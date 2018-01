Sáng 29/1, Tiến Dũng và Công Phượng trả lời trực tuyến Zing.vn

10h sáng 29/1, thủ thành Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng - những người hùng của bóng đá Việt Nam - sẽ trả lời trực tuyến độc giả Zing.vn.

Tại giải vô địch U23 châu Á 2018, các cầu thủ U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên vào chung kết giải đấu. Ở đó, U23 Việt Nam đã chiến đấu kiên cường và phải nhận thất bại đáng tiếc ở những phút cuối của hiệp phụ.

Để có được thành tích này, không thể bỏ qua những đóng góp của tiền đạo Nguyễn Công Phượng và thủ môn Bùi Tiến Dũng. Công Phượng luôn là sự lựa chọn số 1 trên hàng công U23 Việt Nam. Anh chơi nỗ lực và đóng góp 1 bàn thắng trong trận gặp U23 Iraq. Trong khi đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng xuất sắc cản phá 4 quả sút 11 m, giúp U23 Việt Nam đi đến trận đấu cuối cùng.

Hành trình cổ tích của Tiến Dũng

Tiến Dũng và cậu em trai Bùi Tiến Dụng sinh ra và lớn lên ở xã Ngọc Thịnh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Đầu năm 2000, gia đình nhận thấy tố chất thể thao của họ nên gửi đến trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của huyện Thường Xuân (Thanh Hóa). Sau 2 năm cầm cự, đội bóng ở vùng quê nghèo ấy lâm vào cảnh thiếu trước, hụt sau.

Tiến Dũng vốn chơi trung vệ phải xỏ găng làm thủ môn do thiếu người. Không như các đồng đội, Tiến Dũng không được thoải mái để an tâm thi đấu. Rảnh lúc nào, anh lại phụ giúp gia đình hay đi làm thêm để kiếm thu nhập. Rồi đội bóng giải thể, Bùi Tiến Dụng may mắn được lò PVF tuyển mộ. Còn Tiến Dũng quá tuổi nên phải ở nhà.

Thủ môn Tiến Dũng sẽ trả lời trực tiếp những câu hỏi của độc giả Zing.vn. Ảnh: Hoàng Hà.

Đó là thời điểm năm 2012, thủ môn này đã tính đến việc giải nghệ để kiếm một nghề khác nuôi sống bản thân. Nhưng Tiến Dụng đã động viên và nhờ các thầy giới thiệu anh của mình đến thử sức ở đội trẻ Thanh Hóa. Tiến Dũng hiểu rằng đây gần như cơ hội cuối cùng của mình. Anh không thể thất bại.

Lễ, tết trong khi các đồng đội về nhà sum họp, Tiến Dũng vẫn ở lại. Với một quả bóng, anh tự tập một mình, đơn độc và lặng lẽ. Ít người biết rằng, đó là cách để anh tiết kiệm tiền - vốn không nhiều đối với một cầu thủ trẻ.

Kiên trì theo đuổi đam mê, thành công cũng đến với thủ thành sinh năm 1997. Sau SEA Games 29, Tiến Dũng chiếm suất chính thức ở khung thành U23 Việt Nam. Càng chơi, anh càng thể hiện được bản lĩnh đáng nể và sai sót ngày càng ít đi. Đó là những điều đã giúp anh chiếm suất bắt chính ở đội U20 cho đến U23 Việt Nam hiện tại, dù lúc đầu anh không phải là lựa chọn số một.

Công Phượng đã trưởng thành?

“U23 Việt Nam đã cho thấy khả năng kiểm soát bóng và phối hợp nhanh tương đối hiệu quả. Đặc biệt, Quang Hải, Công Phượng tỏ ra rất ăn ý. Bản thân Công Phượng đã cải thiện khá nhiều về tư duy và khả năng tương tác với đồng đội”, HLV Phương Nam nói về sự thay đổi của chân sút số 10 dưới thời ông Park Hang-seo.

Chưa đầy nửa năm trước, U23 Việt Nam của HLV Nguyễn Hữu Thắng khép lại SEA Games 2017 với thành tích đáng thất vọng. Đoàn quân được tạo nên để tranh ngôi vô địch dừng bước ngay tại vòng bảng sau trận thua vỡ mặt trước Thái Lan. Bản thân Công Phượng rơi nước mắt nói lời cay đắng chia tay giải đấu và HLV đồng hương.

Nửa năm sau, vẫn những con người ấy, vẫn là Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, U23 Việt Nam của tân HLV trưởng Park Hang-seo làm cả châu Á phải ngả mũ với những chiến công oanh liệt trước Australia, Iraq, Qatar và Uzbekistan.

Công Phượng "hy sinh" nhiều hơn cho đội bóng.

Trước đây, U23 Việt Nam chưa vào sân, đối thủ đã biết Công Phượng sẽ đá cắm, Văn Toàn đứng biên phải, Duy Mạnh án ngữ ở trung tâm... Nhưng giờ đây, Công Phượng dưới thời ông Park Hang-seo đã chơi đa dạng hơn, có thể là trung phong cắm, khi lại dạt biên và nhiều thời điểm đóng vai hộ công, tung ra những đường kiến tạo cho đồng đội. Anh cũng không còn những pha xử lý rườm rà, tự đưa mình vào tình thế khó. Và rồi, tấm huy chương bạc ở giải châu Á 2018 chính là bước khởi đầu cho sự hợp tác giữa Công Phượng - ông Park.

Để có được thành tích lịch sử, Tiến Dũng, Công Phượng cùng các đồng đội đã phải cố gắng rất nhiều, nhất là sau thất bại ở SEA Games và giải giao hữu M150 tại Thái Lan. Vậy điều gì đã giúp các cầu thủ U23 Việt Nam lột xác và chơi hay đến thế? Yếu tố nào đã biến U23 Việt Nam từ vị thế đội lót đường trở thành đội bóng cạnh tranh danh hiệu vô địch?

Những băn khoăn, những câu hỏi của người hâm mộ và độc giả sẽ được thủ môn Tiến Dũng và tiền đạo Công Phượng giải đáp trong buổi trả lời trực tuyến Zing.vn. Tất cả câu hỏi trong và ngoài chuyên môn của người hâm mộ sẽ được Tiến Dũng và Công Phượng giải đáp trên Zing.vn.

Ngay từ lúc này, độc giả của Zing.vn có thể gửi ngay những câu hỏi cho cầu thủ mình yêu thích. Buổi trao đổi trực tuyến sẽ bắt đầu vào 10h sáng ngày 29/1.

Thời gian 2018-01-29 10:00+0700

