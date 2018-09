Poppy là nguyên nhân của trận đánh nhau giữa Nicki Minaj và Cardi B

Mới đây, nữ ca sĩ trẻ Poppy đã lên tiếng thừa nhận cô mới chính là người đã ném chiếc giày vào người Nicki Minaj chứ không phải là Cardi B. Cô hối hận vì đã gây nên vụ ẩu đả này.

Tại New York Fashion Week vào tuần trước, hai nữ rapper nổi tiếng là Nicki Minaj và Cardi B bất ngờ lao vào đánh nhau ngay giữa sự kiện thời trang diễn ra khiến nhiều người ngạc nhiên. Cardi B thậm chí đã bị thương ngay trên trán.

Hai ngôi sao bất ngờ to tiếng trên thảm đỏ khi đang đứng giữa đám đông. Cardi B thậm chí đã đã cởi giày để ném vào Nicki Minaj. Nguyên nhân gây xô xát được cho là bắt nguồn từ phía Nicki Minaj. Bị Nicki Minaj giẫm vào váy, Cardi B lập tức nổi giận và được cho là đã tháo giày ném vào đàn chị.

Nhiều nguồn tin cho rằng Cardi B xem Nicki Minaj là kẻ thù trong showbiz. Hai người nhiều lần đôi co, đấu khẩu trên mạng xã hội. Ngay sau khi sự việc xảy ra, truyền thông vào cuộc và có nhiều cuộc phỏng vấn xung quanh hai nữ nghệ sĩ để tìm hiểu nguyên nhân cuộc ẩu đả.

Cuộc ẩu đả giữa Cardi B và Nicki Minaj ồn ào trên truyền thông vào cuối tuần qua.

Tuy nhiên, mới đây theo tờ Radio, thực tế không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Cardi B chính là người đã ném chiếc giày cao gót đó. Thậm chí, người ném chiếc giày và châm ngòi cho cuộc chiến đó chính là nữ ca sĩ trẻ Poppy.

Poppy đã đích thân thừa nhận việc này trong buổi phỏng vấn với tờ Radio. Sau khi đột ngột bị hỏi về cuộc chiến xảy ra tại sự kiện thời trang New York rằng liệu cô theo phe của ai, giọng ca Time Is Up im lặng một lát và bất ngờ lên tiếng xin lỗi.

Nữ ca sĩ 23 tuổi thừa nhận cô mới là người đã ném chiếc giày đó chứ không phải Cardi B. Cô nàng nghẹn ngào giải thích: "Tôi đã định gửi lời xin lỗi về vụ việc trên Twitter, nhưng vì có quá nhiều áp lực nên tôi đã quyết định trốn tránh".

Nữ ca sĩ trẻ Poppy mới chính là người đã ném chiếc giày vào người của Nicki Minaj.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ tóc bạch kim đã không thể giấu giếm được lỗi này khi hình ảnh cô ném chiếc giày đã bị phóng viên tờ TMZ chứng kiến. Ngay sau khi Poppy phân trần về sự việc, cô bật khóc. Cô đề nghị không đề cập đến sự việc này nữa và chuyển sang câu hỏi khác.

Poppy cũng đã gửi lời xin lỗi công khai gửi tới Cardi B, Nicki Minaj và TMZ trên Twitter. Sự việc vô tình này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát hành album phòng thu thứ 2 của nữ ca sĩ trẻ cũng như danh tiếng và mối quan hệ giữa hai nữ rapper đình đám.