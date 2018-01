Rocker Nguyễn: ‘Nghệ sĩ đâu được quyền lớn tiếng với khán giả’

Giọng ca sinh năm 1993 tâm sự, khoảnh khắc đứng trên sân khấu và làm điều mình đam mê khiến anh hạnh phúc, nhưng đôi khi chính điều đó lại đem đến áp lực, kiệt quệ và chông chênh.

R

ocker Nguyễn trò chuyện với Zing.vn đúng một năm sau khi anh bước chân vào Vbiz. Trái ngược với những vai diễn “bad boy” cũng như hình tượng lạnh lùng trong phim, ngoài đời anh là một chàng trai 24 tuổi điềm đạm, khiêm tốn và sâu sắc.

Có lẽ một năm bước chân vào showbiz, Rocker Nguyễn đã trưởng thành lên rất nhiều. Từ một người “tay ngang”, anh ra mắt 4 MV Quá khứ còn lại gì, Em yêu, Dù chỉ là mộng mơ và mới đây nhất là Sẽ về với nhau; đóng 2 bộ phim Glee và Sắc đẹp ngàn cân và đạt nhiều giải thưởng như “Nghệ sĩ của năm” ở Zing Music Awards 2016, “Gương mặt phát hiện” ở Làn sóng xanh 2017, vinh danh ở hạng mục “Breakout” của Influence Asia 2017.

- Tròn một năm hoạt động nghệ thuật và đạt được những dấu ấn nhất định trong âm nhạc lẫn phim ảnh. Nhìn lại anh tự đánh giá mình thế nào?

- Tôi được rất nhiều. Trong một năm qua, tôi đưa được sản phẩm mang dấu ấn riêng đến với công chúng, đây là điều may mắn đối với bất kỳ nghệ sĩ nào. Tôi có một ê-kíp luôn ủng hộ, thương yêu và lắng nghe mình, đó là điều may mắn thứ 2. Điều may mắn thứ ba là được khán giả biết đến, yêu mến cái tên Rocker Nguyễn qua những dự án khác nhau.

Tôi cũng đứng trên nhiều sân khấu hơn, lớn có, nhỏ có. Dù là sân khấu rất lớn như Zing Music Awards năm ngoái với mấy nghìn người hâm mộ hay sân khấu trường học rất nhỏ, chỉ có vài trăm học sinh, tôi thấy cảm xúc, sự nhiệt huyết của mình đều giống nhau. Tôi mừng vì cảm xúc đó, bởi vì sự cống hiến, tận tuỵ khi phục vụ khán giả, một người hay vài nghìn người, không thay đổi.

Đương nhiên, mất thì cũng rất nhiều, chủ yếu là công sức, thời gian cho những sản phẩm của mình. Glee là dự án chiếm rất nhiều thời gian của tôi trong một năm nay, đòi hỏi quay từ sớm đến khuya, thậm chí những lúc cảm thấy bị kiệt quệ về cảm xúc, sức khoẻ. Nhưng tôi nghĩ đó là thử thách, bài học để mình quen dần, chịu nhiều áp lực hơn. Việc rèn luyện để chịu áp lực như vậy rất quan trọng trong nghề này.

- Rocker Nguyễn của hôm nay khác như thế nào so với một năm trước, khi vừa debut?

- Tôi bây giờ đã tiến bộ hơn rất nhiều. Sau những trải nghiệm ngoài đời thực, trên sân khấu, tôi tự tin hơn khi đứng trước công chúng. Sân khấu lớn đòi hỏi tôi ngày càng hoàn thiện, chuyên nghiệp hoá.

- Anh có cảm thấy khó chịu nếu bị so sánh với những ca sĩ khác có ngoại hình tương đồng, cũng hát hay và được nhiều khán giả yêu mến?

- Tôi nghĩ rằng dùng từ “được so sánh” thì đúng hơn, vì Rocker Nguyễn là tân binh, mới vào nghề. Nếu được so sánh với những nghệ sĩ khác đã thành công, có chỗ đứng rồi, tôi nghĩ đó là động lực để phấn đấu. Việc so sánh giữa nhiều nghệ sĩ với nhau làm chính nghệ sĩ đó phải suy nghĩ lại: tôi có gì riêng, ưu điểm ở đâu, nhược điểm ở đâu và tôi nên làm thế nào để công việc tốt hơn? Với tôi, sự so sánh là tốt và tôi không cảm thấy khó chịu.

