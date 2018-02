Sao đại chiến: Giá trị âm nhạc bị lu mờ bởi tranh cãi

Từ khi mới phát sóng đến đêm chung kết, Sao đại chiến đều vướng tranh cãi. Mới đây, team Phúc Bồ vướng nghi án đạo nhạc, trong khi ban tổ chức bị O Plus tố thiếu chuyên nghiệp.

Đêm chung kết 2 của Sao đại chiến chính thức diễn ra tối 2/2 với chiến thắng thuộc về đội Trọng Hiếu và SlimV. Có thể thấy hiệu ứng truyền thông cũng như sự quan tâm của công chúng dành cho chương trình không bằng những tập đầu, cụ thể là thời điểm Miu Lê chưa rút khỏi cuộc chơi.

Không xét chất lượng các phần thi, rõ ràng chung kết Sao đại chiến không thực sự bùng nổ, thậm chí vướng rất nhiều tranh cãi.

Vòng chung kết lắm 'sạn'

Phúc Bồ hẳn là người có “công lao” lớn nhất trong việc hâm nóng Sao đại chiến, dù theo cách đầy tai tiếng. Hai đêm chung kết diễn ra lần lượt vào 26/1 và 2/2, anh đều vướng nghi án đạo nhạc từ cùng một ca sĩ Hàn Quốc là Mino (Winner).

Hai tuần thi liên tiếp đều vướng nghi án đạo nhạc của team Hà Lê và Phúc Bồ.

Cụ thể, ca khúc Cưa cẩm bị tố đạo Body, còn Binh đoàn rap hổ khiến người nghe liên tưởng tới Okey Dokey do Mino thể hiện trong chương trình Show Me The Money.

Hai lần liên tiếp nhà sản xuất Việt bị tố đạo nhạc, nghi ngờ ở đây không dừng lại vấn đề sao chép mà còn dấy lên tranh cãi anh cố tình tạo chiêu trò để gây chú ý.

Trong trường hợp sự giống nhau thực sự xuất phát từ mong muốn tạo scandal, thì bước đầu Phúc Bồ đã thành công. Nhiều fan Kpop thừa nhận họ không biết anh là ai cho đến khi tranh cãi nổ ra.

Tuy nhiên, tiếp sau đó là rất nhiều bình luận chỉ trích và phản ứng dữ dội. Video tiết mục của Phúc Bồ nhận lượt dislike (không thích) gấp hàng chục lần so với like (thích). Chưa kể, đông đảo fan Kpop liên tục dùng lời lẽ nặng nề để xúc phạm nam ca sĩ.

Trước đó, nói về nghi án Cưa cẩm là sản phẩm đạo nhạc, Phúc Bồ giải thích: “Thời gian qua, tôi nghe nhạc Hàn Quốc rất nhiều nên có thể bị ảnh hưởng. Các bạn khi nghe bài Cưa cẩm sẽ thấy đoạn đầu giống bài Body của Mino".

"Nhưng sau đó tôi đã phát triển theo hướng khác bản gốc. Đây chỉ là màn biểu diễn trong khuôn khổ Sao đại chiến, tôi cam kết sẽ không phát hành, biểu diễn trên tất cả kênh phân phối”.

Chưa dừng lại ở vấn đề đạo nhạc, sau đêm chung kết, ban tổ chức chương trình còn bị trưởng nhóm O Plus tố thiếu chuyên nghiệp khi cắt tiết mục của nhóm nhưng không hề thông báo trước.

“Với tinh thần hỗ trợ, kính trọng các anh chị, bạn bè tham gia chương trình, O Plus đã thu xếp công việc, không nhận show, chăm chỉ tập luyện và tuân thủ giờ giấc một cách rất có trách nhiệm", trưởng nhóm O Plus kể.

"Đổi lại, vào đêm chung kết 2, phần ca khúc riêng của O Plus bị biên tập cắt bỏ vì lý do 'thời lượng' mà không có bất kỳ thông báo, cáo lỗi nào được đưa ra”, anh cho biết.

