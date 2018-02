Phúc Bồ tiếp tục bị tố đạo nhạc: Bất chấp dư luận để gây chú ý?

Việc một lần nữa vướng nghi án đạo nhạc Mino trong đêm chung kết 2 Sao đại chiến, Phúc Bồ khiến dư luận nghi ngờ anh cố tình chiêu trò để gây chú ý.

Sau khi lên tiếng giải thích về nghi án đạo nhạc Body của Mino trong ca khúc Cưa cẩm thể hiện tại chung kết 1 Sao đại chiến, đội Phúc Bồ và Hà Lê tiếp tục vướng tranh cãi tương tự trong tập thi vừa diễn ra tối 2/2.

Phần thi mang tên Rap binh đoàn hổ của bộ đôi bị chỉ trích sao chép Okey Dokey do Zico, Mino sản xuất và thể hiện trong chương trình rap Show Me The Money. Rất nhiều khán giả sau khi xem xong tiết mục đều khẳng định Rap binh đoàn hổ là sản phẩm sao chép vì có nhiều điểm tương đồng với ca khúc Hàn Quốc.

“Giống beat của một bài trong SMTM. Chưa kể giống cả Okey Dokey của Zico, Mino, thật sự chán ngấy với đội này. Hãy làm nhạc thật văn minh đi. Lần trước cũng mượn beat rồi, lên tiếng xin lỗi nhưng hình như thiếu người rồi, cần phải xin lỗi nhiều người nữa chứ”, khán giả Giang Trần bình luận.

“Tôi đang nghe cái gì đây. Lời thì chẳng nghe được từ nào, nhạc thì y như beat Okey Dokey. Lên tiếng xin lỗi, thôi cho xin, đã là nghệ sĩ thì làm ơn có tự trọng, đã đạo không tự biết ngại mà còn đi nói bài mình hay hơn”, bạn Ánh Ngọc gay gắt lên án.

Đáng nói, hai đêm thi liên tiếp đều dính nghi án đạo nhạc từ cùng một ca sĩ là Phúc Bồ khiến dư luận nghi ngờ anh cố tình chiêu trò nhằm đánh bóng tên tuổi.

Thực tế, việc lợi dụng lùm xùm đạo nhạc để gây chú ý không hiếm ở Vpop, tuy nhiên, đi cùng với đó là tai tiếng và sự ác cảm của khán giả.

Bằng chứng là với ca khúc Cưa cẩm, Phúc Bồ nhận lượt dislike (không thích) gấp nhiều lần like (thích). Phản ứng dữ dội của khán giả trên khắp các trang mạng cũng khiến nam ca sĩ phải lên tiếng giải thích và xin lỗi.

“Thời gian qua, tôi nghe nhạc Hàn Quốc rất nhiều nên có thể bị ảnh hưởng. Các bạn khi nghe bài Cưa cẩm sẽ thấy đoạn đầu giống bài Body của Mino. Nhưng, sau đó tôi đã phát triển theo hướng khác bản gốc. Đây chỉ là màn biểu diễn trong khuôn khổ Sao đại chiến, tôi cam kết sẽ không phát hành, biểu diễn trên tất cả kênh phân phối”, anh nói.

Tuy nhiên, lời xin lỗi chưa kịp làm hài lòng khán giả thì anh tiếp tục vướng tranh cãi. Điều đó khiến rất nhiều khán giả hoàn toàn mất niềm tin ở một nhà sản xuất như Phúc Bồ.