‘Quái thú vô hình’: Màn tái xuất nhạt nhòa của quái vật lừng danh

Nỗ lực tái khởi động thương hiệu quái thú kinh điển “Predator” rốt cuộc chỉ là một mớ hỗn độn kết hợp giữa phần kịch bản hời hợt, phi lý, cùng nhiều cảnh gây cười thừa thãi.

Trailer bộ phim 'Quái thú vô hình' Bộ phim thứ tư của thương hiệu phim quái vật nổi tiếng "Predator".

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, hành động, kinh dị

Đạo diễn: Shane Black

Diễn viên chính: Boyd Holbrook, Olivia Munn, Jacob Tremblay

Zing.vn đánh giá: 5/10

The Predator là lần thứ hai hãng Fox nỗ lực tái khởi động thương hiệu phim quái vật vốn ra đời từ cuối thập niên 1980.

Ra mắt năm 1987, Predator - tác phẩm hành động / giả tưởng với sự tham gia của ngôi sao Arnold Schwarzenegger không chỉ gặt hái thành công về mặt doanh thu, mà còn thu hút sự yêu thích đặc biệt từ khán giả nhờ đem đến hình tượng quái vật không gian đầy bí ẩn với phong cách hành động “thợ săn” cân não, kịch tính.

Chủng tộc quái vật tàn bạo được mệnh danh là Predator (Quái thú) tiếp tục trở lại trong cuộc đi săn mới diễn ra giữa thành phố Los Angeles (Mỹ) ở Predator 2 (1990), cùng màn kết hợp với chủng loài quái vật của loạt Alien qua hai tập Alien vs. Predator (2004-2007). Đáng tiếc thay, chất lượng các tác phẩm sau này lại ngày một giảm sút.

Đến năm 2010, 20th Century Fox tái khởi động thương hiệu quái vật bằng Predators. Đem đến bối cảnh ngoài hành tinh hoành tráng, nhưng tác phẩm bị đánh giá chỉ là bản sao thừa cháy nổ nhưng thiếu kịch tính, cố gắng tái hiện bản sắc của tập phim đầu tiên một cách máy móc. Doanh thu Predators không tồi, nhưng điều đó chưa đủ giúp thương hiệu quái vật lấy lại chỗ đứng vững chắc.

Thời gian qua, Fox tiến hành xây dựng một tập phim mới, vừa nối tiếp các sự kiện của ba phim Predator cũ, vừa một lần nữa tái khởi động lại thương hiệu. Nhiệm vụ khó khăn ấy được giao cho Shane Black - đạo diễn gây tiếng vang qua một số tác phẩm hình sự / hài hước như Kiss Kiss Bang Bang (2005) hay The Nice Guys (2016).

Số phận khiến hai cha con nhà McKenna phải dấn thân vào một chuyến phiêu lưu lành ít dữ nhiều với sự góp mặt của các Predator.

Bối cảnh của The Predator diễn ra sau các sự kiện của ba tập trước. Nhân vật chính của câu chuyện là Quinn McKenna (Boyd Holbrook) - một xạ thủ thuộc lực lượng Biệt kích của quân đội Mỹ.

Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, biệt đội của McKenna phát hiện ra con tàu vũ trụ của một loài sinh vật ngoài hành tinh bí ẩn rơi xuống Trái đất. Toàn bộ đội của anh bị nó sát hại, và chỉ còn duy nhất McKenna là sống sót.

McKenna quyết định gửi bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh về quê nhà tại Georgia (Mỹ), trước khi chính phủ tìm thấy và xóa bỏ mọi dấu vết. Món đồ được con trai anh - cậu bé Rory McKenna (Jacob Tremblay) - nhận được.

Nhưng cậu bé nhà McKenna lại vô tình kích hoạt thiết bị nhận tín hiệu. Và cả gia đình nay bị cuốn vào cuộc săn tàn bạo của những quái vật không gian mang sức mạnh và công nghệ vô song.

Khi Predator không còn là bí ẩn với nhân loại

The Predator là phần nối tiếp có liên kết trực tiếp đến hai tập đầu tiên cách đây nhiều năm.

Sau các sự kiện ấy, sự tồn tại của chủng loài ngoài hành tinh không còn là điều bí ẩn với chính phủ Mỹ. Sự xuất hiện của đám “thợ săn” và những cuộc săn tàn bạo giờ được con người chủ động tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng nhiều năm trời.

Do đó, bộ phim mới không còn mang tính bí ẩn, mơ hồ như các tập trước. Chủng loài Predator cùng lịch sử xuất hiện trên Trái đất của chúng được giới thiệu và nhắc lại một cách nhanh chóng ngay từ đầu thông qua một vài lời thoại ngắn ngủi.

Các Predator giờ không còn là chủng loài xa lạ đối với con người.

Điều đó khiến khán giả chưa biết đến thương hiệu quái vật hoặc chưa xem các phần phim trước có thể khó nắm bắt hoàn cảnh, diễn biến, cũng như một số thông tin cần thiết về chủng tộc ngoài không gian khi The Predator bắt đầu.

Còn với những ai đã quá quen thuộc với các cuộc đi săn tàn bạo, đội ngũ làm phim đem đến câu chuyện mới, nhấn mạnh vào con người hơn là các Predator. Các tuyến nhân vật trong phim ban đầu cũng được giới thiệu hơi sơ sài, nhưng đủ để khán giả hiểu rõ vai trò của từng gương mặt.

Sau đó, các sự kiện trong The Predator diễn ra liên tục với tiết tấu nhanh, gấp gáp. Mục tiêu của cả con người lẫn quái thú đều rất rõ ràng, chứ không còn là những cuộc đi săn “một chiều” chậm rãi, kịch tính.

