi tôi ‘đi như vậy thật gian nan và nguy hiểm, anh có sợ chết không?’. Nhưng nếu có cơ hội như tôi, bạn sẽ hiểu rằng một khi vượt qua hành trình ấy và nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống, chúng ta sẽ trân trọng mọi thứ và yêu thương người thân bên cạnh hơn”, Nhật Minh chia sẻ.

Cũng theo doanh nhân này: “Cái chết với tôi không có ý nghĩa gì, thay vào đó hãy cứ tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Thực ra nếu cứ sống mà không giúp được mọi người và cuộc đời, khác gì chúng ta đã chết?”

Nam doanh nhân thu lượm được nhiều bài học ý nghĩa khi hành hương tại Nepal.

Sau khi trở về từ Nepal, Phó TGĐ điều hành Công ty Nhựa Long Thành cũng có thêm nhiều dự định từ thiện, cộng đồng. Trước đó, anh cũng từng tham gia trao nhiều học bổng khuyến học, đồng hành cùng các chương trình xã hội… Cùng với vai trò điều hành công ty, nam doanh nhân cũng được biết đến là một người đặc biệt tình cảm với gia đình và nhân viên.