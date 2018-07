Ronaldinho chơi trống tại bế mạc World Cup khiến fan bóng đá nức lòng

Siêu sao Hollywood hát bế mạc World Cup, bênh vực Neymar

Nam ca sĩ Will Smith sẽ biểu diễn "Live It Up", ca khúc chính thức của World Cup năm nay, tại lễ bế mạc tối 15/7. Anh cũng mong dư luận nhẹ nhàng hơn với ngôi sao Brazil Neymar.