Premier League có sự thay đổi lớn vào năm 2020

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Anh xuất hiện khái niệm "nghỉ đông". Thay vì căng sức thi đấu trong dịp Giáng sinh năm mới, các cầu thủ sẽ được gần gũi gia đình và nghỉ ngơi.

FA, BTC Premier League và BTC các giải đấu thấp hơn đã đồng thuận sắp xếp kỳ nghỉ đông cho giải Ngoại hạng, các giải đấu thấp hơn và cả các giải đấu cúp. Quá trình đàm phán dự trên ý tưởng của giám đốc điều hành FA, Martin Glenn từ cách đây hai năm.

Theo Sky Sports, FA dự kiến sẽ sắp xếp kỳ nghỉ đông bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2020. Đây cũng chính là quãng thời gian tuyết rơi dày nhất trong năm khiến các CLB gặp nhiều khó khăn trong thi đấu.

Nếu không có gì thay đổi vào mùa đông 2020, người hâm mộ sẽ phải chờ 2 tuần mới được thưởng thức một trận đấu tại Premier League. Các trận đấu kể từ vòng 5 FA Cup sẽ thay luật đá lại bằng hiệp phụ và penalty để các CLB có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Nhiệt độ -3 độ C, tuyết rơi dày, cầu thủ Man Utd và Brighton vẫn phải ra sân thi đấu vòng tứ kết FA Cup.

Đây có thể là tin mừng đối với các CLB tại Premier League nhưng có thể là tin không vui đối với các đội bóng ở cấp thấp hơn. Được tham dự FA, League Cup để đối đầu các "ông lớn" là cơ hội để giúp các CLB cấp thấp kiếm thêm thu nhập từ tiền bản quyền truyền hình và bán vé.

Ví dụ một CLB hạng hai (League One) được gặp Man Utd ở vòng 4 FA Cup và may mắn cầm hòa "Quỷ đỏ" tại Old Trafford. Họ sẽ có thêm trận lượt về để tăng doanh thu CLB thông qua tiền bán vé. Khoản tiền này có thể giúp đội bóng trang trải thêm tiền lương, cải thiện cơ sở vật chất.

Kỳ nghỉ đông là khái niệm quen thuộc tại các giải VĐQG như Đức, Pháp, Tây Ban Nha. Trong khi dàn sao MU, Man City, Liverpool, Chelsea... căng sức thi đấu trong dịp Giáng sinh, lễ tặng quà hay đầu năm mới, các đồng nghiệp tại La Liga, Bundesliga lại đang tận hưởng những ngày nghỉ trọn vẹn bên gia đình, những chuyến du lịch ở bãi biển đầy nắng.

Tuyết phủ kín mặt sân trận đấu giữa Stoke City và Everton hồi tháng 3 vừa qua.

Kỳ nghỉ đông của Bundesliga kéo dài trong suốt 1 tháng. Sân cỏ La Liga cũng có 2 tuần im ắng để các cầu thủ hồi phục thể lực.

Chặng "tourmalet" mùa đông có thể là cơ hội cho những chuyên gia như MU. Nhưng việc phải thi đấu 3,4 trận một tuần khiến tỷ lệ chấn thương của cầu thủ tăng lên rất cao.

Ngoài ra trong kỳ nghỉ đông, các CLB được phép ra nước ngoài để tổ chức trại huấn luyện nhưng không được phép tổ chức các tour du đấu kiếm tiền.