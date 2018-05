Robert Downey Jr. nhận cát-xê 10 triệu USD cho 8 phút xuất hiện

Vin Diesel (Fast and Furious 8 - 2017 - 20 triệu USD): Các hãng phim hiện nay trở nên khắt khe hơn trong việc chia lợi nhuận phòng vé với các diễn viên. Tuy nhiên, điều này không xảy ra với Vin Diesel. Nam diễn viên là người có công lớn trong việc khiến Fast and Furious trở thành một thương hiệu triệu USD như ngày nay. Vì vậy, Vin Diesel sẽ càng ngày càng giàu lên chừng nào series hành động này dừng lại. Với phần phim gần đây nhất là Fast and Furious 8, Vin Diesel nhận cát-xê khoảng 20 triệu USD.