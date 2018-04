Sản phẩm của Vinaca bị cấm lưu hành ở Hải Phòng

Sở Y tế Hải Phòng vừa ban hành quyết định cấm lưu hành các sản phẩm thương hiệu Vinaca, đồng thời đề nghị chuyển hồ sơ vụ phát hiện thuốc chữa ung thư từ bột than tre sang công an.

Chiều 12/4, lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cho biết đã ra quyết định rút toàn bộ phiếu công bố sản phẩm mang thương hiệu Vinaca của Công ty Hồng An Phong.

Sở Y tế Hải Phòng cũng ra thông báo cấm lưu hành các sản phẩm vi phạm của Công ty Vinaca.

Các sản phẩm bị cấm lưu hành vừa được Sở Y tế Hải Phòng thông báo. Ảnh: Tùng Chi.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Sở Y tế Hải Phòng đã kiểm tra trực tiếp hoạt động đóng gói các sản phẩm mang thương hiệu Vinaca của Công ty Hồng An Phong. Theo hồ sơ xin công bố sản phẩm trước đó, Công ty Hồng An Phong khai rằng việc đóng gói sản phẩm được thực hiện tại Hưng Yên.

Tuy nhiên, quá trình xác minh tại Hưng Yên cho thấy Công ty An Hồng Phong không có cơ sở đóng gói sản phẩm.

"Các sản phẩm của Công ty TNHH Vinaca sẽ bị cấm lưu hành do công ty này khai báo đây là thực phẩm chức năng, nhưng đối chiếu theo quy định của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, sản phẩm chức năng phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và được đăng ký sản phẩm ở Cục An toàn thực phẩm. Trong khi đó, Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm đã xác nhận sản phẩm của Vinaca không có cả 2 điều kiện trên", lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng nói.

Trong thời gian tới, Sở Y tế Hải Phòng sẽ phối hợp cùng Công an quận Kiến An, Công an huyện An Dương tăng cường giám sát hoạt động của hai cơ sơ có liên quan đến hoạt động của Vinaca.

Sở Y tế sẽ thành lập đoàn hậu kiểm đối với những nơi bán thực phẩm chức năng để niêm phong và thu giữ các sản phẩm sai phạm của Công ty Vinaca.

Các viên thuốc được làm từ bột than tre bị công an thu giữ tại xưởng sản xuất của Công ty Vinaca. Ảnh: Tùng Chi.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, hôm nay (13/4), cơ quan này sẽ mời các trường hợp vi phạm lên nộp phạt bổ sung, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, Công an quận Kiến An, Hải Phòng, đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất của Công ty Vinaca trên địa bàn quận này và phát hiện công nhân đang đổ bột than tre vào vỏ thuốc con nhộng, đóng gói thành các lọ bán cho bệnh nhân ung thư.

Công ty Vinaca đã nhập bột than tre từ Công ty Hồng An Phong để sản xuất ra các sản phẩm Vinaca Vi5, Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi), Vinaca đa dụng và một số bột cùng chất lỏng không nhãn mác khác.

Nơi đặt xưởng sản xuất thuốc chữa ung thư của Công ty Vinaca. Ảnh: Google Maps.