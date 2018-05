Rocker Nguyễn trước tranh cãi: Có bản hit, giải thưởng âm nhạc

Cuối 2016, Rocker Nguyễn chính thức đi hát với MV "Quá khứ còn lại gì". Trong thời gian ngắn sau đó, sự nghiệp của anh khởi sắc và nhận một số giải thưởng âm nhạc.

Màn trình diễn 'Quá khứ còn lại gì' của Rocker Nguyễn Rocker Nguyễn thể hiện lại ca khúc hit của mình trong tập 18 của "Glee" Việt Nam.

Gần hai năm nỗ lực trong thị trường giải trí gần như tiêu tan chỉ bởi 10 ngày “làm loạn” mạng xã hội của Rocker Nguyễn. Sau khi đăng liên tục những chia sẻ khó hiểu, bất cần, thậm chí thách thức cộng đồng mạng, ngày 17/5 gia đình Rocker Nguyễn cho biết anh đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những dự án mới nhưng không liên quan đến nghệ thuật.

Trước đó, vào 16/5, một đại diện truyền thông chia sẻ với báo giới rằng một trong những lý do khiến anh trầm cảm thời gian qua chính là sự ngăn cản của gia đình với con đường âm nhạc. Sắp tới, anh sẽ tạm dừng nghệ thuật để đến Australia du học.

Thông tin này có lẽ khiến không chỉ người hâm mộ mà cả Rocker Nguyễn cũng cảm thấy tiếc nuối. Ngay trước khi lùm xùm xảy ra, anh còn là giọng ca nam triển vọng được công chúng dự đoán sẽ tiến xa ở Vpop.

Sự nghiệp khởi sắc sau hơn 1 năm ca hát

Rocker Nguyễn ngày chưa gia nhập thị trường giải trí Việt từng gây sốt mạng xã hội Đài Loan nhờ tiết mục biểu diễn trong cuộc thi One million star - Đại lộ ngôi sao phát trên kênh truyền hình China Television (CTV). Giọng hát ấm áp khi thể hiện ca khúc When I was your man của Bruno Mars kết hợp gương mặt ấn tượng của Rocker Nguyễn khiến các giám khảo thích thú.

Họ ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp trai của thí sinh Việt Nam. Trong khi đó, cư dân mạng Đài Loan thậm chí gọi anh là "nam thần ngây thơ". Trong rất nhiều bình luận khen ngợi ngoại hình của Rocker Nguyễn, không ít người dự đoán "anh ấy sẽ là một đại minh tinh".

Một năm sau đó, Rocker Nguyễn chính thức gia nhập Vpop. Không lập tức trở thành "đại minh tinh" nhưng thành tích anh gặt hái khi tuổi đời lẫn tuổi nghề còn rất trẻ là nền tảng vững chắc để anh tiến xa, nếu còn tiếp tục theo đuổi âm nhạc.

Xét tổng thể ngoại hình, gia thế, tài năng, Rocker Nguyễn đúng là hình mẫu "con nhà người ta" được nhiều cư dân mạng ngưỡng mộ. Anh sở hữu gương mặt điển trai, chiều cao 1,85 m, gu thời trang hiện đại, giọng hát ổn.

Đồng thời, anh còn xuất thân từ gia đình có điều kiện, giỏi ngoại ngữ, biết chơi nhạc cụ. Nền tảng hoàn hảo khiến cái tên Rocker Nguyễn nhanh chóng thu hút sự chú ý khi quyết định dấn thân vào showbiz.

Với ca khúc đầu tay Quá khứ còn lại gì thuộc thể loại pop pha trộn R&B, nam ca sĩ tiếp tục chinh phục khán giả bằng hình tượng nam tính, lãng mạn thường thấy. Sản phẩm được đón nhận với hơn 1 triệu lượt nghe/ xem sau 20 giờ đồng hồ đăng tải trên Zing MP3.

Rocker Nguyễn trên sân khấu nhận giải Zing Music Awards.

Với ca khúc ra mắt được khen ngợi, sau đó tích cực hoạt động âm nhạc, Rocker Nguyễn đã vượt qua Soobin Hoàng Sơn, nhóm nhạc Lip B, Uni5 và Monstar để chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ mới của năm ở Zing Music Awards 2016. Sau đó, anh tiếp tục là chủ nhân giải thưởng Gương mặt phát hiện ở Làn sóng xanh 2017.

Thời gian sau Quá khứ còn lại gì, giọng ca sinh năm 1993 chăm chỉ hoạt động. Anh phát hành thêm nhiều sản phẩm mới trong thời gian ngắn, chẳng hạn Em yêu, Dù chỉ là mộng mơ và mới đây nhất là Sẽ về với nhau.

