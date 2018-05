Sao nữ đồng loạt diện đồ Balmain phản đối nạn phân biệt chủng tộc

16 diễn viên da màu đã mặc trang phục của NTK Olivier Rousteing, để xuất hiện trên thảm đỏ Cannes.

Vừa qua, dàn diễn viên da màu trong bộ phim tài liệu My professional is not black đã cùng nhau sải bước trên thảm đỏ thành hình khối tại đỉnh cầu thang. Các cô gái đều đồng loạt diện trang phục sắc đen - bạc chủ đạo cùng phom dáng vai ngang mạnh mẽ đến từ nhà mốt Balmain.

Olivier Rousteing, Giám đốc sáng tạo của thương hiệu Pháp, đã lên ý tưởng để thiết kế riêng cho dàn diễn viên My professional is not black. Anh mong muốn dùng thời trang để giúp những người phụ nữ da màu thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế, nhằm phản đổi nạn phân biêt chủng tộc trong ngành điện ảnh.

Dự án này mang tính cá nhân rất cao, giúp bản thân của anh dễ dàng vượt qua những khó khăn trong quá khứ. Anh từng bị nhiều người phân biệt đối xử khi còn rất nhỏ chỉ vì làn da màu khác biệt.

"Người ta thường hỏi bố mẹ tôi làm thế nào mà họ lại nhận nuôi một đứa trẻ da màu. Họ đã gọi tôi là đồ rác rưởi ngay trước mặt. Vậy nên tôi đã thấy nạn phân biệt chủng tộc rất kinh khủng, tôi đã trải qua nó", Olivier Rousteing chia sẻ.

16 nữ diễn viên da màu xuất hiện ấn tượng trên thảm đỏ LHP Cannes 2018.

Với dự án lớn dành cho những khách hàng đặc biệt, Olivier Rousteing cũng chia sẻ, "Mỗi nữ diễn viên của My Professonal is not black đều có những yêu cầu khác nhau. Nhiều người muốn gợi cảm một chút, nhưng người khác lại thích sự kín đáo. Ưu tiên của tôi vẫn là đặt những gì họ muốn lên hàng đầu, làm ra bộ váy trong mơ dành cho họ".

"Chúng ta đang trong thời điểm mà các ngành nghề đều thay đổi, dù là thời trang, điện ảnh hay âm nhạc. Chúng ta sống trong thế giới mà ai cũng cố gắng từ bỏ quá khứ và khẳng định những điều trong tương lai".

"Tôi tin vào sức mạnh của phụ nữ, tôi đã luôn tin từ khi còn nhỏ, khoảnh khắc này đây có ý nghĩa rất lớn với bản thân" - nhà thiết kế nói thêm về sự hợp tác lần này của mình.

Cảnh tượng đội quân Balmain gồm những người phụ nữ da màu xuất hiện đồng loạt trên thảm đỏ Cannes, khiến nhiều người có mặt đều rất xúc động.

Đây là dấu mốc lịch sử trong ngành điện ảnh Pháp, khi giới chuyên môn trên thế giới phải có trách nhiệm lưu tâm đến vấn nạn phân biệt chủng tộc.