Nhà sản xuất Dương Cầm.

Hành động của ban tổ chức bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng đối tác và thiếu tự trọng, trách nhiệm trong công việc. Sau đó, trưởng nhóm O Plus xoá bỏ dòng trạng thái và cho biết ban tổ chức đã gửi lời xin lỗi nhóm, đồng thời giải quyết ổn thoả vấn đề.

Tranh cãi từ mở màn đến kết thúc

Sao đại chiến vốn có nội dung hấp dẫn khi tập trung sản xuất âm nhạc theo chủ đề để từ đó giúp khán giả tiếp cận dòng chảy mới mẻ, đang thịnh hành trên thế giới.

Đang tiếc, ngay từ những tập đầu tiên, các phần thi đã bị lu mờ bởi tranh cãi, bắt nguồn từ nhận xét có phần nặng nề của Dương Cầm và phần đáp trả gay gắt không kém từ Miu Lê.

Ngay tập phát sóng đầu tiên, Dương Cầm đã thẳng thắn chê Miu Lê, Ái Phương, Hoàng Tôn. Sau đó, anh tiếp tục khẳng định: “Miu Lê không đủ trình độ để được gọi là ca sĩ”.

Phát ngôn của nhà sản xuất lập tức dấy lên tranh cãi, nhiều khán giả yêu thích Miu Lê chỉ trích anh ngông cuồng. Trong khi đó, Miu Lê đáp trả: “Google anh Dương Cầm chỉ ra ảnh piano”.

Những tập sau đó, tranh cãi liên tục nổ ra giữa 2 đội thi, thậm chí trong tập 3 phát sóng tối 1/12, Miu Lê còn đọc rap câu: “Em năm nay 18 nhưng em không thích chơi dương cầm” trong tiết mục của mình.

Chỉ có điều sau 3 tuần đôi bên lời qua tiếng lại, dư luận thay đổi thái độ, chuyển sang bênh vực Dương Cầm khi anh có những đánh giá thể hiện chuyên môn cao. Ngược lại, Miu Lê vấp phải ý kiến trái chiều khi giọng hát không tiến bộ, đồng thời có nhiều phát ngôn bị đánh giá là thiếu tế nhị.

Cuối cùng, Miu Lê dừng cuộc chơi với lý do cá nhân. Tuy nhiên, qua chia sẻ của nhà sản xuất cùng đội là Only C, có thể thấy lý do thực sự là bởi cô không chịu nổi áp lực.

Miu Lê liên tiếp vướng tranh cãi khi tham gia Sao đại chiến.

"Tôi xin lỗi khán giả. Không ai muốn điều này xảy ra cả. Trong cuộc sống, mỗi người có cảm xúc, nhìn nhận riêng. Sao đại chiến chỉ đơn thuần là cuộc chơi nhưng mong mọi người thông cảm cho Miu Lê không quen áp lực nên có những cảm xúc nhất định”, Only C cho biết.

Vắng mặt Miu Lê, người gây chú ý nhất trước đó, Sao đại chiến vẫn tạo ra nhiều tranh cãi. Theo lý giải của Rhymastic, một nhà sản xuất trong chương trình, “chương trình sinh ra việc tranh cãi để làm nổi bật và lu mờ các sản phẩm của nhau. Qua đó, các đội sẽ rút ra bài học cho riêng mình”.

Dù vậy, có thể nhận thấy sau tuyên bố dừng cuộc chơi của Miu Lê, Sao đại chiến cũng không còn giữ được sức nóng. Ngay cả với đêm chung kết vừa diễn ra, khán giả cũng tỏ ra không mặn mà.

Các phần thi khi được chia sẻ trên mạng xã hội đạt lượng xem khiêm tốn, không xứng tầm với đêm chung kết của một chương trình vốn gây chú ý từ những tập đầu tiên.