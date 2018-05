Sao Hàn 21 tuổi bị điều tra tội quấy rối tình dục sao nữ nổi tiếng

Sau khi truyền thông Hàn Quốc đăng tải thông tin Lee Seo Won bị điều tra về tội quấy rối tình dục và đe dọa bằng vũ khí, công ty quản lý của nam diễn viên đã lên tiếng xin lỗi.

Ngày 16/5, trang JoongAng Ilbo đưa tin vào ngày 8, cảnh sát quận Gwangjin (Seoul, Hàn Quốc) triệu tập nam diễn viên Lee Seo Won để điều tra về tội quấy rối tình dục và đe dọa bằng vũ khí. Trang JoongAng Ilbo trích lời cảnh sát: "Nạn nhân là nghệ sĩ nữ nổi tiếng. Chúng tôi sẽ chuyển vụ việc đến Văn phòng Công tố viên quận Đông Seoul vào đầu tháng tới".

Theo thông tin từ phía cảnh sát, trong khi uống rượu với sao nữ (gọi tắt là A), Lee Seo Won đã hôn và động chạm cơ thể đối phương, tuy nhiên bị cô từ chối. Khi Lee Seo Won tiếp tục có hành động sàm sỡ, đi quá giới hạn, A đã cố gắng gọi cho bạn trai để nhờ giúp đỡ. Hành động này khiến Lee Seo Won tức giận và sử dụng vũ khí để đe doạ cô.

“Lee Seo Won đã được điều tra trong trạng thái say xỉn. Anh ta thậm chí hét lên", cảnh sát tiết lộ.

Diễn viên trẻ Lee Seo Won đối mặt với sự tức giận của công chúng vì tin tức tiêu cực.

Ngay sau khi vụ việc được đăng tải công khai, công ty quản lý của Lee Seo Won đưa ra thông báo chính thức.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những thông tin đáng xấu hổ liên quan đến diễn viên Lee Seo Won. Thứ nhất, chúng tôi không biết về vụ việc này trước khi giới truyền thông đăng tải. Sau khi xác minh với Lee Seo Won, chúng tôi xác nhận anh ấy đã uống rượu với một người quen".

“Không có bất cứ lý do gì để bao biện cho hành động đó. Chúng tôi chỉ biết cúi đầu và gửi lời xin lỗi tới mọi người. Hiện tại, nam diễn viên đã nhận ra lỗi lầm và kiểm điểm bản thân”, phía nam diễn viên Uncontrollably Fond cho biết.

"Chúng tôi một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc đến tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ chấp hành việc tham gia vào cuộc điều tra sắp tới. Chúng tôi xin lỗi", đại diện nhấn mạnh.

Lee Seo Won sinh năm 1997 và từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Uncontrollably Fond, Hospital Ship, The Liar and His Lover… Ngoài ra, anh cũng đảm nhận vai trò MC của chương trình Music Bank của đài KBS.