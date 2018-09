'Quỳnh búp bê' trở lại với nhiều cảm xúc đan xen giữa bạo lực

"Quỳnh búp bê" trở lại sóng VTV với tập phim không có cảnh nóng, bạo lực dã man phụ nữ. Thay vào đó, là câu chuyện về tình người giữa Cảnh và Quỳnh cùng những cave trong xóm trọ.

Sau thời gian bị tạm dừng, Quỳnh búp bê được phát sóng trở lại trong khung giờ 21h30-22h30 trên kênh VTV3. Tập 7 của bộ phim có nội dung khác hẳn những tập trước khi chủ yếu xoay quanh tình thương giữa người với người, và thấp thoáng có cả tình yêu nam nữ.

My bị tẩy chay trong xóm cave

Tập phim mở đầu với cảnh Quỳnh (Phương Oanh) sang xoa bóp cho Liên sau trận bị đánh đến "thừa sống thiếu chết" vì dám đi khách ngoài. Sau tất cả, Liên đã phát hiện ra người hãm hại cô và các cave khác trong xóm trọ, không ai khác, chính là My (Thu Quỳnh).

My bị các cave xóm trọ tẩy chay sau khi bày trò chơi xấu Quỳnh.

My Sói bản tính tranh giành, hiếu thắng, đanh đá. Vì muốn giữ vị trí gái làng chơi số một của Thiên Thai nên My luôn lo sợ bị Quỳnh "cướp ngôi". My đã bày trò chơi xấu Quỳnh hòng để các cave tẩy chay "Quỳnh búp bê".

Nhưng không ngờ, chân tướng sự thật sớm bị vạch trần. Trước những lời đấu tố của Lan (Thanh Hương) và những người trong xóm trọ cave, My đã thừa nhận tất cả với câu nói: "Tao thích thế đấy. Tao thấy chúng mày chơi vào nhau đoàn kết nên tao ngứa mắt đấy. Thì sao?".

Sau màn đấu tố, My bị cả xóm trọ cave tẩy chay. Trong khi Quỳnh lại nhận được tình yêu thương của các chị em. Năm hết Tết đến, trước khi về quê, các cô gái làng chơi không quên mua bánh trái, sữa cho Quỳnh ở lại dưỡng thai và ăn Tết.

Suốt 6 tập phim, Quỳnh búp bê đầy rẫy cảnh nóng, bạo lực. Nhưng tập 7 của bộ phim lại tràn ngập tình người. Không khí Tết được lồng vào phim khiến không ít người xem cảm thấy xúc động.

Quỳnh trầm ngâm đứng bên cửa nhìn Tết đang về.

Những cô gái làng chơi, phải bán mình nơi Thiên Thai, đâu phải ai biết rằng, họ cũng có những mái ấm gia đình. Như bao người, họ cũng có cha mẹ, anh em, ruột thịt ở quê. Ngày Tết, các cô gái cũng nô nức về quê, sắm sửa quần áo, mua quà cho gia đình.

Chuyến tàu về quê vào lúc 4h sáng, Lan rón rén thức dậy, không nỡ để Quỳnh thức giấc. Nhưng ngờ đâu, Quỳnh đã thức dậy từ bao giờ, cô nhìn qua khe cửa, thấy Cảnh đang mở cổng cho Lan. Cả xóm trọ cave, chỉ có Quỳnh và Cảnh là ở lại.

Quỳnh và Cảnh, có phải đang chớm nở một mối tình?

Cảnh (Doãn Quốc Đam) vốn không phải là chân gác cổng ở xóm trọ cave, nhưng vì chấp nhận trực Tết thay đàn em, Cảnh không về quê ăn Tết.

Trước khi về quê, Lan có nhắn Quỳnh phải chăm sóc Cảnh. Theo lời Lan, Cảnh là người tốt, Quỳnh chỉ cần không cứng đầu là cuộc sống yên ổn. Tại xóm trọ, Quỳnh nấu ăn hàng ngày cho Cảnh. Đáp lại, Cảnh cũng đã dẫn Quỳnh đi chơi Tết, ngắm đào, ngắm quất.

Ở phiên chợ Tết, Quỳnh bắt gặp người phụ nữ đã bày mưu bắt cóc mình. Quỳnh đuổi theo nhưng chẳng được. Trước sự bi uất của Quỳnh, Cảnh lặng người. Anh mua tặng Quỳnh một cành đào.

Cảnh đưa Quỳnh đi chơi Tết.

Bữa cơm tất niên, Cảnh và Quỳnh ngồi bên nhau. Bất ngờ, Cảnh truy hỏi Quỳnh về cái thai, và trách Quỳnh đã chửa hoang khi mới có mười mấy tuổi. Cảnh không hề biết chuyện Quỳnh bị hiếp dâm, còn Quỳnh cũng không buồn giải thích.

Quỳnh sau đó bị động thai và được Cảnh đưa vào bệnh viện. Quỳnh mang thai là tình tiết có vai trò thắt nút ở những tập phim trước. Quỳnh vốn bị ép phá thai, nhưng theo lời khuyên của Lan, ông chủ Cấn chấp nhận nuôi Quỳnh chờ đến ngày sinh, đổi lại cô phải hứa trung thành và đi khách cho Thiên Thai sau khi sinh.

Không ngờ, người ở bên Quỳnh lúc cô đau đớn vì động thai lại là Cảnh. Cảnh là người từng đánh đập cô dã man, đến thừa sống thiếu chết. Cảnh cũng không ngại hành hạ Lan thậm tệ khi phát hiện Quỳnh bỏ trốn. Nhưng khi Quỳnh "vượt cạn", Cảnh lại ở bên cô.

"Tôi chưa từng nghĩ người giúp tôi qua cơn vượt cạn ngày ấy lại là người đàn ông này. Càng không thể biết rằng, anh lại trở thành một phần vô cùng quan trọng trong những tháng năm đen tối của cuộc đời mình", giọng kể lại của Quỳnh.

Các bác sĩ tưởng Cảnh là chồng của sản phụ. Họ đến bên Cảnh, bắt tay anh và chúc mừng anh vì sản phụ đã "mẹ tròn con vuông". Cảnh đáp lại với ánh mắt đầy bối rối nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn.

Diễn xuất của Doãn Quốc Đam trong vai Cảnh hoàn toàn thuyết phục. Anh diễn chân thực đến từng câu thoại, ánh mắt, biểu cảm. Trên fanpage, Doãn Quốc Đam nhận được nhiều khen ngợi về diễn xuất sau tập 7 của Quỳnh búp bê.