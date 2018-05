Sao Kpop trắng án hiếp dâm vẫn hủy đám cưới với thiên kim tiểu thư

Ca sĩ Park Yoochun và người yêu là Hwang Hana quyết định chia tay sau 2 lần trì hoãn đám cưới.

Ngày 15/5, một người bạn của ca sĩ Park Yoochun và thiên kim tiểu thư Hwang Hana xác nhận với Sports World cặp đôi đã đường ai nấy đi dẫu từng thông báo làm đám cưới.



"Họ mới chia tay, không chỉ đám cưới bị hủy mà cả mối quan hệ này cũng vậy. Tôi không rõ lý do chính xác nhưng họ chia tay trong hòa bình. Hwang Hana sẽ tiếp tục cổ vũ Yoochun như một người hâm mộ".

Park Yoochun chia tay bạn gái giàu có sau nhiều lần trì hoãn hôn lễ.

Park Yoochun và Hwang Hana công khai tình cảm vào tháng 4/2017, giữa thời điểm sự nghiệp và danh tiếng của nam ca sĩ "chạm đáy" do scandal xâm hại tình dục.



Hwang Hana là một thiên kim tiểu thư giàu có tại Hàn Quốc. Cô là cháu gái chủ tịch danh dự kiêm người sáng lập tập đoàn thực phẩm Namyang Dairy. Không những vậy, Hana còn là một blogger có tiếng và điều hành một trung tâm thương mại trực tuyến.



Đến tháng 9/2017, có thông tin cả hai sẽ kết hôn nhưng sau lại liên tục bị trì hoãn. Dẫu vậy, Hwang Hana thường chia sẻ hình ảnh những món quà mà Park Yoochun tặng thể hiện sự hạnh phúc trong tình yêu.



Nhưng cách đây ít ngày, Hwang Hana tuyên bố: "Cả đời này tôi sẽ không kết hôn", càng làm cho tin đồn chia tay lan rộng.

Hình ảnh mới nhất của Park Yoochun, anh đang dần quay lại với các hoạt động nghệ thuật.

Park Yoochun từng có hàng triệu người hâm mộ khắp thế giới nhờ là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng TVXQ, sau đó là JYJ. Anh tham gia đóng phim với các tác phẩm nổi bật: Sungkyunkwan Scandal, Miss Ripley, Hoàng tử gác mái, I Miss You, The Girl Who Can See Smells...

Tháng 6/2016, Yoochun liên tiếp bị 4 người phụ nữ tố hiếp dâm và có hành vi xâm hại tình dục. Anh phủ nhận những cáo buộc trên và đến ngày 16/3/2017 được tuyên bố trắng án, kể cả án mua dâm. Tuy nhiên sự kiện này đã làm hình ảnh của Park Yoochun trở nên xấu xí trong mắt công chúng.

Sau khi được trả lại trong sạch, Park Yoochun không có hoạt động tại Hàn Quốc. Anh tổ chức một một fanmeeting tại Nhật Bản và bật khóc trước sự chứng kiến của hàng nghìn người hâm mộ.