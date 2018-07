Sao nữ U60 'Ant-Man': Tài hoa nhưng tâm lý hỗn tạp, lụy tình

Tác giả Douglas Thompson từng miêu tả về Michelle trong cuốn sách Pfeiffer: Beyond the Age of Innocence là: "Cô gái là một mớ hỗn độn mâu thuẫn: thông minh nhưng không quan tâm đến trường học, thu hút nhưng luôn đề phòng sự chú ý, nổi tiếng nhưng luôn cô đơn và vô định nhưng xác định". Có thể thấy, Michelle Pfeiffer không chỉ sở hữu cái tên khó đọc mà còn có phần tính cách khó hiểu. Đó có thể là lý do dù bà rất đam mê diễn xuất nhưng lại không ít lần sẵn lòng bỏ bê nó.