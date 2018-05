'Phúc nhà tôi còn dày nên chưa mất con'

Bị phát hiện, kẻ lạ mặt bỏ cháu bé lại, nhảy vào ôtô hòng chạy trốn nhưng người dân kịp thời khống chế.

Tối 2/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip người dân bắt, trói và đánh đập một người đàn ông tại làng Khúc, xã Phụng Công, Văn Giang (Hưng Yên). Họ tình nghi anh ta là kẻ bắt cóc trẻ em.

Người bị tình nghi bắt cóc bé gái bị người dân khống chế và hành hung. Ảnh cắt từ clip.

Người dân nơi đây kể khoảng 17h30 ngày 2/5, có một thanh niên đi ôtô lượn lờ qua nhiều nhà dân trong làng. Sau khi dừng xe trước cửa nhà vợ chồng chị Thủy, anh ta vờ vào mua cây cảnh. Khi đi ra, người này bế theo cô con gái 9 tuổi của gia đình và đi về phía ôtô đã mở cửa sẵn.

Khi người đàn ông bế bé gái đến gần ôtô, anh Vụ (chồng chị Thuỷ) cùng hàng xóm phát hiện sự việc và tri hô, đuổi bắt kẻ lạ mặt. Bị phát hiện, người này bỏ cháu bé lại và nhảy vào xe hòng chạy trốn.

Chiếc ôtô người đàn ông nghi bắt cóc trẻ điều khiển. Ảnh: N.T.M

Cô Lan, người dân tại làng Khúc có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc cho biết người bị tình nghi chạy lên xe định đóng cửa thì bị một số thanh niên chặn cửa lại đè xuống khống chế.

"Phúc đức nhà tôi còn dày nên chưa mất con. Cũng may mắn là phát hiện kịp thời và có mọi người giúp đỡ. Chậm một phút nữa không biết sẽ có chuyện gì xảy ra", anh Vụ, bố của bé gái chia sẻ.

Bố bé gái cho biết thêm sáng 3/5 gia đình đã đưa bé gái đến bệnh viện khám và kiểm tra. Sức khỏe của bé bình thường và tâm lý đã tạm ổn định.

Anh Vụ, bố của bé gái. Ảnh: Cắt từ clip.

Trao đổi với Zing.vn, ông Phạm Văn Sáng, lãnh đạo Công an xã Phụng Công cho biết ngay khi nhận được tin báo, xã đã cử lực lượng đến hiện trường. Công an xã đã kịp thời có mặt, ngăn chặn hành vi đánh đập người bị tình nghi bắt cóc trẻ.

"Sau khi đưa anh ta đến bệnh viện sơ cứu, công an xã đã bàn giao người này cùng tang vật cho công an huyện tiếp tục điều tra xử lý", lãnh đạo Công an xã Phụng Công nói và cho biết việc bắt cóc trẻ em chưa từng xảy ra ở xã này.

Chiều 3/5, công an huyện Văn Giang, Hưng Yên xác nhận đang điều tra làm rõ những nghi vấn xung quanh việc người dân tố một người đàn ông có biểu hiện bắt cóc trẻ.

Anh ta được xác định là Trần Văn Quang (39 tuổi, ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Quang từng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản, chuyên lái xe đi các tỉnh.

Bà Phạm Thị Na, mẹ của Trần Văn Quang cho biết bà cũng chỉ mới nghe được thông tin con trai bị công an huyện Văn Giang, Hưng Yên tạm giữ.

Bà Na thông tin, từ ngày Quang đi tù về luôn có mặt ở nhà chăm sóc vợ con, rất ít khi rời làng xóm. Sau khi xin lái xe cho một công ty ở TP Hải Dương, thấy công việc vất vả, vợ chồng Quang bàn nhau vay mượn để mua xe con chở khách có nhu cầu.

"Thấy con vất vả, liên tục có khách gọi điện thoại đi đêm hôm. Tôi gặng hỏi thì nó bảo là chở người đi Bắc Kạn, rồi sang Trung Quốc", bà Na nói.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết cần điều tra làm rõ thêm đó có phải là vụ bắt cóc trẻ em hay không. Luật sư cho biết luật pháp tôn trọng tính mạng và sức khỏe của con người. Dù anh ta có bị tình nghi bắt cóc trẻ, người dân chỉ nên khống chế rồi bàn giao cho cơ quan công an. Trường hợp người bị tình nghi được cơ quan điều tra kết luận vô tội, những người tham gia hành hung có thể bị truy cứu trách nghiệm hình sự về hành vi Cố ý gây thương tích hoặc Giết người (trong trường hợp người bị hành hung thiệt mạng).

* Tên một số nhân vật trong bài đã đổi.