- Ra mắt MV khá đều đặn, nhưng Rocker Nguyễn vẫn chưa phải là cái tên nổi bật so với nhiều ca sĩ trẻ khác. Anh đánh giá bản thân đang ở mức nào?

- Sản phẩm mình dồn hết tình cảm cũng như công sức, nhưng khán giả tiếp nhận hay không thì cũng vừa là cái duyên, vừa là sự may rủi nữa. Tôi chỉ mới hoạt động trong lĩnh vực này một năm. Những gì gặt hái được về mặt sản phẩm, dự án, giải thưởng…, tôi xem là cột mốc nho nhỏ trong quá trình làm nghề rất dài. Tôi hay nói với mọi người, để tạo nền tảng vững chắc trong sự nghiệp, thời gian một năm, hai năm chưa thấm thía gì cả. Vì thế tôi tập trung “xây móng” cho vững, không thể hấp tấp, vội vàng, mà cần kiên nhẫn. Tôi nghĩ đó là khác biệt giữa người muốn đi nhanh và người muốn đi đường dài. Và tôi thì muốn đi đường dài hơn.

- Theo anh, người nghệ sĩ cần được đào tạo bài bản hay chỉ cần tài năng, thiên khiếu?

- Tài năng chỉ đóng góp 1% trong thành công. 99% còn lại là do mồ hôi, nước mắt, sự bền bỉ, chăm chỉ tập luyện cũng như cống hiến. Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp tạo môi trường để nghệ sĩ bộc lộ hết tiềm năng. Do đó người tài khi có bệ đỡ sẽ dễ đạt hiệu quả tốt và nhanh hơn. Nếu chỉ có tài năng mà thiếu sự dìu dắt từ thế hệ đi trước hay những người tầm nhìn rộng, chưa chắc nghệ sĩ thăng hoa, tỏa sáng được.

- Vậy anh thuộc nhóm nào?

- Tôi nghĩ mình vừa vặn, vừa có khả năng, tiềm năng, vừa được đào tạo bài bản và được chăm chút từ một ê-kíp chuyên nghiệp.

- Anh tự đánh giá khả năng hát live của mình như thế nào?

- Tôi thấy khả năng hát live của mình tốt nhưng chưa phải tốt nhất và sẽ còn phải tốt hơn rất nhiều trong quá trình hoàn thiện, rèn giũa bản thân.

- Tự đánh giá khả năng hát live tốt nhưng màn trình diễn ca khúc “Duyên phận” của anh và Minh Hằng lại nhận không ít lời chê bai?

- Câu chuyện đó khá buồn cười, vì tôi chỉ ghé ngang buổi fan meeting của Minh Hằng và không biết rằng mình sẽ bị lôi lên sân khấu, nên không có sự chuẩn bị nào cho việc đó cả. Tôi không thuộc ca khúc Duyên phận, không quá đam mê dòng nhạc bolero và bài hát không hợp cho quãng âm của tôi. Vì không phải là sở trường, tôi không xem đó là màn trình diễn chính thống, chỉ là sự giao lưu, chơi đùa với fan.

Đến khi mọi người ý kiến về lần hát live đó, tôi thấy... hơi kỳ, có vẻ không được khách quan lắm. Nhưng không sao cả, tôi chỉ xem đó như cột mốc mình hát live dở và cố gắng cho những màn trình diễn tốt hơn, từ đó khẳng định khả năng của bản thân ở đâu, có thể làm được gì.

- Anh có giận khán giả khi đánh giá thiếu khách quan như vậy?

- Giận thì chẳng giận đâu vì khán giả có quyền nói, nhưng những ý kiến không công bằng thì nghệ sĩ cũng có quyền không nghe.

Lúc không hài lòng hoặc trong cơn công kích, chỉ trích công khai một người nghệ sĩ nào đó, nhiều khi khán giả chỉ nói cho “sướng cái miệng”, hoặc thoả sự hằn học của bản thân thôi. Nhưng người nghệ sĩ lại chịu tổn thương rất lớn về tâm lý.