Chúng đều có chung phong cách nhẹ nhàng, ngọt ngào. Tuy không thể vượt qua thành công của ca khúc đầu tay nhưng hơn một năm ca hát của Rocker Nguyễn được đánh giá là khởi sắc.

Dù chỉ là mộng mơ - Rocker Nguyễn Nhân dịp sinh nhật 24 tuổi, Rocker Nguyễn tung ca khúc Dù chỉ là mộng mơ dành tặng người hâm mộ.

Tai tiếng nhưng nổi tiếng

Rocker Nguyễn khá may mắn khi có nền tảng vững chắc cùng ê-kíp chuyên nghiệp, do đó sự nghiệp âm nhạc của anh cũng thuận lợi và tiến nhanh hơn so với nhiều đồng nghiệp.

Tuy nhiên, cũng vì phát triển dễ dàng nên nam ca sĩ khó tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Nổi bật trong số đó là những bình luận cho rằng anh được quan tâm là nhờ ngoại hình chứ không phải âm nhạc.

Thêm vào đó, gương mặt điển trai, phong cách lịch lãm, nam tính của Rocker Nguyễn ngay khi mới ra mắt đã bị so sánh với Sơn Tùng M-TP hay Isaac. Sự tương đồng về ngoại hình có thể làm bệ phóng để giúp những nhân tố mới được khán giả chú ý nhưng dễ trở thành ác cảm và dẫn đến những chê bai, chỉ trích gay gắt.

Rocker Nguyễn rơi vào cả hai trường hợp. Tuy nhiên, chấp nhận sự so sánh về ngoại hình, phong cách với các đàn anh, Rocker Nguyễn cho rằng đó là thành công, động lực để phấn đấu.

Rocker Nguyễn được khán giả đặt nhiều kỳ vọng trước khi anh liên tiếp vướng tranh cãi.

Anh nói: "Tôi nghĩ rằng dùng từ ‘được so sánh’ thì đúng hơn, vì Rocker Nguyễn là tân binh, mới vào nghề. Nếu được so sánh với những nghệ sĩ khác đã thành công, có chỗ đứng rồi, tôi nghĩ đó là động lực để phấn đấu".

"Việc so sánh giữa nhiều nghệ sĩ với nhau làm chính nghệ sĩ đó phải suy nghĩ lại: tôi có gì riêng, ưu điểm ở đâu, nhược điểm ở đâu và tôi nên làm thế nào để công việc tốt hơn? Với tôi, sự so sánh là tốt và tôi không cảm thấy khó chịu", giọng ca trẻ sẵn sàng đón nhận ý kiến trái chiều.

Những ác cảm, nghi ngờ về Rocker Nguyễn càng đẩy lên cao sau khi anh chiến thắng giải thưởng Làn sóng xanh. Không ít khán giả nghi ngờ anh mua giải làm nổ ra một cuộc tranh cãi kéo dài trên mạng xã hội. Khi ấy, nam ca sĩ lập tức phủ nhận dù khán giả chưa thực sự tin tưởng.

Trong thời gian ca hát, Rocker Nguyễn còn vướng tranh cãi khác, đó chính là hát live kém khi song ca ca khúc Duyên phận cùng Minh Hằng. Đoạn video được chia sẻ vào tháng 7/2017 của bộ đôi Sắc đẹp ngàn cân lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Cả hai bị khán giả chê bởi giọng hát yếu, chênh phô. Riêng với Rocker Nguyễn, nhiều bình luận khuyên anh nên tiếp tục luyện tập thanh nhạc trước khi quyết tâm trở thành ca sĩ.

Sau này, khi giải thích về vụ việc, Rocker Nguyễn cho biết do anh không thuộc lời và không có sự chuẩn bị nên tiết mục chưa được như mong muốn của người nghe.

"Tôi không thuộc ca khúc Duyên phận, không quá đam mê dòng nhạc bolero và không phù hợp với bài hát. Do đó, tôi không xem đây là màn trình diễn chính thống, nó chỉ là sự giao lưu, chơi đùa với fan. Nếu mọi người ý kiến về lần hát live đó, tôi thấy... hơi kỳ, có vẻ không được khách quan lắm", anh chia sẻ.

Dù bằng sản phẩm âm nhạc hay những vấn đề trái chiều, cái tên Rocker Nguyễn đã nhiều lần được quan tâm trên mạng xã hội. Với tư cách giọng ca mới, chỉ có gần 2 năm hoạt động, không nhiều người nổi tiếng nhanh như Rocker Nguyễn.

Nếu không có những tranh cãi khiến sự nghiệp gần như tiêu tan những ngày qua và đương nhiên nếu tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, Rocker Nguyễn có lẽ sẽ còn tiến xa.

Rocker Nguyễn nhợt nhạt trong video Đoạn video mới nhất ghi lại cảnh Rocker Nguyễn nhợt nhạt gây chú ý.