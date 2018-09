Sabeco thay đổi ra sao từ khi về tay người Thái?

Toàn bộ nhân sự trong HĐQT Sabeco đã được thay "máu". Cùng với đó là chiến lược kinh doanh công ty mẹ - con cũng được thay đổi.

Hồi tháng 5, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán SAB) được tỷ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi mua lại thông qua Vietnam Beverage - công ty con của Thai Beverage. Công ty này đã chi ra số tiền xấp xỉ 5 tỷ USD cho 53,59% cổ phần Sabeco để chính thức trở thành cổ đông chi phối hoạt động doanh nghiệp.

Tỷ phú Thái đã mua Sabeco qua công ty Việt Nam như thế nào? Thông qua công ty con vừa thành lập, tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi chi gần 5 tỷ USD mua cổ phần Sabeco. Tỷ phú này cũng đang có nhiều khoản đầu tư lớn tại Việt Nam.

Thay “máu” ban lãnh đạo công ty

4 tháng sau khi trở thành cổ đông chi phối tại Sabeco, tỷ phú Thái Lan đã bổ nhiệm người của mình vào ban lãnh đạo cấp cao nhất của công ty. Theo đó, Vietnam Beverage đã đề cử và được chấp thuận bầu bổ sung 3 thành viên vào HĐQT Sabeco bao gồm ông Tan Tiang Hing, Malcolm (quốc tịch Malaysia), ông Koh Poh Tiong (Singapore) và Sunyaluck Chaiajornwat (Thái Lan) đều đến từ tập đoàn của ông chủ Thái.

Trong đó, ông Koh Poh Tiong hiện là Chủ tịch HĐQT Thaibev/F&N Bear Group, đơn vị sở hữu 49% công ty mẹ của Công ty TNHH Vietnam Beverage. Sau đó, ông Koh Poh Tiong cũng đã chính thức được bầu làm chủ tịch HĐQT Sabeco, thay thế ông Võ Thanh Hà vào tháng 4 vừa qua.

Tuy nhiên, đến ngày 20/7, hai ông Tan Tiang Hing, Malcolm và Sunyaluck Chaiajornwat cũng đã không còn đảm nhiệm vai trò là Thành viên HĐQT tại Sabeco.

Ông Koh Poh Tiong, Chủ tịch HĐQT hiện tại của Sabeco. Ảnh: SAB.

Không lâu sau đó, tỷ phú Thái tiếp tục bổ nhiệm hàng loạt nhân sự cấp cao vào ban tổng giám đốc công ty bao gồm ông Neo Gim Siong Bennett vào vị trí Phó tổng giám đốc. Trong đợt bổ nhiệm này còn có ông Teo Hong Keng, Phó tổng giám đốc phụ trách các chức năng kế toán, tài chính và hỗ trợ; ông Melvyn Ng Huan Ngee, Phó tổng giám đốc phụ trách bán hàng.

Đến ngày 1/8 vừa qua, ông Bennett đã chính thức thay thế ông Nguyễn Thành Nam để trở thành Tổng giám đốc tại doanh nghiệp này.

Mới đây, Sabeco đã bầu thêm hai thành viên độc lập trong HĐQT và thành lập một ủy ban kiểm toán. Một trong 2 thành viên HĐQT độc lập của công ty này chính là ông Nguyễn Tiến Vỵ, Phó chủ tịch Hiệp hội Bia Rượu Việt Nam. Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí Chánh văn phòng Bộ Công nghiệp trước đây và Bộ Công Thương giai đoạn 2007-2011. Người còn lại là ông Pramoad Phornprapha, đại diện tới từ ThaiBev.

Thành phần của Ủy ban kiểm toán chưa được doanh nghiệp này công bố, nhưng theo điều lệ công ty, đa số thành viên phải là độc lập và không tham gia điều hành.

HĐQT và Ban tổng giám đốc Sabeco đã thay đổi hoàn toàn sau khi về tay tỷ phú Thái.

Từ trước khi bị người Thái mua lại, ban lãnh đạo bao gồm HĐQT, ban tổng giám đốc và ban kiểm soát tại Sabeco đã có rất nhiều thay đổi. Đáng chú ý trong đó là sự thay "máu" gần như toàn bộ HĐQT và ban Tổng giám đốc giai đoạn trước đó.

Ban tổng giám đốc trước đó chỉ bao gồm 3 nhân sự là ông Nguyễn Thành Nam, Lê Hồng Xanh và Nguyễn Minh An đã được thay đổi thành 4 nhân sự với sự có mặt của nhân sự của tỷ phú Thái như ông Neo Gim Siong Bennett, tổng giám đốc.

Kế hoạch giảm lợi nhuận, "hồi sinh" Sá xị Chương Dương

Sabeco là doanh nghiệp Nhà nước thứ 2 của Việt Nam, sau Vinamilk, áp dụng mô hình thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban kiểm toán công ty kể từ khi luật doanh nghiệp hiện hành có hiệu lực vào năm 2014.

Sau khi nắm quyền chi phối Sabeco, ban lãnh đạo của tỷ phú Thái cũng đã kế hoạch sẽ giảm 19% lợi nhuận sau thuế trong năm nay, chỉ khoảng 4.007 tỷ đồng so với con số 4.949 tỷ đồng năm trước đó. Đây cũng là năm thứ 3 lợi nhuận Sabeco đi xuống kể từ năm 2016. Tuy nhiên, tỷ lệ chia cổ vẫn duy trì ở mức 35%.

Kế hoạch trên được đặt ra trong bối cảnh sức tiêu thụ bia trên đà giảm. Trong năm nay, công ty kỳ vọng tốc độ tăng trưởng đạt mức 5%, đi cùng thuế tiêu thụ đăc biệt tăng 5% kể từ đầu năm.

Thực tế, sau nửa năm kinh doanh, Sabeco đã thu về 9.170 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 12% so với cùng kỳ, nhưng giá vốn tăng cao khiến lãi gộp công ty thu về chỉ còn 7.073 tỷ đồng. Mức biên lãi gộp đã giảm xuống 22,8%, thấp hơn đáng kể so với mức 26,5% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế công ty thu về sau 6 tháng là 2.447 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Chương Dương từng được mệnh danh là "vua sá xị" với thương hiệu nước ngọt con cọp.

Tuy nhiên, người Thái đã mang lại cho Sabeco cơ hội xuất hiện trong những sự kiện thể thao lớn của quốc tế như giải bóng đá Ngoại Hạng Anh. Theo đó, logo Bia Sài Gòn đã được in trên vai áo của câu lạc bộ Leicester City theo thỏa thuận hợp tác giữa công ty với chủ quản của CLB bóng đá này. Ngoài ra, dưới sự hậu thuẫn của tỷ phú giàu có bậc nhất Thái Lan cũng giúp công ty có tiềm lực rất lớn về tài chính.

Không chỉ thay đổi trong ban lãnh đạo công ty mẹ, Sabeco cũng đang có kế hoạch hồi sinh lại “vua sá xị” Chương Dương với việc bổ nhiệm ông Neo Gim Siong Bennett làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã chứng khoán SCD). Hiện tại, Sabeco đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ tới hơn 62% cổ phần tại doanh nghiệp này. Đây được xem là bước thay đổi của Sabeco nhắm vào Chương Dương nhằm vực dậy lại thương hiệu nước giải khát nổi tiếng một thời.