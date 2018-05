Rocker Nguyễn và bi kịch của 'nam thần' hàng đầu showbiz Việt

Rocker Nguyễn trước tranh cãi từng được chú ý qua ca khúc "Quá khứ còn lại gì" và vai nam chính trong 2 bộ phim "Sắc đẹp ngàn cân", "Glee". Nhưng hiện tại, anh gần như mất tất cả.

Rocker Nguyễn nhợt nhạt trong video Đoạn video mới nhất ghi lại cảnh Rocker Nguyễn nhạt nhẽo gây chú ý.

“Những chỉ trích tiêu cực gây áp lực tâm lý rất ghê gớm, nhưng đứng ở vị trí của nghệ sĩ, họ đâu nói được cái gì, đâu được quyền giận khán giả, đâu được quyền phản đối, hay la ó lớn tiếng”, Rocker Nguyễn từng nói vậy trong một bài phỏng vấn vào đầu năm 2018. Thời điểm đó, dù áp lực trước những lời chê bai của khán giả xoay quanh tiết mục Duyên phận song ca với Minh Hằng, nhưng anh chọn cách im lặng.

Tuy nhiên, chỉ 4 tháng sau đó, Rocker Nguyễn có những hành động đi ngược với phát ngôn của chính mình. Anh hành động khó hiểu trên mạng xã hội, không ngại công kích anti-fan. Loạt hình ảnh tiều tụy, xuống sắc của "nam thần" một thời khiến không ít người tiếc nuối.

Sau những ồn ào đó, cựu quản lý của nam ca sĩ/diễn viên tiết lộ Rocker Nguyễn vừa trải qua cùng lúc 3 nỗi buồn chia tay bạn gái, gia đình không ủng hộ tham gia nghệ thuật dẫn đến việc không thể tiếp tục ký hợp đồng với công ty quản lý cũ.

Những gì đang xảy ra, có người trách Rocker Nguyễn, cũng không ít người xót cho anh, gọi những gì mà "nam thần một thời" vừa trải qua là một 'bi kịch".

Từ chàng "nam thần" được khán giả hâm mộ

Cuối năm 2016, Rocker Nguyễn chính thức bước chân vào showbiz với MV Quá khứ còn lại gì. Không hẳn đây là một "hit" đình đám nhưng vẫn nhận được sự đón nhận và lan tỏa trên mạng xã hội.

Đặc biệt, nếu trước đó, anh gắn liền với danh xưng hot boy và chuyện tình yêu tin đồn với Văn Mai Hương, thì sau ca khúc đầu tay, cái tên Rocker Nguyễn dần được công nhận ở vai trò ca sĩ.

Một yếu tố khác không thể chối cãi góp phần tạo thêm sức hút của Rocker Nguyễn chính là ngoại hình.

Cao 1,85 m, nặng 75 kg, gương mặt điển trai cùng gu thời trang đơn giản nhưng đậm phong cách quý ông giúp chàng trai sinh năm 1993 được các cô gái ví như một trong những "nam thần" hàng đầu của showbiz Việt.

Có thể nói, giọng ca trẻ có sự kết hợp vừa vặn giữa ngoại hình nổi bật, giọng hát ổn, ê-kíp chuyên nghiệp cùng tố chất trở thành người nổi tiếng. Bởi thế chỉ mất 2 năm, từ một tay ngang, anh đã có bản hit, có 2 vai nam chính và nhiều giải thưởng.

Rocker Nguyễn từng được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu nghệ sĩ đa năng.

Sau Quá khứ còn lại gì, nam ca sĩ tích cực hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Cùng lúc đó, anh nhận giải Nghệ sĩ mới của năm tại Zing Music Awards 2016, giải Gương mặt phát hiện tại Làn Sóng Xanh 2016...

Ở lĩnh vực phim ảnh, giọng ca sinh năm 1993 cũng gặt hái thành quả. Có thể khẳng định, ít ai may mắn như Rocker Nguyễn khi chỉ trong hơn một năm hoạt động đã có cơ hội đảm nhận vai nam chính trong 2 bộ phim Glee và Sắc đẹp ngàn cân.

Đáng nói, cả 2 đều là dự án chuyển thể từ những bộ phim đình đám nước ngoài và có sự góp mặt của ngôi sao nữ nổi tiếng như Minh Hằng, Angela Phương Trinh.

Bởi thế, chưa cần bàn tới nội dung, phim đã dễ dàng thu hút sự quan tâm của truyền thông, khán giả.

Mà không chỉ có thế, Rocker Nguyễn còn gần như có tất cả khi được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, giỏi ngoại ngữ, biết chơi nhạc cụ... Với những lợi thế "hơn người", anh được kỳ vọng không sớm thì muộn sẽ trở thành một ngôi sao mới được kỳ vọng sẽ tiến xa và đa năng trong thị trường giải trí Việt.

Đáng tiếc “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”, danh tiếng từng khiến nhiều đồng nghiệp mong ước hoặc ganh tỵ của Rocker Nguyễn đang bắt đầu có những "gợn sóng".

Hào quang đánh đổi trong vài ngày ngắn ngủi

Suốt những ngày qua, Rocker Nguyễn là một trong những từ khóa hot nhất thị trường giải trí. Bắt đầu từ đoạn status anh đăng ngày 7/5 yêu cầu được duyệt vào một group kín để đối chất với anti-fan về vấn đề đời tư, Rocker Nguyễn bắt đầu “trượt dốc không phanh”.

