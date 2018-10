Phối đồ lạ mắt, Rihanna dẫn đầu danh sách sao đẹp tuần qua

Diễn viên người Áo Coco Konig diện bộ cánh xanh mướt mắt của Chanel, gồm crop-top vai phồng và chân váy thướt tha đồng điệu. Clutch hồng sặc sỡ cùng giày cao gót đính hoa là những item hoàn thiện set đồ của người đẹp. Konig nổi tiếng với vai diễn trong phim Assassin's Creed (2016), The Carer (2016) và To the Boats (2018).