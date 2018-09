Pogba bị CĐV kết tội là thủ phạm khiến MU mất điểm

Dù góp công lớn giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước, ngôi sao người Pháp vẫn bị cổ động viên chỉ trích vì tình huống làm mất bóng dẫn đến bàn thua của MU ở đầu hiệp 2.

Trước đội bóng mới lên hạng là Wolverhampton, Manchester United đã có bước khởi đầu vô cùng thuận lợi khi bàn thắng của Fred đến ở ngay phút thứ 18.

Dù là chủ nhân của đường kiến tạo tinh tế cho Fred mở tỷ số, Paul Pogba vẫn trở thành tội đồ trong mắt CĐV với tình huống để mất bóng hớ hênh dẫn đến bàn thua khiến "Quỷ Đỏ" bị chia điểm ngay trên sân nhà.

Phút thứ 53, tiền vệ người Pháp khống chế bóng nhiều chạm và để mất bóng nguy hiểm vào chân các cầu thủ Wolves. Joao Moutinho tận dụng triệt để cơ hội, tung cú sút đẹp mắt đánh bại thủ thành David de Gea gỡ hòa cho đội khách.

Tình huống để mất bóng của Pogba gây ra bàn thua cho MU ở đầu hiệp 2. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ nhanh chóng trút sự tức giận lên đầu Pogba. Cú chạm bóng rườm rà của anh ở giữa sân trong một tình huống chuẩn bị dâng lên tấn công đã bị đối phương bắt chết và ngay sau đó MU phải trả giá. Khi mất bóng, Pogba thậm chí còn không tích cực lui về phòng ngự mà chỉ đi bộ trên sân.

"Tại sao anh ta không thể chơi bóng đơn giản được một lần trong đời?", "Biểu diễn không phải là phạm trù trong bóng đá, chơi đơn giản thôi", nhiều tài khoản lên tiếng phẫn nộ trên mạng xã hội. "Pogba thi đấu không tệ, nhưng sự kiêu ngạo của anh ta khi giữ bóng bằng chạm thứ 3 trong một đường chuyền đơn giản như thế thì thật là bực bội".

Một tài khoản chuyên cập nhật tin tức của MU nhận định: "Pogba đã kiến tạo nên một bàn thắng, và giờ anh ta dễ dàng để mất bóng ở giữa sân. Kết thúc hoành tráng như vậy đó. Thế là 1-1".

Nhiều CĐV khác bình luận: "Luôn có vấn đề đối với Pogba. Cậu ta sở hữu tài năng đáng kinh ngạc, thể lực tuyệt vời nhưng lại rất thích gặp rắc rối. Đừng bận tâm với cú chuyền bóng tạo nên bàn thắng cách khung thành gần 20 m, mà lo cho pha giữ bóng ở giữa sân kia kìa", "Pogba để mất bóng khi đang chuyền chắc có lẽ tốt hơn đấy. Phiền phức thật".

"Kỹ năng của Pogba thì đáng đồng tiền của MU rồi. Nhưng làm ơn đừng lừa hay đảo bóng ở giữa sân khi anh đang là cầu thủ duy nhất đứng trên 4 hậu vệ", một tài khoản cảnh báo.

CĐV ngán ngẩm trước pha để mất bóng tắc trách của Pogba.

Trên ESPN, cây bút Rob Dawson có bài bình luận sau trận đấu với tiêu đề: "MU đang cho thấy mặt tốt nhất và cả tồi tệ nhất của Paul Pogba trong trận hòa với Wolves".

Còn nhớ trong trận đấu tại khuôn khổ Champions League mới diễn ra cách đây vài ngày, Pogba lập cú đúp vào lưới Young Boys để góp công mang về chiến thắng tưng bừng 3-0 cho đại diện nước Anh.

Khi trở về mặt trận Ngoại hạng Anh, cầu thủ vừa vô địch World Cup 2018 cũng có khởi đầu đẹp như mơ với một cú chạm tuyệt vời để khống chế bóng đang rót từ trên cao xuống và chuyền thẳng vào chân Fred.

Kỹ thuật mà ngôi sao người Pháp thể hiện là những gì tinh hoa nhất trên sân Old Trafford. Ở trận đấu này, anh thực hiện 101 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 83%, trong đó có 3 đường kiến tạo trực tiếp mở ra cơ hội cho các đồng đội.

Nhưng thật đáng tiếc cho cả Pogba lẫn thầy Mourinho, chính kỹ thuật của tiền vệ số 6 đã tạo nên sai lầm ngớ ngẩn trong trận đấu. Tự tin cầm bóng nhưng đi kèm với sự rườm rà lại là tác nhân trực tiếp dẫn đến tình huống mở ra cơ hội cho các cầu thủ Wolves ghi bàn và có điểm trên sân Old Trafford. "From hero to zero" chính là câu nói phù hợp nhất với tình cảnh của Pogba.

Kết thúc trận đấu trong ngày chào đón sự trở lại của Sir Alex Ferguson trên thánh địa Old Trafford, tỷ số hòa 1-1 trước đội bóng mới lên hạng chẳng khác gì thất bại đối với thầy trò HLV Mourinho.

MU tạm thời vươn lên xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, kém 8 điểm so với đội đầu bảng Liverpool đang giữ thành tích toàn thắng trong cả 6 vòng đấu đầu tiên.