Theo đó, The Predator cố gắng mở rộng về hoàn cảnh và thế giới của quái vật ngoài hành tinh, đồng thời tăng cường sự liên kết giữa con người với chủng loài, nhằm mở ra hướng đi mới cho toàn bộ thương hiệu.

Hành động đẫm máu, lạm dụng hài hước

Điểm khác biệt lớn nhất của The Predator so với các tập trước là bầu không khí tươi sáng, đậm chất hài hước.

Shane Black - đạo diễn nổi tiếng với các tác phẩm mang màu sắc hài đã mang đến cho khán giả một biệt đội cựu binh gặp phải nhiều vấn đề trong cuộc sống, rồi biến họ thành những “cây hài” thực thụ.

Shane Black nổi tiếng với các bộ phim mang màu sắc hài hước. Nhưng sở trường của anh bị lạm dụng thái quá trong The Predator.

Song, điều đáng nói là phần hài hước của The Predator thiếu đi sự tinh tế, thậm chí còn thô tục và bị lạm dụng thái quá, gây ra ảnh hưởng tiêu cực.

Nhóm nhân vật dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đem lại những câu thoại vô duyên, làm loãng mạch phim, và phá vỡ mạch cảm xúc của khán giả. Rốt cuộc, họ trở nên vô cùng phiền phức và thừa thãi.

Các khán giả từng yêu mến loạt Predator có thể tạm hài lòng với phần hành động của The Predator. Bộ phim mới vẫn đem đến nhiều pha hành động tàn bạo, đẫm máu theo đúng phong cách của các thợ săn ngoài hành tinh: bắn nát người đối phương bằng súng, chặt chém bằng lưỡi dao trên tấm bảo vệ tay, lột da, treo xác thị uy, rút xương sống…

Mảng hành động là điểm sáng hiếm hoi của bộ phim. Song, bản sắc của các Predator thì bị mai một đi ít nhiều.

Tuy nhiên, kết liễu con mồi tàn bạo là vậy, nhưng các “thợ săn” lại thay đổi phong cách quen thuộc. Thay vì hành động lén lút, âm thầm tiếp cận đối tượng hệt như một bóng ma, đám Predator giờ đây trở thành những cỗ máy giết người hạng nặng đúng nghĩa, luôn hành động một cách cục súc.

Kịch bản thiếu sự thuyết phục

Không chỉ mảng hành động và hài hước gặp vấn đề, The Predator còn bộc lộ nhiều điểm yếu ở phần kịch bản và dựng phim.

Bộ phim đem đến cho khán giả các tuyến nhân vật và câu chuyện hoàn toàn mới, chưa từng được khai thác. Nhưng hàng loạt sự kiện xoay quanh lại không được xây dựng và phát triển hợp lý.

Ngoại trừ nhân vật chính Quinn McKenna với nhiều đất diễn còn tạm chấp nhận được, các tuyến nhân vật khác được giới thiệu và phát triển quá gấp gáp, sơ sài, kèm theo nhiều lỗ hổng logic trong cả hành động lẫn tư duy.

Có quá nhiều vấn đề với nội dung kịch bản của The Predator.

Chính phủ điều nhà khoa học Casey Bracket (Olivia Munn) tới dự án siêu bí mật nhờ tư duy và kiến thức xuất chúng về lai tạo sinh học. Nhưng phản ứng của cô trước mẫu vật bí ẩn ngoài hành tinh hời hợt và nông cạn một cách đáng kinh ngạc.

Chưa kể, cô gái sau đó từ một nhà khoa học chân yếu tay mềm, bỗng chốc trở thành đả nữ có thể liều lĩnh truy đuổi, bắn súng đầy mạnh mẽ và liều lĩnh. Một số nhân vật phụ khác như cậu nhóc Rory, tổ chức bí ẩn đứng phía sau dự án Stargazer… cũng không có lối phát triển thuyết phục.

Người xem có thể kể ra không ít chi tiết phi lý khác, như đầu não của dự án Stargazer tưởng chừng là tổ chức chuyên nghiệp với an ninh siêu cấp, nhưng lại sơ suất và nghiệp dư đến mức để cho mẫu vật Predator thức tỉnh và trốn thoát quá dễ dàng.

Các sinh vật ngoài hành tinh lúc đầu tưởng hung dữ, khát máu, bỗng chốc lại nghe theo các nhân vật chính một cách đầy bất ngờ, không thể hiểu tại sao.

Nhân vật chính Quinn McKenna thường xuyên được ưu ái với quá nhiều sự may mắn tình cờ. Chàng trai may mắn đến mức phá hỏng tính hợp lý của toàn bộ tác phẩm. Và những gì anh trải qua hoàn toàn không thể sánh với các nhân vật do Arnold Schwarzenegger, Danny Glover hay Adrien Brody thể hiện trước đây.

Bộ phim có tiết tấu nhanh và gấp gáp. Nhưng vấn đề là những sự kiện trong phim diễn ra quá nhanh, đến mức cụt ngủn. Khán giả chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì The Predator đã nhanh chóng chuyển cảnh sang một sự kiện khác đầy vội vàng và hụt hẫng.

Với hàng loạt vấn đề yếu kém mắc phải, The Predator tiếp tục là một thất bại của hãng Fox trong nỗ lực phục hồi thương hiệu quái thú kinh điển hồi thập niên 1980.

Các nhà làm phim cần cân nhắc duy trì những nét bản sắc từng tạo nên tên tuổi cho loạt phim, đồng thời cẩn trọng hơn trong việc kể câu chuyện mới, và tìm cách dung hòa hai mục tiêu đó.

Phim đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.