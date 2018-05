Rita Ora bị tố xem thường cộng đồng LGBT trong ca khúc mới

Ca sĩ Rita Ora bị cộng đồng LGBT và nhiều nghệ sĩ phản đối sau khi phát hành ca khúc "Girls" mới đây.

Girls - Rita Ora Ca khúc "Girls" của Rita Ora gây tranh cãi vì được cho là "xem thường" cộng đồng LGBT

Tờ The Guardian đưa tin ca khúc Girls của Rita Ora mang thông điệp tôn vinh cộng đồng LGBT nhưng lời bài hát đã gây ra nhiều bức xúc trong dư luận.

Với lần trở lại này, giọng ca người Anh hợp tác cùng các nghệ sĩ Cardi B, Bebe Rexha và Charili XCX. Trong một phân đoạn, Ora được cho là đã mô tả sự lưỡng tính của mình: "Tôi khá cởi mở. Tôi 50 - 50 và tôi sẽ không bao giờ che giấu điều đó".

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ thuộc cộng đồng LGBT đã lên tiếng phản đối giọng ca 27 vì cho rằng cô đã "xem thường" giới tính của họ. "Chúng tôi không còn yêu mến cô khi bài hát ấy vang lên", một người thất vọng bình luận.

Rita Ora gây nhiều ý kiến trái chiều khi phát hành ca khúc mới.

Hòa cùng làn sóng phản đối, nữ ca sĩ/nhạc sĩ người Mỹ Kehlani cho rằng lời ca khúc đã gây hiểu nhầm. "Trong bài hát này có nhiều sự gièm pha xấu hổ, câu từ và khoảnh khắc gây khó hiểu", cô viết trên Twitter.

Trong khi đó, ngôi sao đồng tính Hayley Kiyoko cũng bình luận: "Bài hát có ý nói rằng đàn ông nên gạt bỏ ý tưởng phải yêu phụ nữ”. "Ca từ đã vô hiệu hóa những cảm xúc rất tinh khiết của cả một cộng đồng ", cô nói thêm.

Mới đây, Rita Ora đã chính thức gửi lời xin lỗi đến khán giả. Cô chia sẻ từng có mối quan hệ lãng mạn với cả đàn ông và phụ nữ trong quá khứ. "Tôi không bao giờ muốn gây hại cho bất cứ ai thuộc cộng đồng LGBT", cô nhấn mạnh.

Với lần trở lại này, Rita Ora kết hợp cùng các nghệ sĩ đang lên Cardi B, Bebe Rexha và Charili XCX .

Trả lời phỏng vấn Billboard, giọng ca I Will Never Let You Down cho biết ca khúc không sâu sắc như mọi người nghĩ. "Tôi chỉ muốn mọi người thấy khía cạnh khác của mình, thể hiện sự tự do và niềm tin rằng bạn nên thực sự làm những gì bạn muốn", cô giải thích.

Rita Ora cũng thừa nhận ca khúc mới lấy cảm hứng từ bản hit I Kissed a Girl của ca sĩ Katy Perry.

Rita Ora sinh ngày 26/11/1990 tại Anh. Cô là ca sĩ, diễn viên và người mẫu ảnh nổi tiếng. Tên tuổi của Ora nổi lên những ca khúc như I Will Never Let You Down, For you, Anywhere, Body on Me..