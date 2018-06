Quốc Cơ, Quốc Nghiệp vào chung kết Britain’s Got Talent 2018

Tại bán kết, không chỉ giám khảo mà khán giả Anh cũng hò reo không ngớt khi xem màn chồng người của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Hai anh em người Việt vào chung kết cuộc thi.

Clip Quốc Cơ, Quốc Nghiệp chồng đầu, chạy nhanh ở Britain’s Got Talent Đảm nhận phần cột trụ và di chuyển, Quốc Cơ quyết định chạy nhanh về phía giám khảo sau khi đi xuống từ bậc thang, khiến tất cả khán giả hò reo.

Đêm bán kết Britain’s Got Talent diễn ra vào tối 1/6 theo giờ địa phương, tức rạng sáng ngày 2/6 theo giờ Việt Nam. Mặc dù vậy, đông đảo bạn bè, người hâm mộ vẫn dậy sớm đón đợi màn biểu diễn của anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.

Biểu diễn tại Britain’s Got Talent với nghệ danh Giang Brothers, cặp anh em đã xuất sắc vượt qua vòng bán kết để tiến vào chung kết với tiết mục chồng người gây choáng ngợp. Tờ The Sun của anh đánh giá đây có thể là "tiết mục ấn tượng nhất của Britain’s Got Talent tính đến nay".

Nữ giám khảo Alesha Dixon đứng dậy vỗ tay khi Quốc Cơ dẫn Quốc Nghiệp chạy nhanh về phía ban giám khảo. Ảnh: Cắt từ clip.

Tại bán kết, chỉ có 3 nghệ sĩ được chọn vào chung kết. Người đầu tiên được công bố là nghệ sĩ hài Micky P Kerr. Tiếp đó, các giám khảo phải quyết định giữa Quốc Cơ - Quốc Nghiệp và nghệ sĩ hài Mandy Muden.

Hai giám khảo Simon Cowell và Alesha Dixon (người đứng dậy vỗ tay) chọn Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, còn hai giám khảo Amanda Holden và David Walliams lại chọn Muden. Nên quyền quyết định được đẩy về phía công chúng bầu chọn, và họ đã chọn hai anh em đến từ Việt Nam.

Tờ The Sun gọi Quốc Cơ - Quốc Nghiệp là "những người giữ thăng bằng giỏi nhất trong lịch sử" và "đã mạo hiểm mọi thứ để trình diễn". Chính vì vậy, sau đêm diễn, cái tên "Giang Brothers" cũng được khán giả Anh tìm kiếm nhiều nhất.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp mặc áo dài truyền thống của Việt Nam khi trở lại sân khấu nghe phần nhận xét. Ảnh: ITV.

Quốc Nghiệp cho biết: "5 ngày trước màn trình diễn này, tôi phải đến bệnh viện để kiểm tra cổ và nhận ra nó không thẳng. Nó hơi đau vì phải chịu nhiều áp lực nên hình dáng thay đổi. Bác sĩ khuyên tôi ngừng sự nghiệp trình diễn. Nhưng đó chỉ là một lời khuyên. Tôi chọn tiếp tục sự nghiệp. Lần tới nếu tôi ngã, tôi sẽ bị gãy cổ".

Dù đây là lần đầu tham dự một cuộc thi tìm kiếm tài năng truyền hình như Britain’s Got Talent, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp không hề xa lạ với các kỷ lục. Cả hai đã lập kỷ lục thế giới Guiness về "đi nhiều bước cầu thang nhất khi chồng đầu" (90 bước).

Chung kết Britain's Got Talent năm nay sẽ diễn ra vào ngày 3/6.