Quai vải: Trào lưu thay đổi cách nhìn về 'tín đồ trà sữa' Sài Gòn

Những chiếc quai vải hiện trở thành món phụ kiện độc đáo, được giới trẻ Sài Gòn săn lùng để tiện mua trà sữa mang đi, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.

Trào lưu sử dụng quai vải khi mua trà sữa của giới trẻ Việt Nhờ có họa tiết bắt mắt và khả năng tái sử dụng, những chiếc quai vải đang trở thành món phụ kiện được nhiều bạn trẻ Việt ưa chuộng.

"T

ừ lâu, mình đã muốn hạn chế dùng túi nylon, nhưng vì đi xe máy một mình nên vẫn phải xin quai nylon. Giờ có quai vải thì tiện hơn, hình thức cũng ổn và có thể tái sử dụng nữa", Hà Lê Trà Ly (sinh viên năm 3, Đại học Dược Sài Gòn) chia sẻ với Zing.vn.

Theo Trà Ly, nếu đến những con phố trà sữa ở Sài Gòn vào dịp nắng nóng này, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ sử dụng quai vải khi mua trà sữa mang đi. Phong trào thiết thực này đang được đông đảo người trẻ hưởng ứng và đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Những chiếc quai vải tiện lợi có thể hoàn toàn thay thế cho túi nylon đang được giới trẻ Sài Gòn ưa chuộng. Ảnh: Hoài Phương.

Món phụ kiện nhỏ giúp bảo vệ môi trường

Thiết kế của quai vải khá đơn giản, bao gồm: Một vòng tròn bao quanh và cố định ly nước, một chiếc quai để người dùng có thể xách hoặc treo lên bất kỳ đâu. Khác với túi nylon dùng một lần rồi vứt đi, những chiếc quai vải này có thể tái sử dụng, giúp hạn chế lượng rác thải ra ngoài môi trường.

Thực chất, phong trào "Quai vải" đã tồn tại khá lâu và phổ biến rộng rãi ở nhiều quốc gia như Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc. Nhưng phải đến đầu tháng 3 năm nay, khi anh Lic - một "hot Instagram" về ẩm thực - chia sẻ, nhiều thương hiệu đồ uống lớn ở Việt Nam mới bắt đầu lên ý tưởng, triển khai kế hoạch bán quai vải đồng loạt.

Anh Lic cho biết khi vô tình gặp các bạn trẻ Đài Loan chụp hình ly trà sữa take away cùng quai vải thay vì nylon, anh thấy ý tưởng này rất đáng yêu và sau đó đã nhờ em gái mình may cho một chiếc để dùng.

Thế nhưng, chính anh Lic cũng không ngờ rằng việc làm này của mình lại nhận được sự ủng hộ từ 3 thương hiệu lớn về đồ uống.

Quai vải là vật dụng phổ biến của các "tín đồ trà sữa" ở Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc. Ảnh: @ovaltine_fooddiary.

Chỉ sau hơn một tháng, các thương hiệu lớn như quán cà phê C.C. (quận Bình Thạnh, TP.HCM), thương hiệu đồ uống C.B. (quận 1, TP.HCM) đều chính thức cho ra mắt quai vải bảo vệ môi trường. Mỗi thương hiệu lại có những mẫu thiết kế khác nhau và hình thức áp dụng riêng, nhưng đều nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo bạn trẻ.

C.B. là một trong những thương hiệu đi đầu trong việc phát động trào lưu sử dụng quai vải thay cho túi nylon. Chiếc quai vai có tên Hangmez2018 được bán với giá 10.000 đồng. Với giá thành hợp lý, nó nhanh chóng được giới trẻ Sài Gòn ưa chuộng.

Từ năm 2014, trào lưu This is not a nylon killer nhằm bảo vệ môi trường đã được thương hiệu C.B. phát động nhưng sau đó lại tạm dừng. Đến đầu mùa hè năm nay, trào lưu này trở lại mạnh mẽ hơn với sự đầu tư vào các mẫu thiết kế sáng tạo, bắt mắt, phù hợp với thị hiếu trẻ.

Quai vải Hangmez2018 của thương hiệu đồ uống C.B. trở thành món phụ kiện "hot" của giới trẻ Sài Gòn. Ảnh: Hoài Phương.

Tiếp nối C.B., thương hiệu cà phê C.C. cũng cho ra mắt mẫu quai vải có tên Why thần thánh. Trả lời Zing.vn, quản lý fanpage của C.C. cho biết: "Điểm độc đáo của mẫu quai vải này nằm ở những chiếc sticker có thể tháo rời, cho phép khách hàng có thể tự thay đổi kiểu dáng quai vải của mình".

