Quan chức Syria tuyên bố chỉ chế thuốc chống ung thư

Quan chức của trung tâm nghiên cứu vừa bị tên lửa Mỹ - Anh - Pháp đánh sập nói rằng họ chỉ chế thuốc chữa độc hoặc chữa ung thư chứ không phát triển vũ khí hóa học.

Những chiếc găng tay và mặt nạ nằm lăn lóc trong đống đổ nát của trung tâm nghiên cứu vừa hứng chịu tên lửa của liên quân Mỹ - Anh - Pháp. Một quan chức của trung tâm phủ nhận chuyện họ đang phát triển vũ khí hóa học.

AFP miêu tả khu phức hợp nhiều tầng nằm ở quận Barzeh, phía bắc thủ đô Damascus, bị phá hủy hoàn toàn sau vụ không kích của liên quân hôm 14/4. Trong ngày hôm đó, các nhà báo được tham gia một chuyến thị sát đống đổ nát này do chính phủ Syria tài trợ. Mái nhà bị kéo xuống và một vài bức tường còn sót lại đang trên bờ vực sụp nốt.

Một lính cứu hỏa đứng tại trung tâm nghiên cứu đã đổ nát tại Damascus. Ảnh: Reuters.

Nhiều giờ sau khi đợt tên lửa của liên quân kết thúc, những cột khói vẫn bốc lên từ tòa nhà và mùi khét vẫn đâu đó trong không khí.

"Tòa nhà có 3 tầng: một tầng hầm, một tầng trệt và một lầu", AFP dẫn lời Said Said, một kỹ sư tự nhận là người đứng đầu bộ phận sơn và nhựa của trung tâm. "Nó có các phòng thí nghiệm và bộ phận nhưng không may đã bị phá hủy hoàn toàn, cùng với các trang thiết bị và vật dụng. Tạ ơn Chúa, không ai ở đây cả", ông nói.

Cuộc tấn công, có sử dụng tên lửa hành trình và tên lửa không đối đất, đã giáng xuống vào lúc 4h ngày 14/4 theo giờ địa phương, đánh thức cư dân quanh đó. Hãng thông tấn quốc gia Syria SANA nói rằng một số tên lửa đã đánh trúng trung tâm nghiên cứu ở Barzeh, "phá hủy một tòa nhà có các phòng thí nghiệm khoa học và một trung tâm huấn luyện".

Các địa điểm bị tấn công mà liên quân Mỹ - Anh - Pháp cho là cơ sở liên quan đến hoạt động lưu trữ và chế tạo vũ khí hóa học của chính quyền Syria. Ảnh: Reuters.

Liên quân Mỹ - Anh - Pháp tuyên bố tấn công vào các cơ sở các liên quan đến hoạt động vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Trong khi đó, Said nói rằng trung tâm này chỉ tiến hành các hoạt động nghiên cứu không gây nguy hiểm đến mạng người.

"Vì chúng tôi chỉ làm công việc nghiên cứu hóa học và dược dân sự, chúng tôi không ngờ mình sẽ bị không kích", ông nói.

Theo ông Said, trung tâm này đang chế tạo thuốc kháng sinh để chữa nọc độc của rắn và bọ cạp, tiến hành các thí nghiệm đối với chất hóa học sử dụng trong sản xuất thực phẩm, thuốc men và đồ chơi trẻ em.

"Nếu có vũ khí hóa học, chúng tôi đã không còn đứng được ở đây nữa. Tôi đã đến đây từ 5h30 và hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi không ho chút nào".

Ông cũng cho biết Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học đã đến đây trong vài năm qua và tuyên bố nơi này không có vũ khí độc hại.

"OPCW đã ở trong 2 căn phòng ở tầng trên, sử dụng phòng thí nghiệm và chúng tôi hoàn toàn hợp tác", Said nói. "POCW đã chứng minh trong 2 báo cáo rằng tòa nhà này và trung tâm hoàn toàn vắng bóng và không sản xuất bất kỳ vũ khí hóa học nào".

Trung tâm này phủ nhận chuyện họ đang phát triển vũ khí hóa học. Ảnh: Reuters.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay lực lượng Mỹ cùng không quân Anh, Pháp đã nã hơn 100 tên lửa vào 3 mục tiêu tại Syria, bao gồm thủ đô Damascus. Tuy nhiên, Sputnik đưa tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của Syria đã đánh chặn thành công 71 trong tổng số 103 tên lửa của liên quân Mỹ. Cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở vũ khí hóa học của Syria sau khi phương Tây cáo buộc chính quyền Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công làm 70 người chết hôm 8/4.

Lầu Năm Góc nói vụ không kích là "chính đáng, hợp pháp, tương xứng" và họ đã "tấn công thành công mọi mục tiêu". Tổng thống Nga Vladimir Putin mạnh mẽ lên án vụ tấn công mà ông cho là "hành động khiêu khích" chống lại một quốc gia có chủ quyền.