Những chỉ trích tiêu cực gây áp lực tâm lý ghê gớm lắm, nhưng đứng ở vị trí của nghệ sĩ, họ đâu nói được cái gì, đâu được quyền giận khán giả, đâu được quyền phản đối, hay la ó lớn tiếng. Thế nên tôi thật sự mong muốn trong tương lai, kể cả bực dọc thế nào đi nữa, vẫn nên cố gắng hướng đến góp ý theo hương tích cực, để người nghệ sĩ đó tốt hơn, phục vụ khán giả tốt hơn.

- Nói là không nghe, nhưng làm sao phớt lờ được sự công kích quá lớn?

- Một người nghệ sĩ của công chúng sẽ có rất nhiều sự tổn thương phải chấp nhận, rất nhiều khoảnh khắc mà không một sự an ủi, sự vỗ về nào từ người khác có thể làm mình nguôi ngoai đi sự tổn thương ở bên trong. Với tôi, nghệ thuật là thứ ánh sáng cô đơn.

Khi đứng trong spotlight (tâm điểm) trên sân khấu, trong một khoảnh khắc rất nhỏ mình được đứng ở vị trí độc tôn trong ánh hào quang đó, và mình được làm những gì mình đam mê nhất, những điều khiến mình vui và thoả mãn nguồn sống của mình. Nhưng đôi khi thứ ánh sáng đó khiến mình cảm thấy áp lực, kiệt quệ và chông chênh trong cái đam mê của chính mình.

Nội tâm của một người nghệ sĩ vốn đã phức tạp rồi, khi mà có thêm áp lực từ bên ngoài, từ khán giả, từ những bình luận tiêu cực như vậy, tất cả trở thành gánh nặng đến quá tải. Tôi cảm thấy đáng lẽ nó không nên như vậy, thay vào đó là văn hoá chia sẻ, văn hoá bày tỏ cảm xúc văn minh hơn, bớt sự gay hấn đi. Được như vậy thì có lẽ người nghệ sĩ chẳng phải luôn luôn gồng mình lên để bảo vệ bản thân.

Chúng tôi cũng có cảm xúc, cũng có những giới hạn, cũng có những lúc có thể vượt qua được và những lúc không vượt qua được. Khi không thể vượt qua được, chúng tôi sẽ phải sống tiếp với những vết sẹo, những nỗi đau hoặc những nặng nề tâm lý mà tất cả đều được che giấu hoàn hảo với một nụ cười, một khuôn mặt make-up trên sân khấu.

Không ít nghệ sĩ hy sinh thanh xuân để chạy theo ước mơ và luôn sống trong áp lực rót đầy sự kỳ vọng của mọi người, rót đến khi mình khô cằn và kiệt quệ thì không còn một lối thoát nào khác. Mọi người nghĩ nghệ sĩ hào nhoáng, được yêu thương, được chú ý, cơ hội nghề nghiệp, tiền bạc, danh tiếng cũng hơn người, có gì phải cảm thấy tệ hại như vậy? Thế nhưng phải trải qua các cung bậc cảm xúc đó, phải một mình đối diện với áp lực thì mới biết nó đáng sợ như thế nào.

Vốn dĩ cuộc sống đã có quá nhiều áp lực và tiêu cực rồi. Khi trở thành nghệ sĩ, cảm xúc và mong muốn đầu tiên của tôi là đem đến điều tích cực cho cuộc sống bằng khả năng, sức ảnh hưởng dù nhỏ của mình. Cảm giác thoả mãn nhất trong quá trình làm nghề là khi tôi bắt tay một fan nào đó trong đám đông và thấy bàn tay ấy run lên vì vui. Đối với mình đó là những cảm giác rất ý nghĩa!

- Vậy anh vượt qua chỉ trích như thế nào?

- Tôi cũng từng trải qua những cảm xúc đó rồi - cảm thấy sự cố gắng, nỗ lực bị gạt đi, phủi đi một cách phũ phàng, không thương tiếc. Đôi lúc tôi phải co mình lại, cảm thấy cô quạnh trong khoảng thời gian làm việc với những sự chỉ trích, dồn ép như vậy. Đó không phải là yếu đuối. Mà là dám chấp nhận cảm xúc, tự an ủi, thương yêu, vỗ về mình. Thật sự điều ấy cần thiết, nhất là với người của công chúng.