Hiện tại, thương hiệu C.B. chạy chương trình tích điểm: Khách hàng sẽ được tặng sticker với hóa đơn từ 100.000 đồng và được tặng quai vải với hóa đơn từ 300.000 đồng.

Phong trào "Quai vải" đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ Sài Gòn. Nhiều tín đồ trà sữa chia sẻ lâu nay, người lớn thường nhắc tới việc uống trà sữa với thái độ không mấy ủng hộ. Nhưng với hành động sử dụng quai vải thay thế cho túi nylon, các bạn trẻ muốn mọi người có cái nhìn khác về "văn hóa trà sữa", hiểu được họ cũng đang có những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường.

Còn dưới góc nhìn của những người đã đi làm, đây là phong trào ý nghĩa, nhưng cần có sự thay đổi về giá cả hoặc hình thức mua quai vải hợp lý hơn để ai cũng có thể sở hữu và hình thành thói quen lâu dài.

Chị Trần Thị Nhung (30 tuổi, quản lý thương hiệu thời trang Mivaly) cho rằng: "Nếu muốn ai cũng có thể hưởng ứng phong trào này, các quán nên áp dụng hình thức tích điểm, giảm tiền trà sữa vào lần mua sau cho những ai đã mua quai vải tại quán, hoặc cho phép đổi trả, thay mới khi quai vải đã cũ".

Thương hiệu cà phê C.C. đang tiếp tục cho ra mắt thêm các mẫu sticker độc đáo. Ảnh: @cheese.coffee.

Giới trẻ Hà Nội hưởng ứng phong trào 'Quai vải'

Nếu như ở Sài Gòn đã có khá nhiều thương hiệu ủng hộ phong trào "Quai vải" và các bạn trẻ có thể dễ dàng sở hữu một chiếc cho riêng mình thì teen Hà Nội lại thiệt thòi hơn khi muốn ủng hộ phong trào ý nghĩa này nhưng lại không biết tìm mua ở đâu.

Tuy nhiên, mới đây, thương hiệu trà sữa B. cùng bắt tay với thương hiệu đồ uống C.C. nổi tiếng ở Sài Gòn lên kế hoạch cho ra mắt sản phẩm quai vải vào ngày 7/4. Vì thương hiệu B. có chi nhánh tại nhiều tỉnh thành nên không chỉ giới trẻ thủ đô mà mọi người ở nơi khác đều có thể mua quai vải và sử dụng.

Theo fanpage của thương hiệu trà sữa B. (cơ sở Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội), quai vải sẽ được bán với giá 12.000 đồng/cái. Những lần sau, khách hàng sử dụng quai vải sẽ được giảm giá 2.000 đồng cho đồ uống như lời động viên khách duy trì thói quen tốt.

Hiện nay, một số quán ở Hà Nội cũng tự sản xuất quai vải và bán lẻ cho những ai có nhu cầu. Ưu điểm của mẫu này là kiểu dáng đa dạng, phù hợp với người muốn sở hữu chiếc quai vải độc đáo, không "đụng hàng" với mẫu bán đồng loạt khác.

Quai vải ở các cơ sở bán lẻ cũng có hình thức bắt mắt không kém. Ảnh: Hoài Phương.

Hoàng Vân và Buffy (chủ shop M's Corner) cho hay: "Là một cơ sở bán lẻ, chúng mình cũng rất vui khi được góp sức vào việc lan tỏa phong trào ý nghĩa như thế. Chúng mình mong nó sẽ không chỉ dừng lại ở một phong trào trong giới trẻ, mà sẽ trở thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày của mọi người.

Hoàng Vân - Buffy tiết lộ để làm một chiếc quai vải không tốn quá nhiều thời gian và công sức. Chỉ cần bỏ ra tầm 15-20 phút là các bạn có thể hoàn thành một chiếc quai vải khá xinh xắn.

Với những ai muốn tự tay may quai vải cho mình, có thể tìm các đoạn video hướng dẫn trên mạng. Mới đây, trang Xưởng Mèo Bay cũng đăng tải clip rất dễ hiểu để mọi người có thể làm theo và sử dụng, dần dần từ bỏ thói quen dùng túi nylon, góp phần bảo vệ môi trường.

Với ý nghĩa tốt đẹp, được sự ủng hộ từ các thương hiệu lớn, phong trào "Quai vải" hứa hẹn sẽ còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ Việt và có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng.