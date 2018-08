Sân khấu của danh hài Vân Sơn bị ca sĩ kiện, đòi bồi thường 300 triệu

Sau khi tổ chức live show tại sân khấu The V Show gặp nhiều trục trặc, nữ ca sĩ Khánh Loan quyết định khởi kiện đơn vị cho thuê địa điểm.

Ca sĩ Khánh Loan cho biết đã hoàn tất thủ tục khởi kiện công ty cổ phần The Vshow (gọi tắt sân khấu The Vshow). Sân khấu này do danh hài Vân Sơn đầu tư khi trở về Việt Nam hoạt động.

Trước đó, vào ngày 28/7, Khánh Loan tổ chức live show Đong đầy nỗi nhớ tại The V Show. Nữ ca sĩ cho hay để thực hiện được show diễn này cô phải chờ đợi trong 2 năm và phải bán cả nhà. Tuy nhiên, đêm diễn đã gặp phải nhiều sự cố do phía đơn vị cho thuê địa điểm là sân khấu The V show cản trở, không hợp tác với ê-kíp.

Khánh Loan kể theo hợp đồng ký kết giữa hai bên mà danh hài Vân Sơn là người hướng dẫn, cô thuê sân khấu để tập luyện, biểu diễn trong ngày 27 và 28/7 với số tiền là 74,8 triệu đồng, bao gồm toàn bộ mặt bằng âm thanh, ánh sáng, sân khấu và khán phòng nhà hát.

Khánh Loan và Kyo York trong show diễn Đong đầy nỗi nhớ.

Tuy nhiên khi ê-kíp Khánh Loan đến dàn dựng sân khấu thì phía nhà hát không cho nhân sự âm thanh, ánh sáng hỗ trợ theo đúng hợp đồng. Đơn vị cho thuê địa điểm còn không đồng ý cho Khánh Loan và ê-kíp mang nước suối vào lúc tập luyện.

Ca sĩ Khánh Loan bức xúc: “Sau khi tôi bị phạt tiền mang nước suối vào, bên nhà hát của anh Vân Sơn còn khấu trừ gần 15 triệu đồng trong số tiền cọc với lý do phạt ê-kíp uống nước suối trong giờ tổng duyệt chương trình ngày 27/7. Khoản phạt này trị giá khoảng 20% giá trị hợp đồng. Trước đó, ông Hoàng Việt Cường (trợ lý nhà hát The Vshow) thỏa thuận đồng ý cho tôi mang nước suối vào”.

Ca sĩ Khánh Loan cho biết thêm sân khấu phải được bàn giao từ 13h cho ê-kíp của cô vào dàn dựng, bố trí sân khấu cho buổi tối trình diễn nhưng đến 15h30, nhân viên của nhà hát mới cho ê-kíp vào sân khấu.

Khánh Loan nhấn mạnh do thời gian thi công cho sân khấu, chuẩn bị về ánh sáng và âm thanh không tốt nên cả show diễn không đạt chất lượng. Tiết mục biểu diễn “đinh” của chương trình là phần song ca bài hát Anh không muốn bất công với em cùng Ưng Hoàng Phúc theo Khánh Loan đã gãy đổ hoàn toàn.

Phần trình diễn guitar của các nghệ sĩ trong ban nhạc Tâm Vinh bị mất tiếng, rè, đứt đoạn. "Còn giọng hát của tôi đã trở thành thảm họa do âm thanh lúc to lúc nhỏ, các loa không kết nối với nhau tạo ra nhiều tạp âm", cô nói.

Nói về phản ứng của khán giả trong đêm diễn, Khánh Loan cho hay: "Vì cảm thấy bất ổn từ lúc tập luyện nên ê-kíp của tôi đã không bán vé ra ngoài. Đêm diễn chỉ có bạn bè, người thân và những khán giả quá thân quen khoảng hơn 100 người".

Khánh Loan đòi phía Vân Sơn phải bồi thường 300 triệu đồng.

Sau gần một tháng suy nghĩ, Khánh Loan quyết định khởi kiện công ty cổ phần The Vshow vì những sai phạm trong hợp đồng và gây ra những thiệt hại về vật chất, tinh thần cho cô.

Phía ca sĩ Khánh Loan cho biết yêu cầu phía nhà hát Vân Sơn đền bù vi phạm hợp đồng, chi phí nhân sự, tổn thất về vật chất, thời gian và uy tín chương trình Đong đầy nỗi nhớ là 300 triệu đồng.

Luật sư Bùi Nguyễn Quỳnh Như, đại diện của Khánh Loan cho rằng công ty The V Show vi phạm điểm 1, Điều 291 Bộ luật dân sự 2015 về nghĩa vụ phải thực hiện.

Theo đó công ty The V Show không thực hiện nghĩa vụ dân sự đã ký kết trong hợp đồng dịch vụ là phải đảm bảo thực hiện được việc điều khiển máy móc một cách thuần thục không làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện chương trình, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ê-kíp thực hiện tốt công việc.

Trả lời Zing.vn, anh Hoàng Việt Cường - người đại diện của The V show ký hợp đồng với Khánh Loan - cho hay điều khoản về việc không được mang nước suối vào nhà hát thời gian tập và mức phạt cụ thể đã được ghi rõ trong hợp đồng.

Anh khẳng định chưa từng đồng ý với Khánh Loan về việc được mang nước suối vào nhà hát lúc tập. Về các vấn đề khác liên quan đến hợp đồng anh từ chối bình luận vì sau khi thực hiện ký hợp đồng với ca sĩ Khánh Loan, anh đã nghỉ việc tại nhà hát.

Chúng tôi cũng đã nhiều lần liên lạc với danh hài Vân Sơn nhưng anh đã tắt máy.