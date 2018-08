'Sáng kiến Ấn Độ - Thái Bình Dương mở rộng không gian chính trị'

Trả lời báo chí bên lề phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao 30, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh khẳng định các sáng kiến đầu tư mới trong khu vực cần được kết nối.

"Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở rộng và tự do là sáng kiến bao trùm không chỉ kinh tế”, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh nói.

Vừa rời vị trí Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh cho biết trong sáng kiến này không gian chính trị an ninh được mở rộng để tạo sự hợp tác nhiều hơn giữa các nước.

Điều thứ hai là bảo đảm môi trường an ninh bao gồm an toàn tự do hàng hải, trong đó không có sự áp đặt mà tôn trọng chủ quyền và cùng có lợi. Thứ ba mới đến kinh tế để tạo ra kết nối, tăng cường giao lưu thương mại giữa các nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (trái) và Đại sứ Phạm Quang Vinh. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Đối với “những sáng kiến song trùng với lợi ích của các nước trong khu vực, tăng cường hợp tác và bảo đảm an ninh cũng như môi trường phát triển, đồng thời tôn trọng các thể chế đã có, đặc biệt là vai trò trung tâm của ASEAN thì chúng ta nên tích cực tham gia và hướng nó vào những điểm đó”, Thứ trưởng nhận định.

Ông Phạm Quang Vinh cho biết thêm các nước đang tiếp tục trao đổi kiến nghị, đồng thời trong khu vực cũng đang có nhiều sáng kiến khác như các đề xuất của Nhật Bản, Australia, Trung Quốc.

“Chúng ta cần kết nối các sáng kiến”, Thứ trưởng nói.

Tầm nhìn kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công bố hồi tháng trước. Theo đó, Washington cam kết đầu tư 113 triệu USD cho các mảng kinh tế số, năng lượng và hạ tầng ở khu vực này.

Sau đó, ngày 4/8, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Singapore, Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục công bố khoản đóng góp 300 triệu USD cho hợp tác đảm bảo an ninh tại Ấn Độ - Thái Bình Dương, khẳng định cam kết của chính quyền Tổng thống Donald Trump tại khu vực.