Hình ảnh mới nhất khiến khán giả tiếc nuối của Rocker Nguyễn.

Liên tiếp những ngày sau đó, giọng ca Em yêu từ một chàng trai chín chắn, khiêm tốn lao vào những cuộc chiến bàn phím không hồi kết với cộng đồng mạng. Khán giả càng chỉ trích, anh càng "xù lông" với những lời lẽ nặng nề, không thể kiểm soát.

Đỉnh điểm vào 12/5, khi Sơn Tùng vừa trở lại với MV mới Chạy ngay đi, Rocker Nguyễn cũng chia sẻ trên trang cá nhân MV Body của nam ca sĩ Hàn Quốc Mino. Kèm theo bài đăng, anh viết: “Bruh can I just copy your homework real quick bruhuh. Yeah yeah just don't make it so obiviou” (Tôi có thể chép bài của bạn được không. Yeah nhưng đừng lộ liễu quá).

Nam ca sĩ không ngại chỉ đích danh đàn anh đạo nhạc.

Động thái của Rocker Nguyễn được cho là ám chỉ Sơn Tùng đạo nhạc. Và khi vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng Sky (fan Sơn Tùng) hùng hậu, anh đáp trả: “Chấp hết các thể loại con giời xì kai xì ke vào đây nhé. Và Tùng ơi nhạc còn đạo được nhưng mà fan mày còn đạo nhau câu chửi thì chưa xứng đáng làm ai đồn? số 1 Việt Nam. Về dạy lại fan đi, mai anh liên lạc với mày. Bye. Anh mày đi ngủ đây”.

Nói là làm, ngay sau đó, nam chính Glee nhấn theo dõi tài khoản Instagram của Sơn Tùng, đồng thời yêu cầu anh lập tức kiểm tra tin nhắn. Dù phía Rocker Nguyễn cho biết những điều này không chứng tỏ anh "công kích" bất cứ cá nhân nào nhưng vẫn khiến không ít người khó chịu.

Khó hiểu về lối ứng xử thôi chưa đủ, mới đây, Rocker Nguyễn tiếp tục gây sốc khi xuất hiện với hình ảnh phờ phạc, hốc hác khác hẳn vẻ ngoài điển trai trước đây.

Nhìn anh trong đoạn video được chia sẻ chiều 15/5, khán giả đã không thể nhận ra "nam thần" họ từng hâm mộ, yêu mến ngày nào. Những kỳ vọng rằng anh sẽ làm nên chuyện trong showbiz cũng đang dần đi vào ngõ cụt.

Đáng trách hay đáng thương?

Sau chuỗi ngày “làm loạn” showbiz, xung quanh Rocker Nguyễn là rất nhiều lời đồn thổi về đời tư, gia đình và lý do khiến anh trở nên như ngày hôm nay. Thân cận với Rocker Nguyễn từ ngày anh chập chững vào nghề đến hiện tại, đồng thời thấu hiểu rõ con người nam ca sĩ, quản lý truyền thông của anh mới đây phủ nhận tin đồn dùng chất gây nghiện.

Người này tâm sự rằng chỉ trong thời gian ngắn, Rocker Nguyễn phải đối mặt với áp lực từ rất nhiều phía, bao gồm việc gia đình ngăn cản đi hát, chia tay mối tình lâu năm và bị nhóm người lạ mặt theo dõi, nhắn tin đe doạ.

Thêm vào đó, môi trường giải trí gò bó, gánh nặng dư luận khiến anh phải chịu đựng và bắt đầu nổi loạn, sẵn sàng xé mọi rào cản khi được thoát khỏi thế giới đó. Có thời điểm, Rocker bỏ ra Côn Đảo để tìm cách thoát khỏi cuộc sống thực tại.

"Gia đình Rocker quyết định sẽ không theo nghệ thuật nữa nên không cho anh dùng điện thoại, mạng xã hội trong một tháng. Thời gian này, người yêu Rocker lại nói lời chia tay với anh. Chỉ trong thời gian ngắn mà mọi thứ quay lưng lại với anh ấy nên Rocker bị trầm cảm trong 2 tháng, suy sụp tinh thần nghiêm trọng dẫn tới việc tuyệt thực", người đại diện kể.

Những lời giải thích đương nhiên khó có thể xoá bỏ hoàn toàn nghi ngờ của công chúng về hành động bất cần của Rocker Nguyễn. Nhưng, lúc này, có hai luồng ý kiến rõ rệt, trong khi chỉ ít ngày trước, cộng đồng mạng đồng lòng tẩy chay.

Một bộ phận khán giả cảm thông khi nhìn nhận từ nguyên nhân dẫn đến sự việc. Và bản thân Rocker Nguyễn cũng đã phải trả giá cho những hành động ngông cuồng của mình bằng danh tiếng, sự nghiệp được anh gây dựng suốt 2 năm nỗ lực.

Với họ, lúc này đây Rocker Nguyễn và câu chuyện của chàng trai tài năng, có học thức vì sức ép gia đình, xã hội... mà đánh mất mình đáng thương hơn đáng trách. Thậm chí, xoay quanh còn là những tiếng thở dài, rằng "đôi khi một người tưởng chừng như có tất cả, không đồng nghĩa họ sẽ hạnh phúc".