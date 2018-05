Phượt thủ tử vong ở Tà Năng do ngã từ trên cao xuống nước

Theo kết quả khám nghiệm pháp y bước đầu, nạn nhân được xác định tử vong do ngã từ trên cao xuống nước, ngất lịm và không hồi tỉnh.

Ngày 21/5, báo Công an TP.HCM dẫn báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết theo kết quả khám nghiệm pháp y bước đầu, ngành chức năng xác định nạn nhân Thi An Kiện được tìm thấy tại tầng thứ 4 của thác Lao Phào vào ngày 20/5. Nguyên nhân tử vong do ngã từ trên cao xuống nước, ngất lịm và không hồi tỉnh. Do tử vong và nằm dưới nước khoảng một tuần, thi thể nạn nhân đã biến dạng.

Căn cứ vào các vật dụng mà Kiện mang theo, người nhà và bạn bè của nạn nhân xác định đây chính là phượt thủ mất tích tại Tà Năng hôm 12/5.

Phượt thủ Thi An Kiện trong một chuyến đi. Ảnh: FBNV.

Trước đó, Thi An Kiện và 6 người bạn tổ chức trekking cung đường Tà Năng - Phan Dũng. Ngày 11/5, nhóm xuất phát từ Tà Năng. Trưa hôm sau cả nhóm ngồi nghỉ ở một ngã ba giáp ranh hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận thì phát hiện Kiện mất tích.

Mọi người tổ chức tìm kiếm bạn phượt nhưng không có kết quả. Sau đó, gia đình đã nhờ các nhóm phượt cùng chính quyền địa phương tham gia tìm kiếm. Hơn một tuần, cả trăm người cùng chó nghiệp vụ, flycam đã tìm Kiện tại Tà Năng và ngày 20/5 thì phát hiện thi thể Kiện.

Tuyến Tà Năng - Phan Dũng dài hơn 50 km, trải dài qua 3 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng, được đánh giá là cung trekking đẹp nhất Việt Nam. Tuy nhiên, cung đường này cũng rất nguy hiểm cho các phượt thủ tự đi mà không có người hướng dẫn.

Năm ngoái, một nữ phượt thủ 20 tuổi bị nước lũ cuốn trôi khi đang vượt suối tại cung đường Tà Năng - Phan Dũng.

Xã Phan Dũng, nơi phượt thủ mất tích. Ảnh: Google Maps.