'Sai phạm điểm thi ở Hòa Bình tinh vi hơn Hà Giang, Sơn La'

Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết gian lận điểm thi ở Hòa Bình được thực hiện có ý đồ và tổ chức, làm vô hiệu hóa quy trình vốn rất nghiêm ngặt.

Trả lời báo chí ngày 3/8, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT - cho biết sai phạm điểm thi được thực hiện có ý đồ, tổ chức, nhằm thay đổi kết quả, làm mất sự công bằng của kỳ thi.

"Hiện tôi chưa có đầy đủ thông tin vì thuộc chức năng của Bộ Công an, tuy nhiên qua thông tin ban đầu tôi cho rằng sai phạm ở Hòa Bình rất nghiêm trọng, thậm chí có phần tinh vi hơn ở Hà Giang và Sơn La", ông Trinh nói.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT - cho rằng sai phạm điểm thi ở Hòa Bình rất nghiêm trọng. Ảnh: Q.Q.

Liên quan việc Bộ GD&ĐT từng chấm thẩm định ở Hòa Bình nhưng không phát hiện bất thường, ông Mai Văn Trinh nói tổ chấm thẩm định chấm trên bài thi. Bài thế nào thì khi chấm phản ánh như vậy. Tổ chấm thẩm định đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều tra bước đầu cho thấy có sự can thiệp vào bài làm của thí sinh nên tổ chấm thẩm định không phát hiện được bình thường. Nhưng thông qua việc rà soát, tổ chấm thẩm định nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm trong quá trình chấm thi. Vì vậy, ngày 24/7, Bộ GD&ĐT có công văn gửi Bộ Công an làm rõ.

"Tôi nghĩ về những người dân, gần một triệu thí sinh dự thi với nỗ lực cao nhất. Đặc biệt, các em dự thi với tâm hồn trong sáng. Điều đó thúc giục và khiến chúng tôi quyết tâm tìm đến cùng sai phạm. Đó cũng là thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ Công an, kiên quyết và chung chí hướng làm đến cùng sự việc để đảm bảo sự công bằng và an toàn cho xã hội", ông Trinh nói.

Trước đó, tối 2/8, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng cho hay Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi Bộ Công an, đề nghị điều tra làm rõ những bất thường về điểm thi ở tỉnh này. Điều tra bước đầu xác nhận có sự can thiệp vào phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh để làm tăng điểm số.

Cơ quan công an đã làm việc với toàn bộ 5 thành viên của tổ chấm thi trắc nghiệm, trong đó có những cán bộ của Sở GD&ĐT Hòa Bình.

Sáng 3/8, đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết cơ quan điều tra tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 ở Hội đồng thi tỉnh Hòa Bình.

Theo một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình, sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh, đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an để giải quyết theo thẩm quyền.