Tôi chọn nhìn vào điều tích cực, nhìn vào người hâm mộ yêu thương mình. Tôi lấy họ làm nguồn năng lượng, sinh lực để xốc lại tinh thần, tiếp tục chiến đấu và bước về phía trước. May mắn đằng sau tôi là một cộng đồng fan vô cùng thấu hiểu. Tôi luôn luôn nhận được sự động viên, những lá thư tay, các cuốn sách về tâm lý, tản văn mà khi đọc sẽ làm mình khuây khoả hơn.

- Có bao giờ anh cảm thấy mình rơi vào ngưỡng trầm cảm vì vòng xoáy áp lực đó?

- Tôi từng trải qua những cung bậc cảm xúc đó rồi và may mắn là chưa dấn quá sâu. Khi bị trầm cảm, thế giới xung quanh như hố đen, mọi ánh sáng chiếu vào đều vụt tắt, cảm thấy mọi điều tích cực mà mọi người dành cho mình trở nên vô nghĩa. Giống như đi khắp nơi và cảm thấy sự sống dần héo úa đi vậy.

Căn bệnh trầm cảm không chỉ tồn tại trong thế giới giải trí nhiều áp lực, tôi nghĩ nó tồn tại khắp mọi nơi. Mỗi khi thấy ai đó mà bạn yêu thương cư xử khác đi một chút, không còn tươi tắn, thiếu sức lực hoặc thờ ơ với mọi thứ xung quanh, hãy mở rộng vòng tay, tử tế hơn và hỏi là bạn có sao không? Bởi vì đôi lúc đó là tất cả những gì mà họ cần: một sự quan tâm dù nhỏ nhất.

- Trở lại một chút với sản phẩm âm nhạc mới nhất của Rocker Nguyễn, anh có thể chia sẻ một chút về câu chuyện mình muốn gửi gắm qua MV mới?

- Câu chuyện trong MV Sẽ về với nhau cũng khá đơn giản. Nội dung bài hát nói về những cặp đôi yêu nhau và những trăn trở trong tình yêu xa sẽ như thế nào. Lần này, tôi đóng vai anh chàng kiến trúc sư đem lòng đi yêu một cô hoạ sĩ người Hàn Quốc. Xuyên suốt MV là những cảnh hai người đi tìm lại những nơi từng có kỷ niệm với nhau. Trong quá trình đi tìm nhau như vậy, hai người mới gặp lại nhau và nhận ra rằng là vẫn còn tình yêu nên quyết định trở lại với nhau.

- Đây không phải MV đầu tiên Rocker thực hiện ở nước ngoài. Anh có còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm việc ở Hàn Quốc?

- Khi sang Hàn Quốc vào tháng 11 để thực hiện MV Em yêu, trời đổ tuyết đầu mùa và đó cũng là lần đầu tiên Rocker nhìn thấy tuyết. Lần này trở lại thì thời tiết còn lạnh hơn trước nữa. Nếu nhớ không nhầm thì khi thực hiện MV, thời tiết lên đến -3, -4 độ C lận. Đây là lần đầu tiên Rocker phải hoạt động liên tục một thời gian dài trong thời tiết khắc nghiệt đến vậy, nên là tay chân mình cũng đông cứng hết rồi, mặt cũng rất là đơ nên không thể nào kiểm soát cử động khuôn mặt, rất khó diễn xuất.

Lịch trình di chuyển của Rocker cũng rất chặt chẽ, tôi bay một chuyến đêm đến Hàn Quốc và 6h sáng đến nơi là đi thẳng đến địa điểm quay MV làm việc đến tận đêm. Suốt khoảng thời gian đó, cũng có lúc mình cảm thấy rất mệt, đuối sức, còn bị shock nhiệt độ nữa tại vì Sài Gòn rất nóng. Rocker nhớ là môi của mình khô và nẻ tới mức bật máu luôn. Rất may mắn là cuối cùng thì thời tiết hôm đó rất đẹp, và mọi thứ rất là ổn thoả, mình cảm thấy rất là vui.

Do đi quay MV ở Hàn Quốc nên Rocker cũng rất hạn chế mang theo nhiều thiết bị điện tử bên mình. Lúc sang Hàn, tôi chỉ mang theo mỗi chiếc điện thoại Huawei nova 2i thôi. Nên những tấm hình hậu trường mà các bạn nhìn thấy trên fanpage đều được chụp bằng smartphone thôi đấy, nhiều người còn tưởng là chụp bằng máy ảnh chuyên dụng nữa.

