Pogba: 'Tôi hứa với Mourinho sẽ không phạm sai lầm'

Paul Pogba đã khôi phục lòng tin của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha sau khi sút thành công quả penalty nâng tỷ số lên 2-0 ở cuộc đối đầu với Young Boys rạng sáng 20/9.

Đoàn quân của HLV Jose Mourinho khởi đầu vô cùng suôn sẻ tại đấu trường Champions League bằng chiến thắng 3-0 trước CLB Young Boys. Trong đó, Paul Pogba đã lập cú đúp bàn thắng, xóa tan mọi hoài nghi về những mâu thuẫn trong mối quan hệ với HLV trưởng.

Sau cú dứt điểm nghệ thuật mở tỷ số ở phút 35, tiền vệ người Pháp đã nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền khi hậu vệ đội bạn để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Chia sẻ với MUTV, cầu thủ này cho biết: "Tôi không nghi ngờ gì về quả penalty đó. Tôi biết mình đã sút trượt trong trận gặp Burnley, song tôi đã nói với HLV Mourinho rằng lần này sẽ không phạm phải sai lầm tương tự".

Anthony Martial là cầu thủ còn lại ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Man Utd.

"Tôi cũng nhận được sự động viên từ các đồng đội. Họ cho phép tôi sút quả penalty này. Vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới toàn đội và cả người quản lý. Điều quan trọng nhất là đưa bóng vào lưới, và đó chính là những gì đã xảy ra. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc", Pogba nói thêm.

Nằm ở bảng đấu được đánh giá là không mấy dễ dàng, Man Utd sẽ phải đối đầu với Valencia và Juventus ở 2 trận đấu tới. Nếu Cristiano Ronaldo chỉ bị cấm một trận sau tấm thẻ đỏ trong cuộc đối đầu với Valencia, nhiều khả năng Pogba và các đồng đội sẽ đụng độ siêu sao người Bồ Đào Nha trên sân nhà.

Tiền vệ 25 tuổi chia sẻ: "Chúng tôi bắt đầu với 3 điểm. Đó là điều quan trọng nhất. Chúng tôi biết Man Utd sẽ đối đầu với những đội bóng mạnh hơn và cả đội phải giành kết quả tốt. Bởi lẽ chúng tôi đang chơi ở Champions League, đấu trường chỉ dành cho những đội bóng hàng đầu. Rõ ràng sẽ không dễ dàng, song chúng tôi nhất định phải vượt qua vòng bảng".

Giai đoạn cuối tháng 9, đầu tháng 10 sẽ thời điểm cho HLV Mourinho xốc lại tinh thần các học trò và bám đuổi nhóm đầu bảng sau 2 trận thua trước Brighton và Tottenham Hotspur tại Premier League. Với chiến thắng thứ 3 liên tiếp, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón tân binh Wolverhamton trên sân nhà vào ngày 22/9 tới.

"Old Trafford thật tuyệt vời kể cả khi Man Utd thất bại, và họ đang chờ chúng tôi sau 3 trận đấu. Cả đội đã thể hiện cá tính, khát khao và sự cam kết ở 3 chiến thắng xa nhà. Vì vậy, tôi nghĩ người hâm mộ ở Old Trafford có lý do để chờ đợi chúng tôi với sự tự tin trong trận đấu tới", HLV Mourinho cho biết.