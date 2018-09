Sao ‘Cô gái có hình xăm rồng’ từ chối mặc lót nâng ngực trong phần mới

Sắm vai Lisbeth Salander trong “The Girl in the Spider’s Web”, Claire Foy không muốn nhân vật của cô quá gợi cảm.

Trailer bộ phim 'Cô gái trong lưới nhện ảo' Phần tiếp theo của "Cô gái có hình xăm rồng" (2011) do người Mỹ thực hiện, với Claire Foy trong vai chính.

Sau 7 năm, The Girl with the Dragon Tattoo (Cô gái có hình xăm rồng) của Hollywood mới có phần tiếp theo. Tuy nhiên, The Girl in the Spider’s Web (Cô gái trong lưới nhện ảo) còn là tác phẩm tái khởi động thương hiệu với ngôi sao mới Claire Foy, thay vì Rooney Mara như tập trước.

Trên thực tế, trong chuỗi Millennium nguyên tác văn học, The Girl in the Spider’s Web là cuốn tiểu thuyết thứ tư, do David Lagercrantz chấp bút sau khi Stieg Larrson đã qua đời. Như vậy, chuỗi phim điện ảnh của Hollywood đã bỏ qua hai cuốn The Girl Who Played with Fire và The Girl Who Kicked the Hornets’ Nest.

Claire Foy kế thừa vai diễn Lisbeth Salander của Rooney Mara kể từ The Girl with the Spider's Web.

Đạo diễn bộ phim mới, Fede Alvarez, cho biết ông cùng ngôi sao Claire Foy muốn nhân vật “trông thực tế hết sức có thể”. Dựa trên nguyên tác văn học, cô gái không thể trông quá hấp dẫn. Và Foy mới đây trả lời trang Yahoo! Movies rằng: “Tôi đã từ chối mặc lót nâng ngực, và đó có thể coi là một chiến thắng cá nhân”.

Cô đồng thời cho rằng The Girl in the Spider’s Web ra đời đúng lúc phong trào #MeToo đang dâng cao là một điều ý nghĩa, bởi Lisbeth Salander vốn là một nạn nhân của nạn xâm hại tình dục như bộ phim đầu tiên đã tiết lộ.

Tác phẩm đầu thực tế lấy tâm điểm là nhà báo Mikael Blomkvist do Daniel Craig thể hiện. Song, giống như Rooney Mara, Craig không trở lại trong phần hai, và vai diễn nay thuộc về Sverrir Gudnason.

Nhưng Lisbeth Salander mới là trung tâm của câu chuyện The Girl with the Spider’s Web với nội dung liên quan tới các âm mưu tình báo, an ninh mạng… ở cấp độ chính phủ.

Claire Foy kỳ vọng khán giả sẽ yêu thích phiên bản Lisbeth Salander của cô.

Foy phát biểu: “Tôi mong khán giả sẽ yêu thích một nhân vật chính khó nhằn như Lisbeth Salander. Cô ấy không hề đáng yêu, không biết tỏ ra lịch sự, và cũng không xinh đẹp. Có lẽ cô ấy không giống tuýp nhân vật nữ chính mà khán giả thường thấy”.

“Cô ấy rất cứng rắn và hay đưa ra kiểu quyết định cực kỳ tồi tệ. Hành động của cô ấy cũng rất khó để ủng hộ”, nữ diễn viên giải thích thêm.

Ngoài ra, The Girl with the Spider’s Web dự kiến tiết lộ thêm về quá khứ và thời thơ ấu của Lisbeth Salander. Nhân vật thuở nhỏ do diễn viên nhí Beau Gadsdon đảm nhận.

Hôm 18/9, Claire Foy mới giành giải thưởng truyền hình Emmy cho Nữ diễn viên chính xuất sắc với series ăn khách The Crown. Khán giả sẽ được gặp phiên bản Lisbeth Salander của cô trong The Girl in the Spider’s Web từ 9/11 tới.