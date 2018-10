Real Madrid thua CSKA Moscow 0-1: Giờ thì Real đã nhớ Ronaldo?

Trận thua sốc trước CSKA Moscow tại Champions League rạng sáng nay (3/10) liệu đã là đủ để khẳng định Real Madrid đã bắt đầu nhớ Cristiano Ronaldo hơn bao giờ hết?

Thời tiết tại Moscow đang chỉ là 8 độ C, nhưng chừng đó là quá đủ để những ngôi sao của Real Madrid tê cóng. Trước kia Ronaldo luôn xuất hiện để giải tỏa những sức ép, song trên thảm cỏ Luzhniki rạng sáng nay (3/10), không có cứu tinh nào vụt sáng để giải cứu Los Blancos.

319 phút và 11 năm

319 phút là thời gian mà Real Madrid đang tịt ngòi kể từ lần cuối cùng ghi bàn trong mùa giải này. Bàn thắng cuối cùng của dàn sao thống trị Gala trao giải FIFA The Best vừa qua là do công của tân binh Mariano Diaz vào đúng phút cuối trong chiến thắng 3-0 trước AS Roma.

11 năm là quãng thời gian tính từ lần cuối cùng Real bất lực trong việc sút tung lưới thủ thành đối phương trong 3 trận liên tiếp. Đó là câu chuyện của mùa 2006/07, Real của Fabio Capello thua Recreativo Huelva 0-3, thua tiếp Deportivo La Coruna 0-2 trước khi hòa Real Betis 0-0.

Lần cuối cùng Real không thể ghi bàn trong 3 trận liên tiếp là câu chuyện cách đây 11 năm. Ảnh: Bleacher Report.

Giờ đây, Real đang lâm vào hoàn cảnh tương tự. Los Blancos thua Sevilla 0-3, hòa Atletico Madrid và giờ là thua tiếp CSKA Moscow tại Champions League.

Tất cả những con số khó tin đó sau cùng đã lặp lại trong mùa giải này, thời điểm Real Madrid không còn bóng dáng của Ronaldo trong đội hình sau 9 năm sống bằng những bàn thắng không ngơi nghỉ của siêu sao người Bồ.

Mỉa mai thay là Sevilla, Atletico Madrid hay CSKA Moscow, những đối thủ làm Real mất mặt trong 3 trận vừa qua đều là con mồi ưa thích của Ronaldo. CSKA chưa từng thắng Real khi CR7 có mặt trong đội hình. Cụ thể trong hai trận chạm mặt nhau tại Champions League, Ronaldo đã kịp ký gửi 3 bàn vào lưới CSKA mang về 1 trận hòa cùng 1 chiến thắng cho Los Blancos.

Sevilla hay Atletico Madrid có lẽ không cần phải bàn. Ronaldo đã ghi tổng cộng 49 bàn trong… 49 trận chạm mặt hai đối thủ này ở mọi đấu trường trong thời gian khoác áo Real Madrid, 29 trận trong số đó có kết quả là chiến thắng nghiêng về phía Real Madrid. Chỉ 12 lần Real làm kẻ chiến bại.

Nếu Ronaldo còn chơi cho Real Madrid, Sevilla hay Atletico cũng như CSKA Moscow không có cửa đánh bại được Los Blancos? Rất khó để khẳng định điều này. Song việc Real trên thực tế chẳng ghi được bàn nào trước 3 đối thủ là con mồi ngon của Ronaldo đã trực tiếp tạo ra câu hỏi mà hứa hẹn là rất nhiều cổ động viên sẽ nghĩ đến kia.

Người mặc chiếc áo số 7 thay thế Ronaldo tại Real, Mariano Diaz sau bàn thắng ấn tượng vào lưới Roma đã mất hút. Karim Benzema sau chuỗi trận khởi đầu tương đối ấn tượng đã quay trở lại đúng với hình ảnh vô hại trong vài mùa trở lại đây. Gareth Bale thì đi vào lối mòn cũ rích có tên chấn thương.

Trước kia, Ronaldo không bao giờ bỏ qua những trận đấu với các đối thủ yếu hơn cả về đẳng cấp lẫn tâm lý như CSKA để tỏa sáng mang về vinh quang cho cá nhân anh và chiến thắng cho Real Madrid. Nhưng giờ đây, chẳng ai trong đội hình Real có khả năng làm điều tương tự như CR7.

Không Ronaldo, “The Best” cũng vô dụng?

Dàn sao thống trị Gala trao giải FIFA The Best của Real Madrid đã ở đâu trong trận thua mất mặt trước CSKA? “Cầu thủ hay nhất” và “Tiền vệ hay nhất” Luka Modric chỉ vào sân từ ghế dự bị sau khi Real chẳng làm gì nổi đội chủ nhà ngoài những tình huống sút đập xà.

Raphael Varane, người có tên trong đội hình tiêu biểu của FIFA mắc lỗi vị trí trực tiếp trong bàn thua của Real. Marcelo, Sergio Ramos, hai cái tên khác có mặt trong đội hình tiêu biểu cửa FIFA thậm chí còn được… cất ở nhà. Thibaut Courtois, thủ thành hay nhất World Cup cũng ngồi trên ghế dự bị.

Không Ronaldo, dàn sao FIFA The Best không thể cứu Real thoát khỏi thất bại. Ảnh: Getty Images.

Toni Kroos, nhà vô địch thế giới năm 2014, một trong những tiền vệ hay nhất thế giới lúc này thì chuyền thẳng vào chân tiền đạo CSKA để sau đó chỉ vài giây, lưới của Keylor Navas tung lên.

Real Madrid có lẽ đã quá tự tin vào việc có thể giành trọn 3 điểm trên đất Nga để sớm kết thúc cuộc đua tại vòng bảng Champions League như cách mà nhiều năm nay họ đã luôn làm. Song Los Blancos không mạnh tới vậy. Đúng hơn, họ không còn đủ sự tỉnh táo lẫn chính xác để trừng phạt CSKA như cách mà họ đã từng có thể làm.

Real đã cầm bóng 69%, tung ra tới 21 cú sút, nhiều gấp 3 lần đối thủ nhưng 16 trong số đó đi ra ngoài cầu môn. Real đúng là đã bị dẫn trước, nhưng đó chỉ là bàn thắng ở phút thứ 2, tức nhà ĐKVĐ Champions League có gần như trọn vẹn cả trận đấu để lật ngược thế cờ, nhưng họ không thể.

Việc Ronaldo, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Champions League dứt áo ra đi rõ ràng đã để lại một khoảng trống quá lớn trên hàng công của Los Blanco. Sự xuất sắc mang tính thời điểm của Benzema hay Bale từng khiến những Madridista phần nào quên đi Ronaldo.

Bản thân những cầu thủ Real cũng muốn điều đó khi ra sức phủ nhận CR7, song khi mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng, chiếc mặt nạ mà Real dựng lên đã rơi.

Real đang nhớ Ronaldo hơn bao giờ hết. Nhớ những bàn thắng liên tục của siêu sao người Bồ tại sân chơi Champions League. Nhớ cảm giác “ra sân là đã dẫn trước đối thủ 1-0” (lời Zidane nói về Real khi có Ronaldo). Nhớ nụ cười ngạo nghễ cùng màn ăn mừng đầy khí thế.

Không Ronaldo, dàn sao “FIFA The Best” cũng vô dụng, và Real Madrid bỗng chẳng còn đáng sợ nữa.

