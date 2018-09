‘Ramos sai rồi, 90% đều nghĩ Griezmann giỏi như Messi, Ronaldo’

Trước những lời chỉ trích nặng từ Sergio Ramos, hậu vệ Lucas Hernandez lên tiếng bảo vệ Antoine Griezmann.

Sau lời chỉ trích nặng nề của Sergio Ramos hướng về phía Antonie Griezmann, hậu vệ Lucas Hernandez lên tiếng bảo vệ cho người đồng đội ở đội tuyển Pháp. Hậu vệ đang khoác áo Monaco tin rằng, Griezmann có lý khi cho rằng mình ở cùng đẳng cấp với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

“Tôi nghĩ 90% cổ động viên trên thế giới tin rằng Griezmann xứng đáng được đứng chung hàng với Messi và Ronaldo. Dường như, Ramos có ác cảm với đồng đội của tôi. Anh ta đang khoác áo Real Madrid, đối thủ truyền kiếp của Atletico. Lời nói của Ramos đơn giản là sự đánh giá mang tính thù địch”, Hernandez khẳng định.

Câu chuyện xoay quanh tài năng của Griezmann vẫn chưa đến hồi kết.

Trước đó, Griezmann khiến làng túc cầu thế giới một phen dậy sóng khi mạnh dạn tuyên bố mình đang là ngôi sao ở top đầu thế giới trên tờ AS: “Tất nhiên, tôi nghĩ mình ở cùng đẳng cấp với Ronaldo và Messi lúc này. Trong tương lai, tôi sẽ phát triển hơn nữa nhằm trở thành cầu thủ toàn diện. Sau lưng tôi, Messi và Ronaldo là rất nhiều cầu thủ xuất chúng khác đang bám theo”.

Sau đó một ngày, Ramos đáp trả Griezmann thông qua ESPN. Đội trưởng Real Madrid khẳng định, tiền đạo của Atletico đang ảo tưởng quá nhiều khi tự nhận định đẳng cấp của mình tương đương Messi và Ronaldo - hai ngôi sao thay nhau thống trị cuộc đua danh hiệu "Cầu thủ hay nhất" trong vòng một thập kỷ qua.

“Sự thiếu hiểu biết khiến Griezmann đưa ra những phát ngôn rất táo bạo. Ai cũng có quyền nói lên suy nghĩ, nhưng riêng Griezmann, cậu ta nên nghe lời khuyên từ Diego Simeone, Godin Koke để biết mình đang đứng ở đâu trên bản đồ thế giới”, Ramos bức xúc.

Ramos cho rằng Griezmann bị ảo tưởng nặng khi tự cho mình ở cùng đẳng cấp Ronaldo, Messi.

Griezmann cũng lên tiếng chỉ trích FIFA khi loại anh khỏi danh sách rút gọn giải “The Best 2018”: “Tại sao tôi không được góp mặt ở danh sách rút gọn The Best. Mùa giải qua, tôi chinh phục ba danh hiệu liên tiếp là Europa League, World Cup 2018 và Siêu Cup châu Âu 2018. FIFA đứng ra tổ chức giải The Best 2018, nhưng không một nhà vô địch World Cup nào được góp mặt, thật điên rồ”.

Ramos đáp lại: “Nghe Griezmann kể lễ, tôi lại nhớ đến một loạt hảo thủ như Totti, Buffon, Maldini, Raul, Xavi, Iniesta hay Casillas. Họ là những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới, từng chinh phục một loạt danh hiệu, nhưng có giành Quả bóng vàng đâu? Không phải cứ chinh phục Quả bóng vàng mới được thế giới công nhận”.

Trận gần nhất, Griezmann và đồng đội có chuyến hành quân đến sân Monaco trong khuôn khổ vòng bảng Champions League 2018/19. Kết quả, Atletico xuất sắc đánh bại Monaco 2-1, riêng Griezmann không ghi bàn ở trận này. Từ đầu mùa, phong độ của tiền đạo người Pháp không tốt khi chỉ mới "nổ súng" một lần.