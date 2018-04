Quán cà phê cho thực khách năng động tại Hà Nội

Với đồ uống ngon và không gian phù hợp với nhiều mục đích sử dụng, My Way New Journey Coffee & Tea là điểm đến yêu thích của thực khách năng động tại Hà Nội.

Tại đây, thực khách vừa có thể nhấm nháp những ly nước ngon lành, tìm được không gian để thoải mái chuyện trò, hay biến thành văn phòng làm việc.

Gốc sản phẩm chất lượng

Dù thói quen đi cà phê thay đổi, sản phẩm vẫn là yếu tố cốt lõi khiến khách hàng yêu thích, tin tưởng ở một thương hiệu. Nhu cầu thưởng thức trà và cà phê của người tiêu dùng hàng ngày cao, không chỉ thơm ngon mà nguồn nguyên liệu phải sạch, đảm bảo.

Café latte macchiato popcorn là cà phê Buôn Ma Thuột thuần khiết kết hợp vị bỏng ngô của Pháp.

Trực thuộc My Way Việt Nam với 12 năm hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực và giải khát, My Way New Journey Coffee & Tea khẳng định sự tâm huyết trong việc mang đến những sản phẩm tốt từ gốc. Vì thế, quán cà phê cam kết cung cấp những đồ uống được chế biến thủ công, từ nguồn nguyên liệu Việt Nam chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo thuần khiết 100%, ví như cà phê Buôn Ma Thuột hay trà đen Mộc Châu, trà xanh Thái Nguyên…

Trong một thiết kế rất hiện đại, nhìn qua có vẻ “công nghiệp” nhưng My Way New Journey Coffee & Tea lại mang đến “hơi thở của hoang dã và tự nhiên” từ sắc xanh của cây lá trong không gian, từ mùi vị cà phê Buôn Ma Thuột khi bước vào cửa hàng, từ hương vị trà Việt đặc trưng khi đưa miệng nếm một ngụm trà đen pha cùng cam tươi và hương quế .

Mandeline iceblended - cà phê Buôn Ma Thuột kết hợp vị bánh Pháp.

Để đáp ứng thị hiếu của giới trẻ, My Way New Journey có menu phong phú gồm đồ uống với những cái tên rất “Tây” như bánh Pháp, popcorn, latte macchiato popcorn… đến những sản phẩm đậm chất truyền thống, được đặt tên bởi chính nơi xuất xứ nguồn nguyên liệu ấy như café Ban Mê đắng, café Ban Mê ngọt hay Mộc Châu cam, Mộc Châu táo…

Trà đen Mộc châu kết hợp với nước cam tươi và đào.

Hiểu tâm lý thực khách

Giới trẻ ngày nay đi cà phê không chỉ đơn giản để uống cà phê. Vậy điều gì giữ chân khách hàng ở lại ngoài sản phẩm? Đó chính là việc thấu hiểu nhu cầu. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn đến một quán cà phê mà có thể thoải mái làm những điều mình muốn như trò chuyện, đọc sách thư giãn, làm việc hay gặp gỡ đối tác...

My Way New Journey Coffee & Tea trang trí tuy đơn giản nhưng bù lại có không gian rộng rãi, khiến mỗi khách hàng khi bước vào đều dễ tìm được một chỗ ngồi hợp lý. Quán tự định nghĩa mình là cửa hàng cà phê “all in one” - nơi mọi nhu cầu của khách hàng đều có thể tìm thấy.

Làm việc và họp hành tại quán cà phê là xu hướng của giới trẻ.

Chính vì thế, dù mới ra mắt nhưng My Way New Journey Coffee & Tea đã được đón nhận. Thị dân tìm đến với quán để thực hiện những nhu cầu riêng và tỏ ra khá thích thú. Quán có góc vỉa hè phố xá, có khu co-working để làm việc…