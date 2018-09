‘Quái thú vô hình’ giành chiến thắng kém ấn tượng tại phòng vé

Không nằm ngoài dự đoán, “The Predator” đã truất ngôi “The Nun”. Song, hãng Fox vẫn không thể hài lòng với kết quả ra mắt của bộ phim.

Trailer bộ phim 'Quái thú vô hình' Bộ phim thứ tư của thương hiệu phim quái vật nổi tiếng "Predator".

Có mặt tại 4.037 rạp Bắc Mỹ từ 14/9, The Predator thu ước tính 24 triệu USD sau ba ngày cuối tuần qua. Giành ngôi quán quân phòng vé từ tay The Nun, nhưng bộ phim khó lòng có thể khiến nhà phát hành 20th Century Fox cảm thấy hài lòng.

Trước đó, hãng đã đầu tư khoảng 88 triệu USD để sản xuất The Predator, chưa tính đến chi phí quảng bá. Ngoài ra, hầu hết giới quan sát từng cho rằng tác phẩm hành động - viễn tưởng của đạo diễn Shane Black có thể mang về ít nhất 30 triệu USD trong tuần khởi chiếu.

The Predator chiến thắng tại phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua. Song, hãng Fox vẫn chưa thể hài lòng với thành tích bộ phim đạt được. Ảnh: Fox.

Ngay từ khi chưa ra rạp, các tư liệu quảng bá về The Predator không đem lại quá nhiều sự hứng khởi cho công chúng. Lúc này, kết quả điều tra sau suất chiếu từ Cinema Score là không hề tích cực. Khán giả đại chúng chỉ chấm phim điểm C+, một mức rất thấp đối với thể loại.

Còn báo chí cũng chẳng hề mặn mà với The Predator. Chỉ 34% các bài báo bình luận mang chiều hướng tích cực, với điểm số trung bình chỉ là 5,1/10.

Cuối tuần qua, The Predator còn cùng lúc khởi chiếu tại 72 thị trường quốc tế. Nhưng thành tích của bộ phim chỉ là 30,7 triệu USD. Với tổng thu toàn cầu 54,7 triệu USD sau ba ngày, dự án còn cách khoảng hòa vốn một chặng đường rất xa.

Ngược lại, tuy để mất ngôi đầu, nhưng The Nun của Warner Bros. vẫn có tốc độ bán vé đáng nể. Bộ phim kinh dị thu thêm 18,2 triệu USD từ 3.876 rạp Bắc Mỹ trong cuối tuần qua.

Kết thúc 10 ngày đầu trình chiếu, The Nun đã thu hơn 85,1 triệu USD từ riêng Bắc Mỹ, và 143,6 triệu USD từ các thị trường quốc tế. Nếu tính riêng bên ngoài Bắc Mỹ, trong cuối tuần qua, phim thậm chí còn đứng trên The Predator với 33,1 triệu USD.

Warner Bros. có thêm một thắng lợi phòng vé vang dội nữa với The Nun khi bộ phim đã thu gần 230 triệu USD toàn cầu, tức cao hơn gấp 10 lần so với kinh phí sản xuất ban đầu mà họ bỏ ra.

Đứng thứ ba là bộ phim mới A Simple Favor. Tác phẩm hài - giật gân của hai minh tinh Anna Kendrick và Blake Lively thu 16,1 triệu USD từ 3.102 rạp. Với kinh phí sản xuất chỉ là 20 triệu USD, đây có thể coi là chiến thắng dành cho Lionsgate, và nhất là đạo diễn Paul Feig - người từng hứng chịu nhiều chỉ trích sau Ghostbusters (2016).

A Simple Favor giúp đạo diễn Paul Feig lấy lại phong độ sau Ghostbusters (2016) gây nhiều tranh cãi cách đây hai mùa hè. Ảnh: Lionsgate.

A Simple Favor được giới phê bình ưu ái với 82% bài bình luận tích cực và điểm 7/10 trên Rotten Tomatoes. Trong phim, Anna Kendrick vào vai một vlogger nổi tiếng đi tìm sự thật về vụ mất tích bí ẩn của cô bạn thân (Blake Lively). Song, sự thật đằng sau lại vô cùng phức tạp và chứa đựng nhiều điều bí ẩn.

Giống như The Nun, Crazy Rich Asians của Warner Bros. tiếp tục phong độ ấn tượng. Bộ phim hài - lãng mạn chỉ giảm 33,8% doanh thu so với tuần trước và kiếm thêm 8,7 triệu USD trong cuối tuần qua.

Sau hơn 33 ngày trình chiếu, Crazy Rich Asians đã gặt hái gần 149,6 triệu USD từ Bắc Mỹ, và 37,9 triệu USD từ các thị trường quốc tế. Phim cũng mới ra mắt khán giả Việt Nam hôm 14/9 dưới tựa Con nhà siêu giàu châu Á.

Cuối tuần này, tác phẩm giả tưởng The House With A Clock in Its Walls của Jack Black và Cate Blanchett sẽ ra quân tại Bắc Mỹ (3.300 rạp). Ngoài ra, còn hai gương mặt “tân binh” khác là phim tâm lý Life Itself (2.500 rạp) và phim tài liệu chính trị Fahrenheit 11/9 (1.500 rạp) của Michael Moore.