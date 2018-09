Real thua đậm: Cái tát cho những The Best

Chỉ trong một tuần, Real Madrid từ đội hay nhất thành dở nhất. Thất bại đậm 0-3 trước Sevilla còn tủi hổ hơn khi nửa đội hình của họ vừa được vinh danh trong gala "The Best".

Real làm khách trước Sevilla với 4 gương mặt đứng trong danh sách đội hình tiêu biểu FIFAPro 2018 gồm Marcelo, Sergio Ramos, Raphael Varane và Luka Modric. Thủ thành Thibaut Courtois không có tên ở đội hình FIFPro, nhưng thắng giải người gác đều xuất sắc của năm.

Real quá mạnh so với đội chủ sân Ramon Sánchez Pizjuan. Cuối cùng, những "The Best" trở thành "The Worst", từ hay nhất thành tệ nhất. Họ bị đối thủ nhấn chìm sau 45 phút. HLV Julen Lopetegui của Madrid dùng từ "đẳng cấp hơn" để mô tả cho màn trình diễn của Sevilla.

"Họ ghi 2 bàn từ sớm và tỏ ra vô cùng sắc bén trong những pha phản công. Real đã có một đêm đáng quên, còn Sevilla xứng đáng giành chiến thắng", ông Lopetegui thốt lên trong phòng họp báo.

Real thua đậm Sevilla chỉ vài ngày sau đêm gala "The Best".

Chia sẻ của HLV Lopetegui nói lên tất cả. Real có những "The Best", đặc biệt hàng thủ, tuy nhiên, không ai chơi thứ bóng đá hay nhất. Ramos bị trang ESPN chấm điểm 4, còn Marcelo nhận điểm 2. Varane được chấm điểm 6, con số ấy không nói lên điều gì. Trung vệ người Pháp có trận đấu không thành công.

Người Madrid trải qua một đêm đáng quên, còn Sevilla có 90 phút đáng nhớ. Bên cạnh màn trình diễn ấn tượng của Jesus Navas, Ever Banega, Andre Silva hay Wissam Ben Yedder, công lớn phải thuộc về HLV Pablo Machin. Lần thứ hai trong một năm, chiến lược gia 43 tuổi gieo sầu vào Real.

Năm ngoái, ông Machin tạo ra sự chú ý khi dẫn dắt Girona hạ Real 2-1. Bây giờ, dưới cương vị HLV Sevilla, nhà cầm quân sinh năm 1975 tiếp tục để lại dấu ấn, trở thành người trúc sư tạo ra chiến tích tuyệt vời cho CLB. Sevilla không chỉ thắng Real, họ đã đánh bại những "The Best".

Cái hay của ông Machin nằm ở khả năng đọc vị trận đấu rất tốt. Vị HLV người Tây Ban Nha đưa vào trận đấu sơ đồ 3-5-2 với số đông tiền vệ giữa sân để bóp nghẹt tuyết giữa Madrid. Sevilla cũng chơi thứ bóng đá tốc độ, không cho đối thủ phút giây nào để thở. Một năm trước, Girona hạ Real theo cách này.

Real xứng đáng nhận trận thua trước Sevilla ở vòng 6 La Liga khi chơi rất dở.

Trước giờ bóng lăn, tờ Marca bình luận Pablo Machin sẽ khai thác tử huyệt nơi hành lang trái của Madrid, nơi Marcelo trấn giữ. Ông đã làm điều đó rất tốt. Hai trong số ba bàn thắng đội nhà ghi được đến từ cánh này. Marcelo không chỉ dở, mà còn tỏ ra bất ổn trong tâm lý. Anh mắc sai lầm ở cả ba bàn thua.

Pha bóng đáng trách nhất của hậu vệ người Brazil là tình huống chuyền bóng ẩu bên sân nhà, để Jesus Navas đọc được ý đồ. Phần còn lại là lịch sử. Hậu vệ tóc xù thật sự có đêm đáng quên. Marcelo hay nhất ngày nào không còn nữa. Điều hiện hữu sau cùng là điểm yếu dễ dàng bị xuyên thủng.

Tờ Marca bình luận Sevilla có thể khép lại 45 phút đầu tiên với 5 bàn. Không có nghệ thuật nói quá ở đây. Courtois trong hiệp 1 phải làm việc vất vả. Cựu sao Chelsea không có lỗi trong 3 bàn thua, trách nhiệm lớn nhất thuộc về hàng thủ. Họ bất lực trước những pha bóng tốc độ và sắc bén của Sevilla.

Ở tuyến giữa, Casemiro và Toni Kroos hoàn toàn bị lép vế trước số đông tiền vệ Sevilla. Thủ tệ, còn hàng công Madrid cũng thiếu đi sự sắc bén. Như mọi khi, thước ngắm trong những pha dứt điểm của Real toàn bị lệch. Họ tung ra 21 cú sút về khung thành Sevilla, tất cả đều không thành bàn.

Sevilla hôm nay xứng đáng giành chiến thắng trước Real.

Trước đó, trong trận thắng Espanyol 1-0 hôm 22/9, Real có 19 cú dứt điểm, tuy nhiên chỉ 1 lần bóng vào lưới. Trước Bilbao hôm 15/9, Madrid thực hiện 19 pha dứt điểm, sau cùng chỉ ghi được 1 bàn. Như HLV Lopetegui phàn nàn, "Real có cơ hội nhưng không tận dụng được. Vậy là đội bóng phải trả giá'.

Thua 0-3 trước Sevilla, Real may mắn chưa bị Barca bỏ lại phía sau bởi cùng vòng đấu đối thủ gục ngã trước Leganes. Có điều, 90 phút ở Andalusia dấy lên hồi chuông báo động. Trên hàng công, Karim Benzema trở lại hình ảnh vô hại. Nơi tuyến phòng ngự, Marcelo và Sergio Ramos dễ dàng bị xuyên thủng.

Còn lối chơi của Real, họ gặp khó khăn khi phải đụng những đội chơi kiểu "fast and furious" (quá nhanh và quá nguy hiểm). Chiến thắng của Sevilla sẽ trở thành ngọn cờ tiên phong cho các đối thủ còn lại học theo để tìm cách khắc chế Real. Để thắng Madrid, hãy đá phòng ngự phản công nhanh và nhắm vào tử huyệt Marcelo đánh phá.

Sau đây 3 ngày, Atletico Madrid nhiều khả năng áp dụng công thức tương tự để đối đầu với Real trong trận derby thủ đô.