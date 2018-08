Ronaldo tiết lộ yêu Juventus từ khi còn là đứa trẻ

Siêu sao người Bồ Đào Nha nhấn mạnh giấc mơ thời thơ ấu của anh là được trở thành cầu thủ Juventus. Điều đó trở thành hiện thực với bản hợp đồng trị giá 100 triệu euro.

Phá vỡ vô số kỷ lục trong suốt 9 năm thi đấu tại Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo lựa chọn đương đầu với thử thách mới mùa này. Serie A là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Bước sang tuổi 33, song Ronaldo không có dấu hiệu dừng lại khi trở thành ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu "Quả bóng vàng" 2018 và "The Best" của FIFA. Juventus chính là bàn đạp để cầu thủ này vươn tới những danh hiệu đó. Do vậy, Ronaldo tiết lộ việc chuyển tới Turin từ Real Madrid là "một quyết định dễ dàng".

Siêu phẩm ngả bàn đèn của Ronaldo vào lưới Buffon tại tứ kết Champions League năm ngoái. Ảnh: Getty Images.

Chia sẻ với JuventusTV, tiền đạo người Bồ Đào Nha cho biết: "Đây là CLB tuyệt vời. Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã xem Juventus thi đấu và hy vọng sẽ được chơi bóng tại đây một ngày nào đó. Giờ đây điều đó đã thành hiện thực. Tôi đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc".

"Không có thời điểm chính xác để tôi đưa ra quyết định của mình. Trong những năm qua, Real Madrid đã đối đầu vài lần với Juventus, và tôi có cảm giác đặc biệt rằng người hâm mộ tại đây thích một cầu thủ như Cristiano", thủ quân của ĐT Bồ Đào Nha nói thêm.

Tiền đạo này cũng khẳng định khát khao được khoác lên màu áo Juventus đã tăng lên nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của những người hâm mộ "Bà đầm già", sau khi anh ghi siêu phẩm ngả bàn đèn vào lưới Buffon tại tứ kết Champions League năm ngoái.

"Thật không thể tin được. Tôi nhớ về điều đó mỗi ngày, nó chưa từng xảy ra trước đây. Đối đầu với Juve ở tứ kết Champions League, ghi một bàn thắng và được mọi người trên sân vận động tán dương, đó là một cảm giác khó tin", anh chia sẻ.

Trong quá khứ, Ronaldo tiết lộ từng theo đuổi Juventus, song kể từ khoảnh khắc tại Turin đêm hôm đó, anh càng yêu CLB này hơn. Mặc dù luôn thi đấu ở đẳng cấp hàng đầu thế giới trong hơn một thập kỷ nay, vẫn còn nhiều điều để cựu cầu thủ Real Madrid đạt được tại chương mới này.

Bản hợp đồng trị giá 100 triệu euro của Juventus chia sẻ: "Mục tiêu của tôi sẽ đến một cách tự nhiên. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sáng, song không quá quan trọng về mục tiêu. Tôi không nghĩ về điều đó. Tôi chỉ muốn có thể trạng tốt nhất để giúp đội bóng giành chiến thắng và chinh phục các danh hiệu".

Bonucci: 'Ronaldo nâng tầm cả đội Juventus' Trong buổi họp báo gần nhất, hậu vệ người Italy hết lời ca ngợi tầm ảnh hưởng của Ronaldo tại Juventus, đồng thời đặt mục tiêu vô địch Champions League mùa này.

"Tôi hào hứng và dĩ nhiên muốn làm cho mọi người hạnh phúc. Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp trong khoảng 15-16 năm và phương pháp của tôi luôn luôn giống nhau. Tôi đã thi đấu nhiều năm ở Man Utd và Real Madrid. Giờ là một cuộc phiêu lưu mới, song tôi vẫn sẽ giữ nguyên phương pháp luyện tập và phẩm chất đạo đức của mình để đóng góp vào mục tiêu chung", cầu thủ này cho biết.

Chia tay Ronaldo, Chủ tịch Florentino Perez vẫn chưa chiêu mộ tân binh nào nhằm khỏa lấp chỗ trống mà tiền đạo người Bồ Đào Nha để lại. Trong khi đó, CR7 sẽ là sự bổ sung chất lượng để Juventus cạnh tranh cho danh hiệu Champions League, đồng thời giữ vững thế độc tôn tại Serie A trước sự chi tiêu mạnh mẽ của những đội bóng lớn.