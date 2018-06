Quốc Cơ - Quốc Nghiệp thực hiện cú nhảy sinh tử ở chung kết Got Talent

Đêm chung kết Britain's Got Talent mùa thứ 12 vừa diễn ra từ 19h30 đến 22h05 ngày 3/6 tại Anh theo giờ London (tức 1h30 đến 4h05 ngày 4/6 theo giờ Hà Nội). Đêm thi được truyền hình trực tiếp qua truyền hình Anh.

Đại diện Việt Nam là cặp nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp (Giang Brothers) góp mặt trong đêm chung kết với tư cách một trong những ứng viên nặng ký cho các ngôi vị cao nhất.

Đúng 1h30 ngày 4/6 (giờ Hà Nội), đêm chung kết bắt đầu với sự xuất hiện của MC Declan Donnelly và dàn giám khảo danh tiếng Simon Cowell, David Walliams, Alesha Dixon và Amanda Holden. Thí sinh biểu diễn đầu tiên trong đêm chung kết là cậu bé ca sĩ 10 tuổi Calum Courtney.

Khoảng 2h42, tiết mục của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp diễn ra tại đêm chung kết. Trong phần phỏng vấn, hai anh em thể hiện quyết tâm cao độ khi phát biểu: "Chúng tôi sẽ mạo hiểm mọi thứ cho màn trình diễn đêm nay".

Và thực tế không khác so với dự báo, thậm chí nằm ngoài dự báo. Trong trang phục bộ đội, hai anh em mở đầu với màn uốn dẻo và giữ thăng bằng đơn giản. Sau đó, Quốc Nghiệp cởi phăng áo và chồng đầu lên anh trai để cả hai bắt đầu màn mạo hiểm: chồng đầu, giữ thăng bằng vượt chướng ngại vật là những cây cột cao, mảnh đầy chông chênh và nguy hiểm.

Và sự nguy hiểm còn được gia tăng gấp bội khi ở phút thứ hai của màn biểu diễn, 5 cây cột đồng loạt đổ sang hai bên (trừ cây cột duy nhất mà hai anh em đang đứng), tạo nên một khoảng trống khá lớn giữa Quốc Cơ - Quốc Nghiệp và bục lớn an toàn. Quốc Cơ khựng lại gần 1 phút trước khi quyết định "cú nhảy tử thần": nhảy từ cây cột anh đang đứng thẳng đến bục cách đó khá xa.

Và cú nhảy đã thành công, hai anh em đáp xuống an toàn trong sự hò reo của khán giả và ban giám khảo. "Thật tuyệt vời!", "Thật không thể tin nổi!" là những lời khen tới tấp của ban giám khảo dành cho tiết mục. Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đặt tay lên tim khi nghe phần nhận xét.

Cách đây vài phút, vợ "hoàng tử xiếc" Quốc Nghiệp, ca sĩ Ngọc Mai, đăng tải dòng trang thái "thở phào nhẹ nhõm" sau phần biểu diễn mạo hiểm của chồng và anh trai. Cô kể trước đêm diễn lo lắng tới phát khóc vì không thể liên lạc được với chồng cùng sự sợ hãi sự cố trên sân khấu.

Cô cũng đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn Quốc Nghiệp gửi sau khi hoàn thành phần thi ở chung kết Got Talent. Anh nhắn: "Anh làm thành công rồi nhé" cùng lời giải thích ban tổ chức không cho dùng điện thoại suốt một ngày trước đêm chung kết.

Trước đó, các thí sinh: dàn hợp xướng The D-Day Darlings, cặp song ca cha con Jack and Tim (Tim Goodacre 43 tuổi và con trai Jack 12 tuổi), cây hài "tài năng quái dị" Robert White, dàn hợp xướng B-Positive, Lost Voice Guy - nghệ sĩ tàn tật được yêu thích nhất cuộc thi trước đêm chung kết,

Hầu hết tiết mục trong đêm chung kết đều được chuẩn bị công phu, nhận được sự tán thưởng từ khán giả và những lời khen tặng từ ban giám khảo. Trong đó, Simon Cowell dành lời khen cho "hay nhất từ đầu đêm thi đến giờ" cho B-Positive, còn hai nghệ sĩ Lost Voice Guy và Robert White nhận được sự cổ vũ lớn nhất từ khán giả. Đây cũng là hai nghệ sĩ được nhiều tờ báo công nhận là "được yêu thích nhất", có khả năng chiến thắng cao nhất.

Tiếp sau tiết mục của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp là các thí sinh Gruffydd Wyn Roberts (giọng ca opera khiến khán giả nổi da gà), nhóm nhảy DVJ với màn nhảy được đánh giá là xuất sắc, nghệ sĩ hài với cây đàn guitar Micky P Kerr, nam ca sĩ 60 tuổi có giọng ca truyền cảm Donchez Dacres.

Sau phần biểu diễn, kênh truyền hình phát trực tiếp điểm qua từng thí sinh hoặc nhóm thí sinh kèm mã số để khán giả bình chọn qua tin nhắn điện thoại. Kết quả cuộc thi cũng được quyết định một phần từ bầu chọn.

Đúng 3h48, cổng bình chọn đóng. Đến 3h55, các thí sinh đồng loạt quay lại sân khấu để lắng nghe công bố top 3. Kết quả top 3 bao gồm Lost Voice Guy, Donchez Dacres và Robert White.

Khoảnh khắc MC nhắc đến "Giang Brothers", cách gọi của truyền thông Anh với Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, và tuyên bố "Hai bạn sẽ không có mặt trong top 3", nhiều tiếng xôn xao khó hiểu vang lên từ phía khán giả.

Ngay sau màn công bố top 3, MC tiếp tục loại dần thí sinh. Người đầu tiên bị xướng tên là nam ca sĩ Donchez Dacres. Tiếp đó, giữa hai cây hài được yêu thích nhất cuộc thi là Robert White và Lost Voice Guy, MC xướng tên người chiến thắng là cây hài tàn tật Lost Voice Guy - đúng với dự báo của nhiều báo Anh trước đêm thi.

Lost Voice Guy là nghệ danh của nghệ sĩ Lee Ridley, năm nay 37 tuổi. Anh bị bệnh bại nạo dẫn đến câm vĩnh viễn, nhưng lại có trí thông minh và óc hài hước đáng ngạc nhiên. Nhờ các tiết mục trong Britain's Got Talent, Lost Voice Guy được khán giả khắp nước Anh hâm mộ.

Đêm chung kết Britain's Got Talent năm nay có sự góp mặt của 11 thí sinh lẻ hoặc nhóm thí sinh gồm: Lost Voice Guy, Robert White, Micky P Kerr, Giang Brothers (Quốc Cơ - Quốc Nghiệp), DVJ, Jack and Tim, Gruffydd Wyn Roberts, Donchez Dacres, The D-Day Darlings, Calum Courtney và B-Positive (nhóm dành được "wildcard" và vượt qua bán kết vào phút chót).

Đây là danh sách xếp theo thứ tự do khán giả bầu chọn về khả năng giành chiến thắng trước đêm chung kết. Sau đêm bán kết, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp gây ấn tượng khá tốt với khán giả Anh và có mặt trong top 4 với 10,76% bầu chọn.

Giải thưởng cho quán quân là 250.000 bảng Anh (7,6 tỷ đồng) và một suất biểu diễn cho Hoàng gia Anh ở Royal Variety Show.