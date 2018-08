Sao phim 'Con nhà siêu giàu châu Á' tham gia bom tấn 'Spider-Man 2'

Nam diễn viên Australia gốc Trung Quốc góp mặt trong phim "Con nhà siêu giàu châu Á" Remy Hii sẽ trở lại màn ảnh rộng vào năm sau với bom tấn Marvel "Spider-Man: Far From Home".

Theo tờ The Wrap, nam diễn viên chính của Con nhà siêu giàu châu Á - Crazy Rich Asians, Remy Hii sẽ chính thức góp mặt trong bom tấn của Marvel - Spider-Man: Far From Home. Tuy nhiên, vai diễn của anh vẫn chưa được nhà sản xuất tiết lộ.

Nam diễn viên 31 tuổi sinh ra và lớn lên ở Australia. Anh nổi tiếng nhất với series Better Man (2013). Phim kể về câu chuyện có thật của Nguyễn Tường Vân, một người Australia gốc Việt bị bắt tại Singapore vì tội danh vận chuyển ma túy và bị kết án tử hình vào năm 2005.

Màn thể hiện xuất sắc này giúp anh được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc hạng mục phim truyền hình tại giải thưởng AACTA 2014 và giải thưởng ngôi sao triển vọng xuất sắc tại lễ trao giải Logie 2014.

Sao phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á Remy Hii được xác nhận góp mặt trong phần 2 của bom tấn Người Nhện.

Bên cạnh đó, Remy Hii còn được biết đến với vai diễn hoàng tử Jingim trong loạt phim Marco Polo của kênh Netflix. Sau đó, anh góp mặt trong series truyền hình của Australia - Sisters (2017).

Mới đây nhất, bộ phim hài lãng mạn Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á) là dự án điện ảnh đầu tiên anh tham gia và tạo được tiếng vang lớn ở Hollywood. Anh cũng vừa quay trở lại màn ảnh nhỏ tại quê nhà với bộ phim truyền hình tội phạm Harrow.

Thành viên mới của bom tấn Người Nhện sắp tới còn có danh hài J.B. Smoove và diễn viên Numan Acar (Aladdin) trong vai Dimitri. Ngoài ra, tài tử Jake Gyllenhaal đang trong giai đoạn thương thảo để vào vai phản diện chính của phim là Mysterio.

"Người Nhện" Tom Holland xuất hiện vui vẻ trên phim trường ở Venice.

Các nhân vật cũ sẽ trở lại bao gồm dì May (Marisa Tomei), cậu bạn Ned Leeds (Jacob Batalon) và cô bạn gái Michelle (Zendaya), Kulture (Michael Keaton), Adrian Toomes/The Vulture (Michael Keaton).

Không chỉ vậy, một số nguồn tin cho rằng Samuel L. Jackson (sẽ xuất hiện gần nhất trong Captain Marvel) và Cobie Smulders đã ký hợp đồng để xuất hiện trong Far From Home với vai diễn Nick Fury và Maria Hill quen thuộc.

Về phần bộ phim, mới đây nam diễn viên chính Tom Holland đăng tải đoạn video ngắn quay cảnh tại phim trường Venice của Spider-Man: Far From Home.

Trong video này, diễn viên đóng thế của Tom bị một luồng nước cực mạnh thổi bay. Đây có thể là lúc Peter Parker bị tấn công bởi một nhân vật phản diện chưa từng xuất hiện với khả năng điều khiển chất lỏng, Hydro-Man.

Tài tử Jake Gyllenhaal đang thương lượng để vào vai phản diện chính của phim.

Chủ tịch của Marvel Studios - Kevin Feige cho biết nội dung bộ phim sẽ được diễn ra vào mùa hè với bối cảnh ở châu Âu khi Peter và một số bạn bè của anh đến đây nghỉ hè.

Đó có thể là hành trình cực kỳ khắc nghiệt hơn cả dự đoán ban đầu đưa Người Nhện không chỉ ở châu Âu mà còn có thể ở chiều không gian và thời gian khác. Theo đó, bộ phim sẽ lớn hơn cả về quy mô lẫn độ hài hước so với phần phim trước. Phần phim cũng sẽ cho khán giả thấy thế giới đã thay đổi như thế nào sau các sự kiện trong Avengers: Infinity War và Avengers 4.

Đồng thời, đạo diễn của phần 1 - Jon Watts cũng quay trở lại ngồi ghế chỉ đạo và bộ đôi biên kịch Chris McKenna và Erik Sommers tiếp tục chấp bút kịch bản cho phim. Spider-Man: Far From Home dự kiến sẽ công chiếu vào ngày 5/7/2019.