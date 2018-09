Sao Hollywood chấn thương khi quay phim và những di chứng vĩnh viễn

Sylvester Stallone - The Expendables 3 (2014): Nam diễn viên kỳ cựu người Mỹ là một trong những người đã quá quen thuộc với những chấn thương trên trường quay. Anh từng đùa rằng: “Tôi đánh giá chất lượng của một bộ phim qua sự nghiêm trọng của các chấn thương. Với The Expendables 3,Stallone bị chấn thương khá nặng ở lưng qua một cú ngã nặng nề và để lại di chứng lâu dài. “Tôi phải lắp thêm kim loại định hình sau lưng, Nếu bạn nghe tiếng cót két trên người tôi thì không phải là do giày đâu mà là ở lưng của tôi đấy", Sylvester Stallone cho biết.