Ronaldo 'béo' cùng dàn sao biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup

Ngôi sao nhạc pop Robbie Williams, ca sĩ Aida Garifullina của nước chủ nhà và huyền thoại Ronaldo “béo” là những nhân vật chính tại buổi lễ khai mạc diễn ra vào tối nay 14/6.

World Cup 2018 và những điều cần biết về lễ khai mạc Lễ khai mạc của World Cup 2018 sẽ diễn ra trên sân vận động Luzhniki, ngay trước trận mở màn giải đấu giữa chủ nhà Nga và Ả-rập Xê-út (22h, ngày 14/6).

Buổi lễ khai mạc vòng chung kết World Cup 2018 sẽ diễn ra vào 21h30 hôm nay (giờ Việt Nam) tại sân vận động Luzhniki ở Thủ đô Moscow, chỉ nửa giờ trước khi trận đấu mở màn giữa nước chủ nhà Nga và Saudi Arabia bắt đầu. Sân vận động có sức chứa hơn 80.000 người này cũng là nơi tổ chức đồng thời trận mở màn và chung kết của giải đấu năm nay.

Sự kiện năm nay sẽ có đôi chút khác biệt so với mọi năm, khi buổi lễ xoay quanh chủ yếu bởi những hoạt động âm nhạc do Robbie Williams, cựu thành viên ban nhạc người Anh huyền thoại “Take That” dẫn dắt.

Ronaldo "béo" cùng dàn sao tham dự lễ khai mạc World Cup 2018. Ảnh: Sports.

Williams sẽ biểu diễn cùng 500 vũ công và các vận động viên nhào lộn trong tiết mục mở màn trước hơn 80.000 người hâm mộ nhằm gửi lời cảm ơn tới nước chủ nhà Nga.

Ca sĩ người Anh chia sẻ: “Tôi hạnh phúc và vui mừng khi được trở lại Nga và trình diễn một tiết mục độc đáo đến vậy. Tôi làm được nhiều thứ trong suốt sự nghiệp của mình, song trình diễn tiết mục mở màn tại World Cup cho 80.000 người trên sân vận động và hàng triệu người hâm mộ khắp thế giới là giấc mơ thời thơ ấu của tôi”.

Ngôi sao 44 tuổi sẽ biểu diễn cùng người đồng nghiệp Aida Garifullina của nước chủ nhà. “Thật khó có thể tưởng tượng được tôi sẽ là một phần của kì World Cup năm nay, giải đấu diễn ra ngay trên quê hương mình”, ca sĩ người Nga bộc bạch.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến sự xuất hiện của Ronaldo “béo” - người hùng của Brazil ở World Cup 1994 và 2002. Cầu thủ này chia sẻ: “Tạm gác lại công việc sang một bên, cả thế giới sẽ xích lại gần nhau để tận hưởng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này. Tôi đã được sống trong bầu không khí này cách đây 4 năm ở Brazil và thật hạnh phúc khi có thể chia sẻ niềm phấn khích đó với người Nga”.

Ronaldo 'cứng đầu' khiến tuyển Brazil thua đau chung kết 1998? Huyền thoại người Brazil lên tiếng chia sẻ về nghi án động kinh khiến anh chơi vật vờ, góp phần vào thất bại của "Selecao" trước Pháp tại chung kết World Cup 1998.

Ngoài buổi lễ chính diễn ra trên sân vận động Luzhniki, FIFA cũng tổ chức buổi hòa nhạc tại Quảng trường Đỏ ở Moscow. Ca sĩ opera Placido Domingo, người đã cùng Luciano Pavarotti và Jose Carreras thu âm bản nhạc “Italy ‘90” huyền thoại sẽ biểu diễn cũng nam diễn viên người Peru Juan Diego Florez.

Ngoài ra, nghệ sĩ dương cầm Denis Matsuev, một số ngôi sao opera nổi tiếng như Anna Netrebko, Yusif Eivazov, Ildar Abdrazakov và Albina Shagimuratova của nước chủ nhà cũng là một phần của buổi hòa nhạc. Ban tổ chức World Cup chia sẻ: “Điều thú vị là các sự kiện bóng đá thường được mở màn bởi những ngôi sao opera, bởi âm nhạc cổ điển là thứ phổ thông đối với mọi người”.

Bài hát chính thức của World Cup năm nay có tên “Live It Up” do nam tài tử Will Smith, Nicky Jam và ca sĩ Era Istrefi người Albania thể hiện. Lời bài hát được viết bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha, song từ khi chính thức ra mắt vào ngày 24/5, nó đã nhận không ít ý kiến trái chiều cho rằng bài hát ca từ “đơn giản” và “thiếu ấn tượng”.