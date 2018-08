Sách về Ánh Viên: 'Bơi là môn thể thao cô độc kinh khủng'

Cuốn sách Ánh Viên - From Zero to Hero do 2 nhà báo Đặng Hoàng - Đình Hiệp viết, Saigon Books và NXB Lao động ấn hành. Zing.vn trích đăng cuốn sách với sự cho phép từ Saigon Books. Tiêu đề các chương đã được thay đổi cho phù hợp.

Chương "Một góc khác" của cuốn sách nói về sức ép với các vận động viên bơi lội vì đây là môn thể thao đơn độc, ít giao lưu với đồng nghiệp, lại bị truyền thông "săm soi".