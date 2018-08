Phương pháp điều trị bệnh vảy nến thể mảng mạn tính

Nhiều con đường tiền viêm đóng vai trò trung gian cho quá trình tăng sinh quá mức và bất thường của các tế bào biểu bì sừng. Quá trình tương tác giữa tế bào da và tế bào miễn dịch đóng vai trò quan trọng trong cơ chế bệnh sinh của bệnh vảy nến.

Đã có những bước tiến đáng kể trong điều trị vảy nến từ mức độ trung bình đến mức độ nặng. Tuy nhiên, việc cải thiện các liệu pháp cục bộ trên da đối với vảy nến mức độ nhẹ đến trung bình trong quá trình tự điều trị vẫn là một nhu cầu được đặt ra. Liệu pháp sử dụng sản phẩm bôi cục bộ chỉ giới hạn ở kem dưỡng ẩm và thuốc mỡ corticoid.

Điều trị corticoid tại chỗ được sử dụng như một biện pháp cố hữu cho bệnh vảy nến trong hơn 50 năm qua. Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị các trường hợp vảy nến mức độ từ nhẹ đến trung bình, những loại thuốc này vẫn gây ra tác dụng phụ như chứng giãn mạch máu, vân hóa và các tác động toàn thân khác nên không thể sử dụng thuốc lâu dài.

Nhiều người trẻ, mức thu nhập và trình độ văn hóa cao hơn hoặc những bệnh nhân mạn tính thường tìm đến các giải pháp thay thế và phương pháp điều trị khác. Đơn cử là sản phẩm từ thảo dược. Dần được ưa chuộng trong những năm qua, tuy nhiên các sản phẩm thảo dược hiện chưa được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn khoa học quốc tế.

Theo kết quả công bố trên tạp chí khoa học Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents, cuộc nghiên cứu tiến hành trên 142 bệnh nhân (68 nữ, 74 nam) bị vảy nến thể mảng mạn tính giai đoạn ổn định. Tất cả được ngẫu nhiên chia vào hai nhóm bệnh và nhóm chứng, trong đó nhóm bệnh gồm 70 người và nhóm đối chứng gồm 72 người.

Liệu trình điều trị cho cả nhóm bệnh và nhóm chứng đều bao gồm gel làm sạch da (cleansing gel), thuốc mỡ bôi tại chỗ (ointment) và kem dưỡng da (skin conditioner). Sản phẩm của nhóm chứng là các loại giả dược, nhóm bệnh là các sản phẩm Dr Michaels (Soratinex) thành phần từ thảo dược bao gồm tinh dầu hạnh nhân, dầu jojoba, dầu bơ, tinh dầu cà rốt, chiết xuất từ hoa cúc vạn thọ, tinh dầu cam, dầu mầm lúa mạch, dầu hạt mơ, tinh dầu hoa oải hương, dầu cây đàn hương, dầu cây hoắc hương…

Các sản phẩm được đóng gói trong các lọ trung tính, sử dụng 2 lần/ngày theo cùng cách thức. Các tổn thương trên da đều được điều trị. Gel làm sạch được bôi lên da, tạo bọt trên nền các tổn thương và rửa sạch sau 3-5 phút bằng nước ấm. Sau khi để khô, các tổn thương được phủ một lớp thuốc mỡ. Sau khi thuốc mỡ được hấp thụ, các mảng vảy nến được phủ thêm một lớp mỏng dầu dưỡng.

Trong 142 bệnh nhân với độ tuổi trung bình là 44,6 tuổi (từ 18 đến 74 tuổi), 102 bệnh nhân đã hoàn tất lộ trình 8 tuần điều trị; 20 bệnh nhân bỏ dở (12 người ở nhóm bệnh và 8 người ở nhóm đối chứng); 12 bệnh nhân thuộc nhóm bệnh bị loại trừ vì không tuân thủ điều trị và 10 bệnh nhân (6 người ở nhóm bệnh và 4 người ở nhóm đối chứng) ngưng điều trị vì các tác dụng phụ.

Trước khi điều trị, điểm PASI trung bình của nhóm bệnh là 7,9±2,6 SD, của nhóm chứng là 7,2±2,2 SD. Sau 8 tuần điều trị, điểm PASI trung bình của nhóm bệnh là 1,4±1,2 SD, tương đương độ giảm điểm PASI là 86%. Ở nhóm đối chứng, các giá trị lần lượt sau 8 tuần theo dõi là 5,9±2,3 SD, tương đương độ giảm điểm PASI là 18%.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các sản phẩm của Dr Michaels (Soratinex) mang lại hiệu quả trong việc điều trị bệnh vảy nển thể mảng bám mạn tính giai đoạn ổn định.

Hệ thống phòng khám chuyên khoa Dr. Michaels Psoriasis & Skin Clinic tại số 81-83 Lò Đúc, Hà nội và 87 Trần Não, TP.HCM. Phòng khám áp dụng phương pháp Dr Michaels - sử dụng các loại thảo dược để điều trị bệnh vảy nến, viêm da cơ địa, bệnh bạch biến và nhiều bệnh da liễu khác. Ngoài ra, cơ sở cũng áp dụng theo tiêu chuẩn, phác đồ tương tự các phòng khám chuyên khoa Dr. Michaels tại Australia, châu Âu với nguồn thảo dược được sản xuất, nhập khẩu từ Australia.

Phương pháp Dr. Michaels do Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Michael Tirant phát triển hơn 30 năm, được thừa nhận rộng rãi để điều trị vảy nến, viêm da cơ địa, bạch biến và nhiều bệnh da liễu khác. Nhiều thử nghiệm lâm sàng cũng như các nghiên cứu đánh giá y học được công bố tại những nước châu Âu, chứng minh giải pháp Dr. Michaels từ thảo dược đạt hiệu quả cao, an toàn và không có tác dụng phụ. Phương pháp này cũng được đánh giá là an toàn cho trẻ em và phụ nữ có thai.